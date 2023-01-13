İklim görüşmeleri petrol şirketi CEO’suna “emanet”       

BM İklim Zirvesi 28. Taraflar Konferansı (COP28) bu sene Birleşik Arap Emirlikleri ev sahipliğinde düzenleniyor.

Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi'nin (ADNOC) CEO'su Sultan Ahmed Al Jaber, zirvenin başkanı olarak göreve getirildi. İlk kez bir BM iklim zirvesine bir petrol şirketinin CEO’su ev sahipliği yapacak. ADNOC petrol üretimi açısından, Birleşik Arap Emirlikleri’nin en büyük, dünyanın ise 12. en büyük petrol şirketi konumunda. 2021 itibarıyla şirketin günlük 4 milyon varil petrol üretim kapasitesi bulunuyor. ADNOC’un 2030 hedefi ise günlük 5 milyon varil üretime ulaşmak…

BM İklim Zirvesi 28. Taraflar Konferansı (COP28) yaklaştıkça Al Jaber’in rolü ve hedefleri üzerinde yoğun tartışmalar bekleniyor. Birçok gözlemci ve uzman Al Jaber’in görevi süresince ADNOC CEO'luğundan istifa etmesi beklentisi içerisinde.

Petrol lobisi zirveyi ele geçirmemeli

Uluslararası İklim Eylem Ağı (Climate Action Network) İcra Direktörü Tasneem Essop’un yorumları da bu yönde: “COP28’e ev sahipliği yapan BAE’nin Ekselansları Sultan Ahmed Al Jaber’i COP28 Başkanı olarak atadığını duyurmasıyla birlikte, Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi’nin CEO’luğu görevinden istifa edeceği konusunda tüm dünyaya güvence verilmesi zorunludur. İklim krizini ele almakla görevli olduğu süre boyunca böylesi bir çıkar çatışması gündeme gelemez; çünkü kendisi iklim krizinden bizzat sorumlu olan petrol sektörünün başında. CEO’luk görevinden istifa etmezse, bu durum BM iklim görüşmelerinin bir petrol şirketi ve ona bağlı fosil yakıt lobicileri tarafından tamamen ele geçirilmesiyle eşdeğer olacak. Glasgow’daki COP26’ya 500 fosil yakıt lobicisi katılmıştı, Mısır›daki COP27’de bu sayı yüzde 25 arttı. COP28 ise iklim müzakerelerini baltalamak için ‘açık sezon’ gibi görünüyor. Sivil toplum olarak Al Jaber’den doğru olanı yapmasını, kenara çekilmesini ya da istifa etmesini talep ediyoruz.”

Karbonsuzlaşmaktan başka yol yok

2010-2016 BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Genel Sekreteri Christiana Figueres ise “Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), atmosferde yeni petrol, gaz ya da kömür için yer kalmadığı konusunda son derece net. Bu politika netliği, bilimin bulgularını ve kamuoyunun artan taleplerini yansıtıyor. COP28 sadece bu gerçekliğe uyum sağlamakla kalmamalı, aynı zamanda küresel karbonsuzlaştırmayı hızlandırmalı. İleriye giden başka bir yol yok” yorumunu yapıyor.

Sultan Ahmed Al Jaber’in nasıl bir yaklaşım izleyeceğini önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama kesin olan o ki, artık “karışık mesajlarla” kaybedecek zamanımız yok.

Son 10 yılda temiz enerjilere 50 milyar dolar yatırım

BAE ile ABD geçtiğimiz yılın Kasım ayında, yenilenebilir enerjilere 100 milyar dolarlık yatırım için anlaşma imzaladı. Anlaşma; BAE Endüstri ve İleri Teknoloji Bakanı Sultan Al Jaber ile ABD Uluslararası Enerji İşleri Özel Koordinatörü Amos Hochstein arasında imzalandı. Planlanan projelerin 2035 yılına kadar 100 gigawatt üretim kapasitesine ulaşması hedefleniyor. BAE son 10 yılda dünya çapında temiz enerji teknolojileri ve çözümlerine 50 milyar dolardan fazla yatırım yaptı.