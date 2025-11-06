İkisi de market zincir biri diğerinin 4 katı

BIST Ticaret Endeksi yılbaşından bu yana yatay bir görünüm sergiliyor. Sektörün iki büyük market zincirinden biri %1,1 artışla 319 milyar TL piyasa değerine ulaşırken, diğeri %15 gerileyerek 82 milyar TL seviyesinde kaldı.

BIST Ticaret Endeksi, perakende ve toptan satış alanında faaliyet gösteren 24 şirketi kapsamında tutuyor. Talep ve tüketim alışkanlıklarındaki değişim, sektörün yönünü doğrudan etkilerken endeks yılbaşından bu yana yalnızca %0,13 gerilemeyle yatay bir seyir izledi. Aynı sürede endeksteki iki büyük market zincirinden biri %2 yükselişle piyasa değerini 323 milyar TL’ye çıkardı. Diğeri %16 gerileyerek 82 milyar TL’ye indi. İki şirket arasındaki piyasa değeri farkı dört kata ulaştı.

Biri çıktı diğeri düştü

BİM, yılbaşından bu yana yalnızca %1,13 yükselmesine rağmen 319 milyar TL ile sektörde piyasa değeri en yüksek şirket konumunda. Hisse, Temmuz 2024’te gördüğü 611,32 TL’nin gerisinde bulunuyor. Şirket ise fiyatın gerçek değeri yansıtmadığını belirterek eylülden bu yana ara ara geri alımlar gerçekleştiriyor. Şirketin ilk yarıda gelir ve esas faaliyet kârı artarken, dönem sonu net kârı düştü. Sektörde piyasa değeri 82,5 milyar TL ile en yüksek ikinci şirket Migros. Yılın ilk yarısında artan gelirlere rağmen esas faaliyetlerinden ötürü zararda. Parasal pozisyon kaleminden gelen kazançla dönem sonunda kâra döndü. Hisse, iki yıla yakın süredir inişli çıkışlı bir seyir izliyor. Fiyatı, Şubat 2024’teki seviyelerinde. Gimat Mağazacılık yılbaşından bu yana %327’lik performans sergiledi. Ağustostan itibaren artan bir ivme gözlenirken, ekimde 49,52 TL’yi test etti ve ardından geriledi. Dokuz aylık faaliyet döneminde satışları artsa da esas faaliyet kârı düştü. Dönem sonunda da zarar açıkladı.

ZEYNEP'E SOR

AR-GE Mİ, YAPAY ZEKA MI?

Ar-Ge; kök inovasyon, patent, katma değer, sürdürülebilirlik, teşvik. Uzun zaman, belirsizlik, yüksek maliyet, ticarileştirme riski, fırsat maliyeti.

Yapay zekâ; hız, verimlilik, ölçeklenebilirlik, karar desteği, rekabet gücü. Bağımlılık, hata maliyeti, regülasyon, şeffaflık sorunu, riskler.

Sektördeki gelişmeler fi rma için uygun zemin oluşturuyor. Ancak büyüme için satış artmalı

Konut satışları genelde arttığına göre Avrupakent GMYO’nun kârı büyür mü? / Ulvi Ölmez

Ulvi, konut satışlarında genel olarak bir artış gözleniyor. Eylül’de de %6,9 artış söz konusu. Aynı şekilde konu fiyatları da yıllık %32’nin üzerinde artış kaydetti. Veriler, sektör talebinin canlı kaldığını gösteriyor. Bu durum GYO’ların portföy gelirlerini destekleyen bir arka plan sunmakta. Ancak GYO kârları doğrudan aylık satış istatistiklerine değil; proje teslim zamanlaması, finansman maliyeti ve yeniden değerleme gelirlerine daha duyarlı çalışıyor. Avrupakent GMYO, dokuz aylık dönemde satışlarda %32 ve net kârda %86 düşüş yaşadı. Sektördeki gelişme olumlu olsa da şirketin kendi özgülünde de büyüme sergileyebilmesi gerekiyor.

Hissedeki 19 fon payını sıfırladı. İş Portföy’ün fonları da son bir ayda azaltanlar arasında

İş C hissesinde hedef 20’ler olduğu halde hisse neden yükselmiyor? / Evren Kara

Evren, aracı kurumlar fiyat hedefl erini 12 aylık beklentiler çerçevesinde dile getirir. Bu itibarla öngörülerinin hemen gerçekleşmesi beklenmemeli. Kaldı ki değerlendirmelerinin hayat bulmama ihtimali de göz ardı edilmemesi gereken bir diğer önemli ayrıntı. Öte taraftan kısa sürede öngörülerle uyumsuz işlemler de mümkündür. İş C hissesinde son bir ayda fonlar 69,3 milyon adet hisse satarken, paylarını %7,1 düşürdü. Bu sürede ZPLIB.F, FYD, AK3, GSP, AN1, TI3 ve TAU fonlarından güçlü satışlar geldi. Son iki fon İş Portföy tarafından yönetiliyor. Geçen bir ayda 150 fon portföyünde bulundururken sayı 131’e indi. Satışlar fiyatı baskıladı.

YATIRIM FONLARI

KHC fonunun hem yükselişi hızlı hem yönetim ücreti düşük

Pardus Portföy’ün yönettiği Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (KHC), Şubat 2024’ten bu yana işlem görüyor. 3 Haziran’dan itibaren artan fiyatıyla dikkat çekiyor. Portföyü de arada dalgalanmalar yaşamakla birlikte büyümesiyle öne çıkıyor. Son durumda 225,3 milyon TL büyüklükte. Portföyün %80,34’ü hisse senetlerinden, %19,66’sı diğer varlıklardan oluşuyor. Kasımda ilk günlerinde 7 milyon TL nakit girişi yaşanırken yatırımcı sayısı 2.523 ve doluluk oranı %2,56 seviyesinde. Kısa vadeli kâr realizasyonlarının etkisi hissediliyor. KHC, portföyünün ağırlığını katılım ilkelerine uygun hisselerde değerlendiriyor. Son üç ay getirisi %12,06 ile katılım hisse fonları ortalaması %6,29’un üzerinde. Yıllık %1,50 yönetim ücreti ile 28 fon arasında en düşüğü. Katılım fonlarda ücret %3,20 ile %1,50 arası değişiyor.

TAHVİL

Başer Faktoring %56,27 bileşik faizle 50 milyon TL borçlandı

Başer Faktoring, 04.11.2025 tarihinde nitelikli yatırımcılara yönelik finansman bonosu ihracını tamamladı. Toplam tutarı 50 milyon TL olan bononun yıllık basit faiz oranı %50, bileşik faiz oranı ise %56,27 olarak belirlendi. 182 gün vadeli bononun vadeye isabet eden faiz oranı %24,93 düzeyinde. Bononun vade başlangıç tarihi 04.11.2025, itfa tarihi ise 05.05.2026 olarak açıklandı.

%50 YILLIK BASİT FAİZ ORAN

4 Kasım itibarıyla TLREF %39,24 seviyesinde bulunuyor. Başer Faktoring’in verdiği %50 basit faiz oranı, TLREF’in 10,76 puan üzerinde yer alıyor. Şirketin belirlediği oran, piyasa koşullarında yüksek bir getiri seviyesi olarak değerlendirilebilir. İhraç, şirketin kısa vadeli likidite ihtiyacını karşılayacak. Bono, piyasada TRFBASR52613 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

SABANCI HOLDİNG

Sabancı Holding enerjide çift yönlü büyüyor. Hem içeride hem dışarıda yeni projeler devrede

Sabancı Holding, Türkiye’de Enerjisa Üretim aracılığıyla YEKA RES-2 projelerinde toplam 414 MW rüzgar kapasitesini devreye alarak kurulu gücünü 4.222 MW’a çıkardı. Yıl sonuna kadar en az 2 santralin daha devreye alınmasıyla sayı 33’e çıkıyor. Öte yandan EÜAŞ ile imzalanan yeni alım garantili sözleşmeyle 2029’a kadar yılda 2,3 milyon MWh elektrik, asgari 75 USD/ MWh fiyatla satılacak. ABD’de ise Sabancı Renewables, Teksas’taki 232 MW’lık Oriana projesini tamamladı. Böylece Sabancı’nın ABD’deki toplam yenilenebilir enerji portföyü 790 MW’a ulaştı. ABD’deki projelerde tax equity ve proje finansman modelleriyle sermaye yapısını verimli kılıyor. Enerjisa Üretim’in 2028 hedefi ise en az 6.250 MW kurulu güce ulaşmak. Bu da yenilenebilir enerjideki konumunu daha da güçlendirecek.

AKSA ENERJİ

Bağlı iştirakinin Göynük santrali için EÜAŞ ile 4 yıllık alım garantili sözleşme imzaladı

Aksa Enerji’nin bağlı ortaklığı Aksa Göynük ile EÜAŞ arasında imzalanan yeni sözleşme kapsamında, 270 MW kurulu güce sahip yerli linyit santralinden üretilen elektrik, 75 $/MWs fiyatla alım garantisine bağlandı. Sözleşme Aralık 2029’a kadar geçerli olacak. Toplamda yaklaşık 5,35 milyon MWs’lik elektrik alımını kapsayan anlaşma, sabit gelir öngörüsü sunuyor. Ayrıca piyasa fiyatı 75 doların üzerinde gerçekleşmesi halinde daha yüksek fiyatla satış imkânı da tanıyor. Alım garantili enerji satış sözleşmeleri, enerji sektöründe hem gelir öngörülebilirliği sağlıyor hem de santral yatırımlarının geri dönüşünü destekliyor. Özellikle piyasa fiyatlarının dalgalı olduğu dönemlerde, bu tür sabit fiyatlı uzun vadeli anlaşmalar şirketin nakit akışını koruyarak yatırımcıya güven veriyor.

GARANTİ BANKASI

Yıl sonu kârlılık hedefini korudu, Marj beklentisini aşağı çekerken komisyon gelirine güveniyor

Garanti Bankası, 2025 yılına ilişkin finansal öngörülerinde revizyona gitti. Banka, Ocak 2025’te paylaştığı öngörüsünü, 30 Ekim itibarıyla Merkez Bankası’nın sıkı para politikası ve makroekonomik gelişmelerini dikkate alarak güncelledi. Net faiz marjındaki genişleme beklentisini aşağı yönlü revize edeken, güçlü komisyon gelirleri ve öngörülenden düşük kredi riski maliyeti sayesinde özkaynak kârlılığı hedefini korudu. Bankacılık sektörü açısından net faiz marjı, faiz oranlarındaki dalgalanmalar ve kredi mevduat yapısına bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor. 2025 yılında Merkez Bankası’nın sıkılaşma politikası, fonlama maliyetlerini artırarak marjlar üzerinde baskı yaratırken; bankaların gelir çeşitliliği, kârlılığı dengeleyen bir unsur haline geldi.