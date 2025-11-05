İkisi de Temettü 25’te; biri zirvede, biri dipte

BIST Temettü 25 Endeksi yılbaşından bu yana %1,1 artışla yatay bir görünüm sergiliyor. Endeksteki 13 hisse değer kazanırken 12 hisse geriledi. Bu dönemde hem %64 getiri sağlayan hem de %19 kaybettiren oldu.

BIST Temettü 25 Endeksi, düzenli kâr payı veren ve güçlü nakit akışıyla öne çıkan şirketlerden oluşuyor. Uzun vadeli ve istikrarlı getiri arayan yatırımcıların yönünü belirleyen bu endekste, yılbaşından bu yana kazananlarla kaybedenler arasındaki fark belirginleşti. Endeks yılbaşından bu yana %1,1 ile yatay hareket etti. Aynı sürede 13 hissenin fiyatı arttı, 12 hisse düştü. En yüksek artış %64’e, en çok düşen de %19’a ulaştı.

BIST Temettü 25 Endeksi’nde yılbaşından bu yana en yüksek artışı %64,20 ile Enka İnşaat gerçekleştirdi. Hisse uzun vadede istikrarlı yükselişiyle dikkat çekiyor. Arada kâr satışları gelse de yükselen trendini koruyor. Zaman zaman ortak alımları da gözlenirken, gelir ve kârdaki büyümesini sürdürüyor. Aldığı yeni işler yıllık gelirinin %128’ini aştı. En fazla yükselen diğer bir hisse %54,05 ile Tüpraş. Hissede özellikle mayıstan bu yana yaşanan ivme dikkat çekiyor. Açıkladığı dokuz aylık bilançosunda gelirini %25 esas faaliyet kârını %19 düşürse de dönem sonu net kârını %21 büyüttü. Şirket Net Rafineri Marjı beklentisini varil bazında 6-6,5 dolara çıkardı. Daha önceki beklentisi 5-6 dolar idi. Yüksek getirisi ile dikkat çeken bir diğer hisse ise Türkiye Sigorta. Yılbaşından bu yana %51,29 yükseldi. Açıkladığı dokuz aylık bilançosunda kârını yüzde 48,79 artırdı. BIST Temettü 25 hisselerinde yılbaşından bu yana en fazla geride kalan %18,92 ile Türk Traktör oldu. Şirket dokuz aylıkta satışlarını %41, dönem sonu kârını %87 düşürdü. Yapı Kredi’nin YAS fonu, Tüpraş’taki kârını realize ederken fiyatı geride kalan Türk Traktör’deki payını artırdı.

ZEYNEP'E SOR

TİCARET Mİ, YATIRIM MI?

Ticaret; hızlı getiri, fırsat kullanımı, likidite, esneklik, psikolojik tatmin. Yüksek risk, volatilite, sürdürülemezlik, zaman baskısı, stres.

Yatırım; bileşik etki, düşük stres, değer odaklılık, pasif getiri, biriktirme. Zaman maliyeti, fırsat kaçırma, sabır, makro risk, yanılma riski.

Kopan görüşmelere geri dönüldü. Ancak hastanenin devralındığına dair açıklama henüz gelmedi

MLP Sağlık’ın Gaziosmanpaşa Hastanesini alım hikayesinde son durum nedir? / Selim Gül

Selim, MLP Sağlık’ın Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi için ilk görüşmeleri daha önce askıya alınmıştı. Geçtiğimiz eylülde görüşmelerin yeniden başlatıldığı ve devrin hedefl endiği, fakat henüz sonuçlanmadığı belirtildi. Arada geçen zaman diliminde hastanenin devrinin yapıldığına dair ek bir açıklama gelmedi. Bu durum sürecin halen neticelenmediği ve görüşmelerin devam ettiği şeklinde yorumlanmalı. Açıklamada hastanenin yaklaşık 60.000 m2 kapalı alana ve 403 yatak kapasitesine sahip olduğu ifade edilirken, anlaşmanın yapılacağına dair güçlü bir vurgu yapılmıştı. Şirket, yılın ilk yarısında gelirini %10 artırırken net kârını %6 düşürdü.

Stratejik hedefi var ve kurum beklentileri güçlü. Potansiyeli sınırlayan ise yüksek beklenti

THY’de yüksek beklentiye rağmen fiyat neden yükselmiyor? / Hidayet Barak

Hidayet, uçak siparişleri ve kargo operasyonundaki hedefiyle THY yatırımcısına güçlü beklenti sunuyor. Açıklamalar yüksek operasyonel beklentiyi desteklese de, piyasa fiyatlaması bu pozitif söylemi aynı ölçüde yansıtmıyor. Sebebi yatırımcısının büyüme hikâyesi kadar büyümenin maliyetine ve yükümlülüklerine de bakması. THY’nin 2035 planında belirlediği hedefl er, sürdürülebilirlik açısından olumlu ama kısa vadeli fiyatlamayı sınırlıyor. Kurumların 12 aylık ortalama beklentisi 483 TL bölgesinde. Hissede, ZJI ve ZJB fonlarının alımları gözlenirken THY’nin potansiyelini sınırlayan düşük performanstan öte beklentinin yüksekliği.

YATIRIM FONLARI

HYU fonu risk istemeyenlere 6 ayda %23,5 kazandırdı

HSBC Portföy’ün yönettiği Kısa Vadeli Serbest (TL) Fonu (HYU) son iki ayda hızlı bir büyüme ile 2,67 milyar TL büyüklüğe ulaştı. Ekimde fona giren nakit 601,8 milyon TL. Portföyün %37,55’i ters repo, %20 ,34’ü finansman bonosu, %13,63’ü TL mevduat ve %14,57’si Takasbank para piyasasından oluşuyor. Yatırımcı sayısı 427 ve doluluk oranı %1,99 seviyesinde. Düşük riskli yapısıyla daha çok temkinli yatırımcıların ilgisini çekiyor. Kısa vadeli likit enstrümanlardan oluşan portföy yapısıyla istikrarlı getiri hedefl iyor. Kısa vadede nakit yönetimi ve korunma amacı güden yatırımcılara hitap ediyor. Son altı ay getirisi %23,46 ile benzer kısa vadeli fonların ortalamasına paralel. Faiz ortamının yüksek seyrettiği dönemlerde kısa vadeli fonlar yatırımcıların güvenli liman arayışında öne çıkan alternatifl erden.

TAHVİL

Çağdaş Faktoring TLREF+%3,25 faizle 139,5 milyon TL borçlandı

Çağdaş Faktoring, nitelikli yatırımcılara yönelik 04.11.2025 vade başlangıç tarihli bono ihracı gerçekleştirdi. Toplam tutarı 139.500.000 TL olan bononun yıllık faizi TLREF + %3,25 olarak belirlendi. 364 gün vadeli bono, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak ve toplamda 4 kupon ödemesi yapılacak. Bononun vade tarihi 03.11.2026 olarak açıklandı.

TLREF+%3,25 YILLIK FAİZ

3 Kasım itibarıyla TLREF %39,23 seviyesinde bulunuyor. Çağdaş Faktoring’in verdiği %3,25 ek getiri, yatırımcıya değişken faizli kazanç sağlıyor. Bono, piyasa koşullarıyla karşılaştırıldığında yatırımcı için dengeli bir alternatif olarak değerlendirilebilir. İhraç, Şirketin kısa vadeli finansmanını karşılamasını sağlarken, piyasada TRFCGDFK2619 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

SMART GÜNEŞ ENERJİSİ

Hollanda merkezli bankadan G4-Bor-1 GES projesi için Yeşil Kredi aldı. 5 yıl vadeli olacak

Smart Güneş Enerjisi, %100 bağlı ortaklığı Smart GES Enerji aracılığıyla Türkiye’de geliştirdiği 130 MWp kapasiteli G4-Bor-1 GES projesi için Hollanda merkezli ING Bank N.V. ile 20,6 milyon euro tutarında kredi sözleşmesi imzaladığını duyurdu. Kredi, “yeşil kredi” niteliğinde ve Temmuz 2030 vadeli olarak yapılandırıldı. Yeşil krediler, yalnızca çevresel sürdürülebilirliği önceliklendiren projeler için verilen özel finansmanlar kapsamında yer alıyor. Avrupa merkezli bankaların Türkiye’deki projelere sağladığı bu tür fonlamalar, hem düşük maliyetli finansman imkânı sağlıyor hem de şirketin çevresel taahhütlerini destekleyici bir unsur olarak öne çıkıyor. Smart Güneş’in proje bazlı finansman yetkinliği ve uluslararası kredi erişimi, şirkete olan güveni işaret ediyor.

ALTINAY SAVUNMA

İki yeni sözleşmenin hacmi yıllık gelirinin %14,17’si seviyesinde. Gelir akışını genişletiyor

Altınay Savunma, yurtiçindeki müşterileriyle iki ayrı sözleşmeye imza attığını duyurdu. İlki, taktik kara araçlarında kullanılacak kritik bileşenlerin üretimi kapsamında 994.950 TL tutarında. İkincisi yangın söndürme sistemlerinin tedarikine yönelik ve 5.950.000 dolar bedelli daha büyük çaplı anlaşmayı içeriyor. İki anlaşmanın toplam tutarı şirketin yıllık gelirinin %14,17’si seviyesinde. Savunma sanayinde kara platformlarına yönelik teknolojiler, özellikle modüler sistemler ve entegre çözümler bakımından stratejik önem taşıyor. Öte yandan, yangın söndürme sistemleri gibi kritik ekipmanlar hem iç güvenlik hem de askeri araç segmentinde standart donanım haline geliyor. İki anlaşma, hem yerli üretim gücünü pekiştiriyor hem de döviz bazlı gelirini artırıyor. K

KORDSA

Endonezya’daki iştirakinin marttaki sel zararını sigortayla telafi ediyor. Süreç devam ediyor

vKordsa’nın Endonezya’daki %61,59 iştiraki PT Indo Kordsa tesisinde geçtiğimiz martta yaşanan sel felaketi nedeniyle toplam 26,1 milyon dolar tutarında hasar oluştu. Zarar, envanter ve maddi duran varlıkların değer düşüklüğü olarak üçüncü çeyreğe yansıtıldı. Öte yandan 20 milyon dolar tutarında sigorta tazminatı ve 1 milyon dolarlık hurda satış geliri, diğer gelirler kaleminde muhasebeleştirildiği belirtildi. Açıklamada PT Indo Kordsa’nın 50 milyon dolara kadar teminat sağlayan sigorta poliçesi, hem sabit kıymet zararlarını hem de iş durmasından doğacak gelir kaybını kapsıyor. Bu teminatın, ilerleyen dönemde yeni sigorta tazminatlarıyla ek gelir olarak bilançoya yansıyabileceği görülüyor. 20 milyon dolarlık tazminat ise yılın üçüncü çeyreğinde netleşmiş durumda.