İklim değil, güvenlik sorunu olarak enerji

Eksik kurulan anlatı

Enerji dönüşümü uzun süre iklim krizi üzerinden çerçevelendi. Net-sıfır hedefleri, karbon azaltımı, ESG söylemi…

Enerji meselesini bir tür etik ve ahlâki sorumluluk olarak tanımladık. Gezegeni kurtarma anlatısı üzerinden eylem üretmeye çalıştık. Bu anlatı yanlış değil. Ama eksik. Ve bu eksiklik, dönüşümün neden bu kadar yavaş ilerlediğini açıklıyor.

Devletler, özellikle kriz anlarında karbon hedeflerinden değil, arz güvenliğinden hareket ediyor. Rusya-Ukrayna savaşı, AB’nin Rus gazına bağımlılığını yüzde 55’ten yüzde 5’in altına düşürmesini sağladı. Onlarca yıllık iklim politikasının başaramadığını, bir jeopolitik şok birkaç ayda yaptı. Şimdi Hürmüz aynı dersi çok daha sert veriyor.

Coğrafya, güç ve kırılganlık

Fosil yakıt ekonomisi belirli bir yapıya sahip. Kaynaklar coğrafi olarak yoğunlaşmış, taşıma belirli hatlara bağımlı, tüketim ise küresel ölçekte. Bu yapı kaçınılmaz olarak merkezileşmiş bir güç ilişkisi yaratıyor.

Hürmüz gibi, haritada küçük görünen noktalar gerçekte sistemin kilit düğümleri. Ve bu düğümler kırıldığında, etki yalnızca enerjiyle sınırlı kalmıyor. Körfez bölgesi, küresel gübre ve petrokimya zincirinin merkezlerinden biri. Enerji akışı durduğunda, bu şok hızla gıda sistemine sıçrıyor. IEA buna “tarihteki en büyük küresel enerji ve gıda güvenliği krizi” diyor.

Yani mesele sadece petrol değil. Mesele, birbirine bağlı sistemlerin aynı anda kırılması. Bu bir piyasa dalgalanması değil. Bu, küresel sistemin stres testi.

İklim dilinin sessiz geri çekilişi

Bu stres testi bize yalnızca sistemin zayıf noktalarını değil, dilin nasıl değiştiğini de gösteriyor.

‘Dekarbonizasyon’ söylemi sessizce yerini stratejik otonomi, tedarik güvenliği ve endüstriyel rekabet gibi kavramlara bırakıyor. AB’nin 2026 çalışma programının başlığı ‘Avrupa’nın Bağımsızlık Anı’. Enerji dönüşümü artık iklim eylemi olarak değil, bağımsızlık stratejisi olarak çerçeveleniyor.

Başka bir ifadeyle, iklim politikası kendi dilini kaybediyor. Güvenlik diline tercüme ediliyor.

İklim politikaları kurumsal dönüşüm için mekanizmaları kurmaya çalıştı. Ama bu politikalar, en büyük ivmeyi enerji krizleri yaşadığında kazandı. Kırılganlık deneyimi, etik anlatının yapamadığını yaptı. İklim çerçevesi yanlış değildi ama güvenlik argümanıyla birleştiği anda esas etkiyi sağladı.

Yenilenebilir enerjinin asıl anlamı

Bu noktada yenilenebilir enerjiye yeniden bakmak gerekiyor. Güneş ve rüzgâr sadece düşük karbonlu enerji üretmez. Daha kritik önemi coğrafi olarak dağınık olmasıdır.

Fosil yakıtın merkezileşmiş yapısını çözer. Enerjiyi birkaç boğazdan, birkaç ülkeden çıkarır ve dağıtır. Bu yüzden yenilenebilir enerji bir sadece çevre tercihi değil, bir güvenlik mimarisi değişimidir.

ABD’de yeni kapasitenin büyük kısmının dağıtık ve yerel olması tesadüf değil. Ekonomik rasyonalite, jeopolitik güvenlik ve iklim hedefi ilk kez aynı doğrultuda hizalanıyor.

Doğru bağlam: Güvenlik + iklim

Bu konuyu ilkim bağlantılı enerji dönüşümü olarak adlandırmak eksik kalıyor. Çünkü bu dönüşümün itici gücü karbon değil. Kırılganlık. Bağımlılık. Güvenlik.

Enerji sistemi, sadece çevresel kaygılarla değil, bu haliyle güvenli olmadığı için de dönüşmek zorunda. Bu, coğrafyanın dayattığı bağımlılıklardan, tekil boğazlara sıkışmış bir sistemden, kırılgan bir düzenekten de kopuş anlamına geliyor.