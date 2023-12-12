İlim Yayma Vakfı ‘melek yatırımcı’lık için kolları sıvadı

İLİM Yayma Cemiyeti Başkanı Yusuf Tülün, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen sohbet buluşmasında 1951 yılına döndü:

- 1951 yılında 68 kişinin yola çıkardığı “mücadele merkezi”, “gayret odağı” olan İlim Yayma Cemiyeti ana hedefini şöyle ortaya koymuş: “Güzel insan yetiştirmek…”

Ardından ekledi:

- Güzel insanlar yetiştiğinde problemlerin yarısı çözülmüş oluyor. Güzel insanlar yetiştirirseniz doktordan da, mühendisten de, siyasetçiden de emin olursunuz.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, “İlim Yayma Ödülleri”nin “Üst düzeyde ilmi ve akademik çalışmaları destekleme” arayışıyla gündeme geldiğini anımsattı:

- “Büyük Ödül”, “Sosyal Bilimler” ve “Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri” olmak üzere 3 farklı kategoride ödül veriyoruz. Ödüller, Türkiye’nin bilimsel vizyonunu yansıtıyor.

Adayların “bilimsel nitelik, yenilikçilik, etki, özgünlük, toplumsal fayda ve sürdürülebilirlik” gibi kriterlere göre değerlendirildiğini bildirdi:

- Ödül programını ilim yolunda emek veren, fayda üreten, katkı sağlayan, topluma hizmet eden, insanlığa ışık tutan ilim insanlarımızı, araştırmacılarımızı, akademisyenlerimizi motive ve teşvik etmek, destek olmak ve onlara saygı duyduğumuzu göstermek için düzenliyoruz.

İlim Yayma Cemiyeti’nin 72 yıldır, Vakfın 50 yıldır öğrencilerin yemek, barınma, burs ihtiyaçlarını karşıladığını kaydetti:

- Lise, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde, hatta doktora sonrası araştırma düzeyinde yurt içi ve yurt dışı çalışmalar için birçok vatandaşımızı, gencimizi, çocuğumuzu destekledik. On binler, yüzbinleri bulan insana dokunduk.

Ödüller ile Türkiye’nin “parlak beyinleri”ni kucaklamak istediklerini vurguladı:

- Türkiye’nin özellikle parlak beyinlerini, gençlerini orta öğretim dönemindeyken, “Acaba akademik kariyer yapabilir miyim?” diye düşündürmek istiyoruz. Bunun toplum tarafından takdir gördüğünü hissetmesini istiyoruz.

İlim Yayma Ödülleri Komisyonu Başkanı Prof. Fatih Savaşan, 16 Aralık 2023 Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı törende verilecek ödüllerle ilgili şu noktanın altını çizdi:

- Çalışmaların Türkiye’de ortaya konulmuş olması, önemi, etkisi ve elde ettiği başarılar, ödül kriterleri arasında yer alıyor. Bizim için ülkemizin bilim ve akademi dünyasında öne çıkan buluş ve çalışmalar olması önemli.

Necmeddin Bilal Erdoğan, İlim Yayma Vakfı olarak araştırmalara ayrıca destek verdiklerine işaret etti:

- İsrail’in Gazze’ye saldırılarını dikkate alarak, üç ana konu belirledik:

Savaş Suçları

Devlet Destekli Terör

Soykırım

Bu konularda yapılacak araştırmalara Vakıf olarak destek vereceğiz.

Necmeddin Bilal Erdoğan, bir soru üzerine girişimcilere destek konusunu da gündemlerine aldıklarını açıkladı:

- İlim Yayma Cemiyeti ve Vakfından burs almış, yurtlarında kalmış olanların girişimlerine, kurdukları start-up’lara destek olmak için “Melek Yatırım Fonu” oluşturmayı düşünüyoruz. Bir yandan onlara destek vereceğiz, diğer taraftan Vakfımıza gelir yaratacağız.

Erdoğan, büyüklüğü ile ilgili bir soruya şu yanıtı verdi:

- Vakfımıza zekatını gönderenler var. Onları doğrudan öğrencilerin hesaplarına yatırıyoruz. Ayrıca vakfımıza bağışta bulunanlar oluyor. O kaynağın bir kısmını tadilat işlerinde kullanıyoruz. Şimdi bağışçılara, “Melek Yatırım Fonu’na katılır mısınız?” diye soracağız.

Erdoğan, sohbet sırasında İlim Yayma Cemiyeti ile Vakfın kurucu kadrosu ile önceki yöneticilerinin tanıtım konusunda çok geride durduğuna dikkat çekti:

- Artık iletişim çağındayız. İletişimin önemini biliyoruz. Cemiyet ve Vakfımızın yaptıklarının kamuoyunda duyulmasını, bilinmesini istiyoruz.

“Melek Yatırımcı Fonu”nun İlim Yayma Vakfı’na yeni bir kapı açacağı anlaşılıyor…

Olimpiyat şampiyonu 1000 altın alıyor, biz 150 altın verebiliyoruz

İLİM Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, İlim Yayma Ödülleri’nin bütçesi konusunda şu bilgiyi verdi:

- Büyük Ödül sahibine 150 tam Cumhuriyet Altını, diğer iki ödül sahibine de 50’şer Cumhuriyet Altını verilecek.

İlim Yayma Vakfı’nın 50’nci yılı anısına verilecek ödülü Prof. Aziz Sancar’ın alacağını bildirdi:

- Aslında ödül alanlar tören gecesi açıklanıyor. Özel ödülümüzün sahibini erken açıklamış olduk. Aziz Hocamızın ABD’deki vakfına bir bağışta da bulunacağız.

Prof. Aziz Sancar’ın ödül törenine katılamayacağını vurguladı:

- Aziz Hocamız, “TÜBİTAK destekli çok proje yaptım. TÜBİTAK, benim işverenim gibiydi” diyerek ödülünü TÜBİTAK Başkanı Prof. Hasan Mandal’a vermemizi istedi.

Ödül miktarını artırmayı hedeflediklerini kaydetti:

- Olimpiyatlarda şampiyon olup altın madalya alan sporcularımıza devlet 1000 Cumhuriyet Altını veriyor. Bizim büyük ödül 150 altın ile sınırlı kalıyor.

Sporcuların ödüllendirilmesinin de önemli olduğunu vurguladı:

- İlim Yayma Ödülleri’nde büyük ödülün 150 Cumhuriyet Altını olmasını biz de yetersiz görüyoruz. Zamanla bu miktarı artırmak istiyoruz.

Sponsorlar Arasında hangi Şirketler var

İLİM Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, İlim yayma Ödülleri’nin sponsorlarını şöyle sıraladı:

Ana sponsorlar: Yıldız Holding, Tosyalı Holding, MNG Şirketler Grubu, Hayat Holding, Turkcell, Aselsan, Aksa.

Platin sponsorlar: UFS, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Sancak Yatırım, Memorial.

Altın sponsorlar: Evyap, Torkam Holding

Destek verenler: Artaş Grubu, Ege Yapı, Hidro Kontrol, Kuzu Grup, Port, Four Seasnos.

Anadolu’daki üniversiteler Parlayan yıldız gibi

İLİM Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmaya katılan 2021 yılı Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri Ödülü sahibi Prof. Mustafa Soylak, Kayseri Erciyes Üniversitesi Fen Bölümü öğretim üyesi olduğunu belirtti:

- Anadolu’daki üniversitelerimiz arasında da parlayan yıldızlar var. Erciyes Üniversitesi de onlardan biri. İlim Yayma Vakfı’nın ödüllerinin Anadolu’daki üniversitelere de ulaşması bizim için çok değerli.

Bilal Erdoğan, Prof. Soylak’ın sözleri üzerine sinyali verdi:

- Bu yılki ödüllerimizden biri de Anadolu’daki üniversitelerimizden birine gidecek.

Ardından ekledi:

- İlim Yayma Vakfı bu yönüyle Türkiye’nin tam orta noktasında duran bir gelenekten geldiğini gösteriyor.