İlk 10'a girdik ama yanlış yerden!

Bilmem, biliyor musunuz? 2025 Küresel Suç Endeksi'nde Türkiye 10'uncu sıraya çıktı. Suç skorumuzda en kötü performans gösterdiğimiz alanlardan biri ise devlet bağlantılı suç aktörleri...

Hiç hayırlı bir bilgi değil ama paylaşmadan edemeyeceğim; Küresel Organize Suç Endeksi Raporu'na göre 193 ülke arasında ilk 10'a girdik! Ülke suç skorumuz 7,03...

Organize suç skoru için ülkedeki suç ortamı ve suç aktörlerine bakılıyor, toplam 20 alt başlıkta. Bunlar arasında tahmin edebileceğiniz, insan ve silah ticaretinden, sentetik uyuşturucu ticaretine bir çok başlık var. Ama sadece bunlar değil. Suç Endeksi'nde mafya ve kriminal ağların yanı sıra, özel sektör aktörleri de inceleniyor. Devlet bağlantılı aktörler de... Türkiye'nin 14'üncü sıradan 10'uncu sıraya fırlamasının en önemli nedenlerinden biri 'devlet bağlantılı aktörler'.

Dünyanın ortalama organize suç skoru 5,08. Türkiye'nin ise 7,03. Devlet bağlantılı suç aktörlerinde ise Türkiye'nin puanı 9'a fırlıyor. Küresel ortalama ise 6. Ölçülen sadece mafyanın gücü ya da kaçakçılık kanalları değil (Bu arada insan kaçakçılığında da puanımız 9 ile ikinci kötü). Devlet içi yapılar da projeksiyon altında. Bunlarla bağlantılı finansal suçlar, yargı bağımsızlığından ekonomiye sızmış suç ağlarına kadar geniş bir tabloyu ortaya koyuyor.

Doğrusu, eski MASAK Başkanımızın soruşturma altına alındığı bir ortamda, suç skorumuzun bu kadar yüksek olmasına şaşırmamak lazım. Evet yanlış duymadınız; MASAK, yani Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı eski başkanı soruşturuluyor. Merkez Bankamızın eski başkan yardımcısını, son dönemde yasa dışı bahis soruşturması kapsamına giren diğer 'saygın' isimleri saymıyorum bile...

Atalarımız 'tuz kokmuş' derdi. Çürümeyi engellemesi gerekenlerin bizzat o çürümeye karıştığı anlamında...

Konu iş dünyamızı yakından ilgilendiriyor...