İki faydalı marka öyküsü: “Benimle Oynar mısın? ve “Kadın İşi Girişim”

8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde, ailelerin yaşam kalitesini yükselten, kadınlara ve çocuklara umut veren iki projeden söz etmeyi diliyorum. Birincisi, Hayat Holding’in Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliği, Otistikler Derneği’nin uzman katkılarıyla şekillenen “Benimle Oynar Mısın?” projesi. Diğeriyse, Profilo’nun, Habitat Derneği ile hayata geçirdiği “Kadın İşi Girişim” programı. İki proje de uzun vadeli, sürekli ve sürdürülebilir yaklaşımla yola çıkan projeler. 7 pilot merkezde 5.000’den fazla aileye bilgilendirme çalışması

Hayat Holding, kamu, özel sektör ve akademiyi bir araya getiren iş birliği modeliyle geliştirdiği sosyal fayda projelerine bir yenisini daha ekledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliği, Otistikler Derneği’nin uzman katkılarıyla şekillenen “Benimle Oynar Mısın?” Programını başlattı. Çalışmalar gelişimsel aksaklık riski taşıyan 15-36 ay arası çocukların taramadan geçirilerek erken müdahale ile desteklenmesini hedefliyor. Program, gelişimsel risklerin erken tespiti konusunda kamuoyunda farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Ayrıca, sürecin getirdiği zorluklarla başa çıkabilmeleri için ailelere psiko-sosyal destek hizmeti sunuyor.

İlk etapta İstanbul’da belirlenen 7 pilot merkezde uygulanacak program kapsamında, 5.000’den fazla aileye bilgilendirme yapılması, 15-36 ay arası çocukların gelişimsel taramadan geçirilmesi ve tarama sonuçlarına göre yaklaşık 100 çocukla birebir uygulamaların gerçekleştirilmesi planlanıyor. Projenin pilot çalışmaları İstanbul’da başlayacak sonra diğer illere yayılacak. Program kapsamında ayrıca, otizm tanısı almış 8 yaşa kadar çocukların ailelerine yönelik psiko-sosyal destek hizmeti sağlanması da hedefleniyor.

Programın basın tanıtımı 28 Şubat 2025 tarihinde İstanbul’da düzenlenen toplantıda yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hayat Holding İcra Kurulu Başkanı Avni Kiğılı ve Otistikler Derneği Kurucu Başkanı Dr. Nevin Eracar’ın katılımıyla gerçekleşen toplantıda, projenin kapsamı ve hedefleri paylaşıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın verdiği bilgiye göre, bu projeyle otizmin erken tespiti için 0-3 ve 0-8 yaş aralığındaki çocuklara yönelik koruyucu çalışmalar yürütülecek. Bunun yanı sıra meslek personeline sunulacak özel bir eğitim programıyla, otizmli çocuklara ve ailelerine destekler artırılacak. Ayrıca ailelerin bilgi ve bilinç düzeyini artırarak çocuklarına yönelik tutum ve davranışlarında olumlu değişim sağlamak üzere çalışmalar yürütülecek. Bakanlığa bağlı 4 otizm aktif yaşam merkezine uluslararası standartlarda özel bölümler kurulacak. Duyu bütünleme, uygulama evi, eğitim ve öfke kontrol odaları, bahçe oyun alanları, el sanatları ve müzik-sanat atölyeleriyle çocukların sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimleri desteklenecek. Bu atölyelerle, çocuklarımızın bireysel yeteneklerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine imkân sağlayarak hayata daha güçlü bir şekilde katılımlarını sağlayacağız. Ailelerin çocuklarıyla kaliteli zaman geçirebileceği ortamlar oluşturarak onların yaşam kalitesini artıracağız.

Bilimsel temellere dayanan ve ölçülebilir fayda sağlayan modeller

Her çocuğun sağlıklı bir şekilde gelişme ve potansiyeline ulaşma hakkı olduğuna dikkat çeken Hayat Holding İcra Kurulu Başkanı M. Avni Kiğılı, yaptığı konuşmada şunları söyledi:“Hayat Holding olarak, sosyal yatırımlarımızda bireyin ve toplumun gelişimi için kamu, akademi ve sivil toplumla iş birliği içinde, bilimsel temellere dayanan ve ölçülebilir fayda sağlayan modeller geliştirmeye özen gösteriyoruz. ‘Benimle Oynar Mısın?’ Psikolojik ve Sosyal Gelişim Aksamalarına Yönelik Koruyucu ve Önleyici Sosyal Destek Programı ile çocukların erken yaşta destek almasını sağlamak, ailelerin bilinçlenmesini teşvik etmek ve taramalara katılımını artırarak zamanında harekete geçmelerine yardımcı olmak istiyoruz. Çünkü gelişimsel farklılıkların erken tespiti ve doğru destek, çocuklarımızın gelecekte potansiyellerini en verimli şekilde kullanmalarına olanak tanıyacaktır.”

“Kadın İşi Girişim” programı başvuruları 10 Mart’a kadar devam ediyor

Profilo, kendi işini büyütmek isteyen girişimci kadınları desteklemek amacıyla Habitat Derneği ile “Kadın İşi Girişim” projesini hayata geçirdi. İki yıl sürecek projede katılımcılara iş modeli oluşturma, finansal okuryazarlık, dijital pazarlama ve grafik tasarım eğitimleri verilecek.

Eğitimler, hem çevirim içi olarak Zoom platformu üzerinden hem de yüz yüze olarak gerçekleştirilecek. İlk eğitimler ise 11 Mart-8 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Başvurular https://form.jotform.com/250291992917972 formu doldurularak alınıyor ve 10 Mart saat 23.59’a kadar başvurular devam ediyor. Projenin ikinci yılında eğitimlerin yanı sıra deneyim paylaşım buluşmaları da gerçekleştirilecek. Bu buluşmalarda bir araya gelen kadınlar network oluşturabilecek. Ayrıca 20 girişimci kadına online mentorluk programı uygulanacak ve iş geliştirme desteği sağlanacak. Girişimci kadınları desteklerken aynı zamanda Profilo’nun aile ekonomisine destek olma misyonuna da katkı sunarak “Oh be” dedirtecek projeden iki yılın sonunda 1000 kadının faydalanması hedefleniyor.

“Girişimci kadınlara hayallerini gerçekleştirme fırsatı sunacağımız için heyecanlıyız”

4 Mart 2025 tarihindeki basın toplantısında konuşan BSH Türkiye CEO'su Alper Şengül, BSH Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemenin en önemli öncelikleri arasında yer aldığını belirterek şunları söyledi:

“Çeşitlilik, kapsayıcılık ve eşitlik BSH için şirket kültürünün vazgeçilmez parçaları. Sürdürülebilirliğin insani boyutunda; adil, eşitlikçi, kapsayıcı ve sosyal olarak sürdürülebilir bir gelecek için çalışırken, özellikle gençlere ve kadınlara yönelik projelere imza atıyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliğine ve kadınların iş hayatındaki yerinin önemine değer veren bir şirket olarak, Kadın İşi Girişim projesinin bir parçası olmanın gururunu yaşıyoruz. Girişimci kadınları bir araya getirecek bu proje ile inanıyorum ki kendi işlerini kuran kadınlar, ülke ekonomisine de katkı sunacak. Kendi işini kurmak isteyen pek çok kadına cesaret verecek. Ülkemizin girişimci kadınlarını cesaretlendirerek ve bu süreçte onları destekleyerek hayallerini gerçekleştirme fırsatı sunacağımız için çok heyecanlıyız. Topluma katkı sunan pek çok değerli projeye imza atan Habitat ile bu projeyi hayata geçirdiğimiz için de mutluyuz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Projenin sonunda güzel işler başaran kadınlarımızın hikayelerini dinlemeyi heyecanla bekliyorum.”

Kimler başvurabilir

Kadın İşi Girişim, kadın girişimciliğini teşvik eden kapsayıcı bir yapı sunarak, 18 yaşını doldurmuş tüm girişimci adaylarına, kadın kooperatiflerine ve hali hazırda girişimi olan şirketleşme aşamasını tamamlamış girişimci kadınlara destek veriyor. Programa başvurmak için 18 yaş ve üzeri olmak, bir girişim fikrine sahip olmak veya mevcut bir girişimi yürütüyor olmak yeterli. Girişimciliğe ilgi duyan ve işini geliştirmek isteyen tüm kadınlara açık olan program, katılımcılarına iş dünyasında sağlam adımlar atma fırsatı sunuyor.