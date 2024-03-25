İhtiyacı gerçekleştirmeli mi, ertelemeli mi?

Gerçekleştirmeli; Ev, araba, eğitim gibi ihtiyaçlar için portföyden para çekmektir. Uzun vadeli yatırım hedefi, ihtiyaçlar için değiştirilir. Ertelemeli; Emeklilik ve gelecek kaygısı gibi nedenlerle birikim korunur ve büyütülür. İhtiyaçlar ertelenir.

Birikimin gayesi hayat standardını yükseltmektir. Bugünün ihtiyacı yarının büyüyen parasından daha kıymetlidir.

Arabamı satarak akraba tavsiyesiyle borsaya girdim. Biraz zarardayım. Tekrar araç mı almalıyım Altın mı yoksa borsada mı kalmalıyım inanın bilmiyorum. Elimdeki birikimi enflasyon karşısında kaybetmekten de korkuyorum./Hasan Tenor

Hasan, araba mı alayım yoksa borsada mı kalayım diyorsan kafa karışıklığı içindesin. demektir. Basit düşün. Unutma birikim yaşam kaliteni yükseltmek için yaparsın. Bir tarafta birikimin yükselirken eğer senin hayat standardın aşağıda kalıyorsa o birikimin sana bir faydası yok demektir. Bu nedenle öncelikle kendine arabaya ihtiyacın olup olmadığını sor. Eğer cevabın evetse araba alman gerekiyor demektir. İhtiyacın olanı öteleme. Bugünün ihtiyacı yarının büyüyen parasından daha değerlidir. İleride çok daha paran olduğunda artık arabaya ihtiyacın kalmamışsa büyüyen para da anlamsızdır.

Elindeki birikimi ise doğru değerlendirmelisin. Emeğiyle çalışan birinin parasını yüksek riskli yatırım araçlarına yönlendirme gibi bir lüksü olamaz. Birikimini enflasyona karşı koruma amacın öncelikliyse enflasyona endeksli tahviller veya sabit getirili yatırım araçlarını düşünebilirsin. Bu tür yatırımlar genellikle daha az getiri sağlasa da anaparanı korur ve standart bir getiri sağlar. Bu noktada altın da bir seçenek olabilecektir. Eğer borsadaki çıkıştan yararlanmak istiyorsan o taktirde çevrendeki tavsiyelerden ziyade fon seçeneklerini düşün. Ölçülü risk içeren dengeli fonları düşünebilirsin.

Büyüyen sektörün büyüyen şirketi. Kâr satışlarının 80 TL’nin üzerinde karşılanması güç toplamasına olanak verecek.

Alfas’ı yorumlar mısınız?/Mustafa Yıldız

Mustafa, Alfa Solar Enerji Kasım 2022’den bu yana borsada işlem görüyor. Bu süreçte özellikle de yenilenebilir enerji sektörüne ilgi duyan yatırımcısı tarafından yakından takip ediliyor. Güneş enerjisi, yenilenebilir enerji sektöründe hızla büyüyen ve geleceği parlak bir alan. Alfa Solar’ın büyüme potansiyelini barındıran bu sektörde faaliyet yürütmesi ister istemez yatırımcıların şirkete yönelik ilgisinin güçlenmesine sebep oluyor. Şirketin geride kalan üç yıldaki mali performansı da bu ilgiyi haklı kılacak bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor.

Şirket geride kalan üç yılda hem gelirini hem de kârını güçlü şekilde artırdı. Özellikle 2022 yılında gelir ve kâr artışı hayli kayda değer oranda gerçekleşti. Son olarak 2023 dokuz aylık dönemde hasılatını %294 büyütürken dönem sonu kâr artışı %278’i buldu. Veriler büyümenin güçlü şekilde devam ettiği yönünde. Hisse, düzeltilmiş verilerle ilk açılışını tavandan 7,95 TL’den gerçekleştirirken Eylül 2023’te 170 TL’ye kadar çıktı. Kısa sürede yaşanan bu hızlı çıkış sonrasında kâr satışlarını makul görmeli. Hissenin 80 TL’nin üzerinde tutunmayı başarması güç toplamasını sağlayacak.

Teknoloji hisseleri Dolar/TL'yi geride bıraktı

Teknoloji hisselerindeki yükseliş dolar/TL kurunu geride bıraktı.

Dolar/TL kuru, yılbaşından itibaren yüzde 8,74 ve yıllık bazda yüzde 68,05 oranında yükseldi. Aynı dönemde BIST Teknoloji Endeksi yılbaşından bu yana yüzde 49,68 ve yıllık bazda yüzde 164 kazandırdı.

Hem yıllık hem de yılbaşından bu yana teknoloji hisseleri yükselişi ile dolar bazında kazandırdı.