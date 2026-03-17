İki yılda 250 milyon dolar yatırdı, ‘zor zaman’a takılmayıp yeni gübre fabrikası için kolları sıvadı

YILDIZLAR Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Yıldız, bu yılın ilk günlerinde oğulları Fehmi Alp Yıldız ve Ali Kerem Yıldız’ı yanına alarak, geçmişi değerlendirdi, geleceğe dönük planları gözden geçirdi. İki oğluna önce Yıldızlar Yatırım Holding’in faaliyet alanlarını özetledi:

- Holdingimiz bugün Yıldız Entegre, İGSAŞ ve Yıldız Demir Çelik gibi sektörünün öncü şirketleriyle orman ürünleri, kimya ve gübre sanayi, demir-çelik, liman işletmeciliği, deniz taşımacılığı, enerji ve sigortacılık olmak üzere 8 ana sektörde faaliyetlerini sürdürüyor.

Fabrikalarını ve bulundukları ülkeleri sıraladı:

- Türkiye, Romanya ve Slovenya’da toplam 14 üretim tesisimiz, 2 limanımız var. 5 bini aşkın istihdam yaratıyoruz. 80’i aşkın ülkeye ihracat yapıyoruz.

Grubun son iki yıllık yatırımlarını hesaplayıp, 2026 planına da baktı:

- Holdingimiz 2024 ve 2025 yıllarında toplam 250 milyon dolarlık yatırımı hayata geçirdi. 2026’da da 200 milyon dolarlık yatırım planlıyoruz.

Hakkı Yıldız, oğlu Fehmi Alp Yıldız’la birlikte bir grup gazeteciyle iftarda buluştu, sorular eşliğinde grup şirketlerini tek tek ele aldı. Söze ABD ve İsrail’in, İran’a başlayan savaşla birlikte Hürmüz Boğazı’nın kapanmasıyla petrol fiyatlarını 100 dolar dolayına yükselmesi, üre tedarikinde gündeme gelen sıkıntıların da etkisiyle gübreden, yani İGSAŞ’tan girdi:

- Kuruluşu 1971 yılına uzanan İGSAŞ’ı 2004 yılında özelleştirme ihalesinde satın alıp Yıldızlar Yatırım Holding bünyesine kattık. Kocaeli, Kütahya, Antalya, Samsun ve Hatay’da bulunan 5 üretim tesisi, 5 depo ve 1 limanıyla faaliyetlerini sürdürüyor.

İGSAŞ’ın üretim yelpazesine değindi:

- Başta “üre” gübresi olmak üzere “kompoze” (NPK), “amonyum sülfat” (AS), “amonyum nitrat” (AN), “kalsiyum nitrat” (CAN) gibi temel gübreleri üretiyoruz. Organomineral gübreler, bitki besleme ürünleri ve mikrobiyal gübreler de ürün yelpazemizde yer alıyor.

Sanayi sektörüne yönelik ürünlerini de aktardı:

- Endüstriyel amonyak, asit ve nitrik asit gibi kimyasallar da İGSAŞ’ın ürün yelpazesinde bulunuyor.

İGSAŞ’ın toplam kurulu kapasitesinin 2 milyon tonun üzerinde olduğunu belirtti:

- İGSAŞ, sahip olduğu kapasiteyle Türkiye’nin gübre ihtiyacının yüzde 20’si düzeyinde üretim yapıyor. “Üre” gübresinde ülkemizin tek üreticisiyiz. Ayrıca Tükiye’nin ilk ve tek “Prill Poröz Amonyum Nitrat” üreticisiyiz.

İGSAŞ’ın ürünlerinden örnekleri sürdürdü:

- Savunma sanayinde kullanılan “Derişik Nitrik Asit” (DNA) ürününde Türkiye’nin vey akın coğrafyanın tek üreticisiyiz. Bu ürünü ihraç da ediyoruz. “TAN” ve “PPAN” ürünlerinde de yakın coğrafyada 3 ana oyuncu arasındayız.

İGSAŞ’ın yeni yatırım planını da şöyle paylaştı:

- Türkiye’de yeterli miktarda üretilmeyen ve piyasanın ihtiyaç duyduğu “DAP” gübresi üretimi için Akdeniz bölgesinde fabrika yatırımı düşünüyoruz.

Yeni fabrikanın yatırım adresiyle ilgili sorular üzerine yatırıma yaklaşımlarına girdi:

- Adana’da Yumurtalık’ta yeni bir fabrika için görüşüyoruz. Aslında yatırım açısından zor zamanlardayız. Ancak, bizim ailenin yapacak başka bir şeyi yok.

Karadenizli olduklarını kaydetti:

- Karadenizliler hep müteahhit doğar, sonra meslek edinir. Biz, “Bizim işimiz bu değil” dedik. Bizim bildiğimiz endüstriyel işler. Bacalı fabrikalar, zor fabrikalar ama devamı hep olan fabrikalar.

Türkiye’de üretilebilecek olan ürünlere odaklanmak gerektiğinin altını çizdi:

- Adana’da “DAP” gübresi üzerine proje yürütüyoruz. Şu anda ithal edilen bir ürün. Aslında var ama yetersiz. Bu yatırım için henüz izin aşamasındayız.

Ülkemizde 7.5 milyon ton gübre tüketiminin olduğuna işaret etti:

- Aşağı yukarı 3 milyon ton üretim var. Yani, gübrede net ithalatçıyız. Çünkü enerji bedeli çok yüksek. Mesela bizim aylık doğalgaz faturamız 800 milyon lira. Ülkemizde doğalgaz pahalı. Teşvik de yok.

Yıldız Ailesi ve sahip oldukları Yıldızlar Yatırım Holding, en zor koşullarda bile yatırımcı ruhunu, iştahını canlı tutuyor.

15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişiminin ertesi günü Kocaeli’ndeki demir çelik fabrikasının temel kazıklarını çakmayı sürdüren Yıldızlar Yatırım Holding, ekonomide sıkıntılı günlerin sürdüğü bu dönemde de, “bekle, gör” yerine, 200 milyon dolarlık yatırım için harıl harıl çalışıyor…

Demir çelikte 5 yılda ‘ilk 3’ hedefimize ulaştık

YILDIZLAR Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Hakkı Yıldız, çelik sektöründe yatırıma 2017 yılında başladıklarını anımsattı:

- Sektöre dışarıdan giren tek aileyiz. Sektördeki oyuncuların büyük bölümü 3-4 kuşak önceden başlamış. Biz, “Dedemiz oduncuydu” diyoruz. Çelik sektörüne girerken manifestomuz şuydu: İlk üçe girmek…

Yassı çelik sektöründe Türkiye’deki üretici sayısının 7 olduğunu belirtti:

- Borçelik, Erdemir, Tosyalı var. Ayrıca Ruslar da var. Biz 2017’de temeli attık, 2020’de üretime başladık. Aslında 5 sene içerisinde hedeflediğimiz lige girdik. Şu anda 2-3’teyiz.

Fabrikanın Kocaeli’de olduğunu kaydetti:

- Orada da yatırımlarımız devam ediyor. Ürettiğimiz yassı ürünün, yani sacın müşteri yelpazesi otomotivden beyaz eşyaya uzanıyor. 1.3 milyon ton üretim kapasitemiz var.

Anti damping soruşturmalarından etkilendiklerini vurguladı:

- Dünyada birçok ülke kendi üreticisini korumak için çok radikal kararlar alıyor. Türkiye, yassı çelikte net ihracatçı ülke. Kapasitesi kendisi için fazla büyük.

ABD’de Wilmimgton, Morehead ve Albama’da toplam üç liman işlettiklerine işaret etti:

- Ayrıca kendi gemilerimiz var. Gemilerimiz ABD’den Yıldız Entegre’nin ihtiyacı için kendi ormanlarımızdan ağaç taşıyor. O gemiler ABD’deki limanlarımıza yassı çelik götürüyor. Lojistik gücümüz yassı çelikte ABD’de ek gümrük vergisine rağmen bize rekabet alanı açıyor.

Yıldız Entegre, dünyada ‘tek çatı’ altında en büyük üretimiyle de ilk 10’da

YILDIZLAR Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Hakkı Yıldız, Yıldız Entegre’nin Kartepe’deki fabrikasının dünyada “tek çatı altında kurulu en büyük MDF kompleksi” olduğunu belirtti:

- Yıldız Entegre, orman ürünleri sektöründe dünyada ilk 10’da yer alıyor. 8 üretim tesisi, 1 liman ve 1 depo ile faaliyet gösteriyor. Üretim alanlarının toplamı 2 milyon 77 bin metrekareyi buluyor.

Yıldız Entegre’nin üretim kurgusunu şöyle anlattı:

Ağacımızı ABD’de yetiştiriyoruz.

Kendi gemilerimizle Türkiye’ye taşıyoruz.

Kendi limanımızda yükleyip, kendi limanımızda indiriyoruz.

Ardından ekledi:

- Böyle bir üretim “setup”ı (kurgusu) dünyada başka şirkette yok. MDF üretimi için bütün girdileri entegrasyon içerisinde biz üretiyoruz. Ağaçtan üretilebilecek bütün ürünler ürün gamımızda yer alıyor.

Slovenya ve Romanya’da Yıldız Entegre’nin yatırımlarının olduğuna vurgu yaptı:

- Slovenya’daki fabrikayı satın almıştık. Romanya’dakini kendimiz kurduk.

Yıldız Entegre için de “yatırıma devam” işareti verdi:

- Sektörde satışta olan varsa değerlendirmeye hep hazırlıklıyız.

100 milyon dolara 150 MW’lık GES kuracak

YILDIZLAR Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Hakkı Yıldız, 2020 yılında Yıldız Enerji Tedarik’i kurarak sektöre adım attıklarını belirtti:

- 2020’de Yıldız Entegre Akdeniz tesisinin çatısındaki GES’imiz devreye alındı. Bu santral tesisin elektrik ihtiyacının yüzde 10’unu karşılıyor. Akhisar’da da 5 MW’lık GES, tesisin elektrik ihtiyacının yüzde 10’una denk gelen üretim yapıyor.

100 milyon dolarlık GES yatırımı planlarını paylaştı:

- Toplam 150 MW’lık GES, Yıldız Entegre ve Yıldız Demir Çelik’in enerji ihtiyacını karşılamaya dönük tasarlanıyor. Projemiz 3 yıl içinde tamamlanacak.