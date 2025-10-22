İkisi %30 büyütürken 19’u satışını düşürdü

BIST Taş Toprak Endeksi son iki yıldır yatay ve dalgalı bir görünüm sergiliyor. Endeksteki 25 şirketten 19’unun net satışları gerilerken, sadece 6 şirket satışlarını artırabildi. Bu artışlardan sadece ikisi %30 eşiğini aşabildi.

Firmaların net satışları, faaliyet gelirinin en yalın göstergesi olması itibariyle şirket performanslar ilk bakışta buradan okunabilmekte. Bu kalemdeki artış ya da düşüş, pazar payındaki değişimi ve talebin seyrini doğrudan yansıtması açısından yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. BIST Taş Toprak Endeksi son iki yıldır zayıf bir seyir izliyor. Sektördeki 25 şirket altı aylık tablolara göre net satışlarını düşürdü. Aynı dönemde 6 şirket satışlarını artırabildi. Yüzde 30’un üzerine çıkabilen ise sadece iki firma.

İki şirket satışlarıyla ayrıştı

Taş toprak grubunda yer alan Tureks Turunç Madencilik, 2025 altı aylık dönemde net satışlarını en fazla artıran şirket oldu. Yüzde 30,91 artışla net satışını 1,5 milyar TL’ye taşıdı. Dönem sonunda ise net kârını %3 düşürerek 72 milyon TL’ye geriletti. Şubat 2024’te 28,07 TL’ye kadar çıkan hissede geçtiğimiz eylülde ortak satışı gözlendi. Şimdilerde 13 TL bölgesinde ve ilk açılış seviyelerinde işlem görüyor. Net satışını en fazla artıran ikinci firma Çimsa oldu. Şirket yılın ilk yarısında %30,56 artışla net satışını 20,3 milyar TL’ye çıkardı. Geçtiğimiz hafta ABD’deki gri çimento öğütme tesisini devreye aldığını duyurdu. Söz konusu yatırımla birlikte satışlarında ilave artış mümkün olabilecek.

Piyasanın en büyükleri

Oyak Çimento, 99,66 milyar TL ile taş toprak sektöründe piyasa değeri en yüksek firma konumunda bulunuyor. Ancak firma, 2025’in ilk yarısında hem satışlarını hem de kârını düşürdü. Onun hemen ardından Çimsa ve Nuh Çimento geliyor.

ZEYNEP'E SOR

TEKNOLOJİ Mİ, ENERJİ Mİ?

Teknoloji; yüksek büyüme, küresel trend, inovasyon gücü, kâr potansiyeli, çekicilik. Volatilite, rekabet, yatırım ihtiyacı, kârsız büyüme, regülasyon riski. Enerji; sürdürülebilirlik, nakit akışı, temettü potansiyeli, stratejik sektör. Döngüsellik, çevresel risk, yatırım yoğunluğu, politik risk, teknoloji geçişi.

İki yıl önce borsaya geldi. Halka arzdan sağladığı nakdin önemli kısmını yatırımlara yönlendirdi

Pasifik Eurasia halka arzdan topladığı paranın tamamını kullandı mı? / Elif Bıyık

Elif, iki yıl önce borsaya gelen Pasifik Eurasia, halka arzdan elde ettiği 438,2 milyon TL’lik fonun büyük bölümünü planlanan yatırımlarına yönlendirdi. Şirket, demiryolu tren işletmeciliği için 176,9 milyon TL, terminal yatırımları için 49,4 milyon TL, havayolu ve diğer yatırımlar için 90,6 milyon TL ve işletme sermayesi için 51,1 milyon TL harcadı. Böylece haziran tarihli rapora göre toplam fon kullanım oranı %84 seviyesinde gerçekleşti. Kalan yaklaşık 70 milyon TL ise grup şirketlerine piyasada mevcut faiz oranları da göz önünde bulundurularak geçici borç olarak verildi. Firma, fon kullanımında temkinli bir yaklaşım sergiliyor.

Mahkeme kayyımın görevini sonlandırdı. Eski yöneticilerin görevinin devam ettiğini söyledi

Işıklar Enerji’nin genel kurulunun neden iptal edildiğini öğrenebilir miyim? /İsmet Ergül

İsmet, 9 Ekim günü kayyım kararı ile yapılması gereken Işıklar Enerji ve Yapı Holding’in genel kurulu, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nin kayyım atamasını kaldırılması sonucu iptal edildi. Mahkeme, şirketin yönetim kurulu üyelerinin görev süresi dolsa dahi yenileri seçilene kadar görevlerinin devam ettiğini hatırlattı. Bu nedenle, daha önce kayyım heyeti tarafından çağrılan genel kurulun hukuki dayanağı ortadan kalktı ve toplantı geçersiz hale geldi. Mevcut yönetim ise henüz yeni bir genel kurul tarihi duyurmadı. Yılın ilk yarısında zarar açıklayan şirket hissesinde, büyük ortak ve fonların eylülde ve sonrasındaki alımları dikkat çekti.

YATIRIM FONLARI

YZG fonu, gümüşün ivmesiyle 6 ayda %75 yükseldi

Yapı Kredi Portföy’ün yönettiği Gümüş Fon Sepeti Fonu (YZG), son iki ayda hızla artan değeriyle 10,1 milyar TL büyüklüğe ulaştı. Kategorisindeki ikinci en büyük fon. Ekimdeki nakit girişi 992,5 milyon TL. Portföyün %61,93’ü yabancı BYF’ler, %17,57’si kıymetli maden bazlı BYF’ler ve %8’i doğrudan kıymetli madenlerde yer alıyor. Yatırımcı sayısı 51.851’e çıkarken pazar payı %11,5 seviyesinde. Fon, portföyünün ağırlığını gümüşe dayalı yatırım fonlarına yatırım yaparak küresel gümüş fiyatlarındaki hareketi yansıtmayı hedefl iyor. Gümüşteki değer artışından istifade etmek isteyenlere hitap ediyor. Son altı ayda %74,74 getiri ile gümüş fonların ortalaması %72,17’nin bir miktar üzerinde duruyor. Yıllık %2,01 yönetim ücreti ortalamanın üzerinde. Gruptaki 10 gümüş fonun ücreti %1,75 ile %2,5 arası değişiyor.

TAHVİL

Opet, %37,64 bileşik faizle 1,5 milyar TL borçlandı

Opet Petrolcülük, nitelikli yatırımcılara yönelik olarak 20.10.2025 vade başlangıç tarihli tahvil ihracı gerçekleştirdi. Toplam tutarı 1.500.000.000 TL olan tahvilin yıllık basit faizi %33,25, bileşik faizi %37,64 olarak belirlendi. 728 gün vadeli tahvil, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak ve toplamda 8 kupon ödemesi yapılacak. Tahvilin vade tarihi 18.10.

%33,25 YILLIK BASİT FAİZ

20 Ekim itibarıyla TLREF %40,19 seviyesinde bulunuyor. Buna göre Opet’in sunduğu %33,25 basit faiz, TLREF’in yaklaşık 6,94 puan üzerinde yer alıyor. Tahvil, piyasa koşullarıyla karşılaştırıldığında yatırımcı için cazip bir alternatif olarak değerlendirilebilir. İhraç, OPET’in uzun vadeli finansmanını karşılamasını sağlarken, piyasada TRSOPASE2714 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

RAL YATIRIM HOLDİNG

Ankara’da alınan arsaya iştirakleri üzerinden yarı oranda ortak oldu. Lüks proje geliştiriliyor

Ral Yatırım Holding’in %100 bağlı ortaklığı Ral GYO, Ankara Çayyolu’nda 27.614 m2 büyüklüğündeki taşınmazın satış sözleşmesini Özelleştirme İdaresi ile imzaladı. Toplam bedeli 3,1 milyar TL olan arsanın ihalesi geçtiğimiz nisan ayında gerçekleştirilmiş ve haziranda Cumhurbaşkanlığı kararı ile kesinleşmişti. Satın alım, %51 Ral GYO ve bağlı iştiraki Best Trend GYO ile %49 Üçüncü Proje GYF ortaklığıyla gerçekleştirildi. Söz konusu arsa, Ankara’nın gelişmiş yerleşim alanlarından biri olan Çayyolu’nda bulunuyor. Projede, CentRAL markası altında lüks konut ve ticari alanların yer alacağı prestijli bir karma yapı planlanıyor. Söz konusu girişim, şirketin gayrimenkul geliştirme faaliyetlerinde ölçek büyütme hedefiyle örtüşüyor. Projenin detayı ileride netleşecek.

MEKA GLOBAL

Yurt dışından sipariş aldı. Tutar yıllık gelirinin %4,5’i düzeyinde. Gelirini daha da büyütmeli

Meka Global’in %100 iştiraki Meka İthalat İhracat, yurt dışından 2.210.000 euro tutarlı kırma eleme tesisi siparişi aldı. Bedel, yıllık gelirinin %4,5’ine denk geliyor. Şirketin ocaktan bu yana açıkladığı yeni iş toplamı yıllık gelirinin %24,10’u düzeyinde. Kırma eleme tesisleri, madencilik ve inşaat sektörlerinde hammadde hazırlığı açısından temel ekipmanlardan biri olarak öne çıkıyor. Meka Global, yurt dışı projelerdeki yüksek kapasiteli tesis çözümleriyle bilinirliğini artırmaya çalışıyor. Yeni sipariş, ihracat gelirini destekleyici bir etki sağlayacak. İki yıl önce borsaya gelen şirket, 2025’in ilk yarısında gelirlerini %5 düşürerek 1,2 milyar TL’ye geriletti. Yüksek maliyet ve giderlerden ötürü esas faaliyetlerden zarar ederken dönem sonunda da zarar yazdı.

EKOS TEKNOLOJİ

Cezayir’deki müşterisinden sipariş aldı. Altı aylıkta geliri büyürken dönem sonunda zararda

Ekos Teknoloji, Cezayir’de yerleşik bir müşteriyle 15 adet kompakt transformatör merkezi üretimi için toplam 3.683.473 euroya anlaştı. Sözleşme kapsamında orta gerilim gaz izoleli anahtarlama ekipmanları ile koruma kumanda panoları üretilecek. Toplam tutar yaklaşık 153,7 milyon TL’ye denk geliyor. Orta gerilim ekipmanları, enerji altyapısında güvenlik, verimlilik ve kompakt tasarım açısından kritik öneme sahip. Bu tür yatırımlar, enerji talebinin hızla arttığı pazarlarda daha sürdürülebilir ve hızlı çözümler sunmak için tercih ediliyor. Ekos Teknoloji’nin bu sözleşmeyle birlikte hem ihracat gelirini hem de bölgesel referanslarını güçlendirecek. Kasım 2023’te halka açılan Şirket, 2025’in altı aylık döneminde satışlarını artırırken dönem sonunda zarar açıkladı.