İlk çeyrekte kârını %278 artırdı yabancı payını %13,68’e çıkardı

BIST 30 Endeksi 6 güçlü hissenin etkisiyle haft ayı %1,08 yükselişle tamamlasa da 24 hissenin fiyatı geriledi. Hisselerin baskılandığı ortamda yabancılar 18 hissede satış tarafında yer aldı. Lokomotif hisselerdeki seçici alımlar ise mal toplama stratejisinin yürütüldüğünü söylüyor.

Kimi yatırımcı ekranlardaki fiyat düşüşlerini gördüğünde panikle satış tuşuna basar. Fiyat düşüyorsa her şey kötüye gidiyor sanılır. Oysaki anlık fiyat hareketlerine bakarak yatırımların yönünü tayin etmeye çalışmak hatalıdır. Koç Holding, Gübre Fabrikaları ve Sasa gibi güçlü şirketlerin fiyatlarında düşüş yaşanırken, perde arkasında işlemlerin tersi yönde ilerlediği gözlenmekte. Yatırımcıların büyük kısmı düşüşü kaçış sinyali sanırken, yabancı fonlar bu durumu fırsat olarak okuyor. Piyasada işlem yaparken fiyat ekranının her zaman gerçek finansal eğilimleri yansıtmadığının göz ardı etmemeli.

Takas odasında maskeler düşüyor

Fiyatı gerileyen kimi hisselerde yabancı fonlar adeta bir kuşatma içerisinde alımlarda bulunuyor. Koç Holding’in fiyatı %4,34 gerilerken yabancı 4 gün boyunca alım yaparak payını 1,43 puan artırdı ve %49,92 seviyesine çıkardı. Holding yılın ilk çeyreğinde gelirini %5 artırırken dönem sonunda zarardan kâra dönmeyi başardı. Benzer şekilde Gübre Fabrikaları’nın fiyatı %4,95 düşerken yabancı payını 0,95 puan yukarı taşıyarak %13,68’e çıkardı. Şirket başarılı bir üç aylık faaliyet dönemi geçirirken gelirini %23 artırdı ve dönem sonunda da net kârını %278 büyüterek 3,07 milyar TL’ye çıkardı. Yatırımcı fiyatın neden düştüğünü sorgulamazken, takas verileri fonların paylarını artırdığını söylüyor.

Kağıt üstündeki korku cebe zarar

Sasa’nın fiyatının %4,76 düştüğü haftada yabancı payını 2,97 puan artırarak %17,52’ye yükseltti. Şirket, haziranda 200 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi. Haziran 2025’e göre toplam ciroda %52, ihracatta ise %58 artış söz konusu. Zarar etmemek için yatırımcılar, fiyat dalgalanmaları ile eldeki gerçek varlık gücünü birbirinden ayırmalı.

ZEYNEP'E SOR

BOĞA PİYASASI MI, AYI PİYASASI MI?

Boğa piyasası; büyüme, halka arz rüzgarı, iyimserlik, kredi genişlemesi. Şişkin değerleme, rehavet tehlikesi, spekülatif tuzaklar, maliyet artışı.

Ayı piyasası; iskontolu alım, finansal ayıklanma, disiplin kazanımı, açığa satış fırsatı. Erime, panik satış, likidite kuruluğu, stres, kredi sarmalı.

Verimsiz üretim hattını kapattı. Ciroyu aşağı çekse de zararı ortadan kaldırabilir

İşbir Sentetik’in Balıkesir’deki üretimini durdurması geliri ne kadar düşürecek? ● Ceren Çalışkan

Ceren, İşbir Sentetik, Balıkesir’deki halı tabanı kumaşı üretimini finansal sürdürülebilirlik ve verimlilik gerekçesiyle sonlandırdığını belirtti. Şüphesiz bir üretim hattının kapatılması şirketin brüt cirosunda o kaleme ait bir düşüş anlamına gelir. Ancak kararın gerekçesinde yer alan verimlilik vurgusu, bu spesifik hattın kârlılığının düşük olduğuna veya zararına çalıştığına işaret ediyor. Dolayısıyla ciroda bir miktar kayıp yaşanacak olsa da, yılın ilk çeyreğinde 166,4 milyon TL net zarar yazan şirketin üzerindeki maliyet yükünü alacaktı.

İrlanda’daki iştirakin kalan payını alarak tam hakimiyete ulaştı. Daha esnek olacak

Çimsa’nın İrlanda’daki firmanın %5’lik payı için ödediği para yüksek değil mi? ● Serkan Altaş

Serkan; Çimsa, 2024’te %94,7’sini aldığı İrlandalı Mannok’un kalan %5,3’lük azınlık payını 20,5 milyon euroya devralarak şirketin tek sahibi konumuna geldi. Ödenen bedelin yüksek olup olmadığı toplam değere bakılarak anlaşılır. Oranlamaya göre Mannok’un toplam değeri yaklaşık 386,5 milyon euroya denk gelirken tutar iki yıl önceki satın alım sırasında biçilen 330 milyon euronun yaklaşık %17 üzerinde bir değere denk geliyor. Bunun da ötesinde, azınlık payın devreden çıkarılması Çimsa›ya yönetimde tam bağımsızlık ve hızlı karar alma imkanı sağlayacak.

YATIRIM FONLARI

GZY turizm değişken fonu seyahat temasıyla son bir yılda %25 getiri sağladı

Garanti Portföy’ün yönettiği Turizm ve Seyahat Sektörü Degişken Fon (GZY), dalgalı seyri ile öne çıkıyor. Geçtiğimiz mayıs ayında 6,85 TL’yi görürken sonrasında yukarı yönlü hareketi ile dikkat çekiyor. Son üç ayda fonda kademeli bir büyüme söz konusu. Temmuzun ilk haftasında büyüklük 90,7 milyon TL’ye çıktı. Mayıstan bu yana fona para girişi gözlenirken son ay nakit girişi 8,7 milyon TL oldu. Yatırımcı sayısı sınırlı sayıda da olsa yükseliyor. Şimdilerde sayı 2.630’a yükseldi. Temel stratejisi, turizm, seyahat ve konaklama sektörüne yatırım üzerine kurulu. Portföyünün %53,18’i yabancı ve %25,20’si yerli hisse senedinden oluşuyor. Risk değeri 6 olan GZY; turizm ve seyahat temasına yönelen yatırımcılara hitap ediyor. Son bir yılda %25,02 getiri elde ederken endeksin %40,95’lik çıkışının altında kaldı.

TAHVİL

Tiryaki Agro, piyasadan %55,33 bileşik faizle 50 milyon lira borçlandı

Tiryaki Agro, 03.07.2026 vade başlangıç tarihli finansman bonosu ihracı gerçekleştirdi. Toplam tutarı 50.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %47,50, bileşik faizi %55,33 olarak belirlendi. 124 gün vadeli ve tek kupon ödemeli bono, 04.11.2026 tarihinde itfa edilecek. Kupona isabet eden faiz oranı %16,14 düzeyinde. 3 Temmuz itibarıyla TLREF %39,99 seviyesinde bulunuyor. Buna göre Tiryaki Agro’nun verdiği %47,50 basit faiz, TLREF’in yaklaşık 7,51 puan üzerinde yer alıyor. Şirketin belirlediği oran, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcı açısından uygun bir getiri seviyesi olarak değerlendirilebilir. İhraç, şirketin kısa vadeli finansman ihtiyacını destekleyecek. Piyasada TRFTRYKK2615 ISIN kodu ile işlem görecek.

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

Hektaş mayısın ikinci yarısından bu yana kâr satışlarıyla gerilerken fonlar aldı

Hektaş’da fonlar alım ağırlıklı işlemler yapıyor. Portföylerindeki miktar %118,30 ile toplamda 10,39 milyon lot artarak 19,18 milyona çıktı. Hisseyi bulunduran fon sayısı 12’den 13’e çıktı. BIH fonu 4,51 milyon lot ile en fazla alımı yaparken, NSK 585,6 bin lot ile en çok satışı gerçekleştirdi. Hektaş hakkında bugüne kadar sadece 1 aracı kurum öneride bulundu. Model portföyüne alan ise bulunmuyor. Öneride bulunan Deniz Yatırım, hisse için 4,30 TL hedef fiyat verdi. İşaret ettiği fiyat %31 artışa denk geliyor.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

MARMARİS ALTINYUNUS

Antalya’daki oteli turizm işletme belgesini aldı ve müşterilere kapılarını açtı

Marmaris Altınyunus, Antalya’da yeniden inşa ettiği 5 yıldızlı Divan Talya Oteli’nin Kültür ve Turizm Bakanlığı denetiminden geçerek turizm işletme belgesini aldığını duyurdu. Yasal onay süreçleri tamamlanan 176 odalı lüks tesis, 1 Temmuz itibarıyla deneme işletmesi modeliyle faaliyete geçti. Tesis, 30 Eylül itibariyle tüm satış kanallarından müşteri kabulüne geçecek. Tamamlanan projeyle birlikte uzun süren bir yatırım döngüsü nihayete erdirilmiş oldu. Otelin kapılarını açarak nakit üretmeye başlaması yatırımın geri dönüşü için en hassas evre olarak kabul edilmeli.

HİDROPAR HAREKET KONTROL

Ortakları savunma sanayisi projelerine teminat yaratabilmek için hisse sattı

Hidropar Hareket, iki şirket ortağının haziranın son haftasında borsada gerçekleştirdiği hisse satışının sebebinin firmanın savunma sanayii projelerinin finansmanında ihtiyaç duyulan teminat yapısını güçlendirmek amacıyla yapıldığını belirtti. Şirket, sağlanacak finansmanın projelerin tamamlanmasını destekleyeceğini, öte yandan kredi faizlerinden korunmasına imkan vereceğini belirtti. Projelerin finansmanı için doğrudan yüksek faizli banka borcuna girmek yerine, ortakların paylarını satıp şirket lehine teminat yaratması bir tür nakit yönetim yaklaşımıdır.

KAREL ELEKTRONİK

Uluslararası ölçekteki firmayla ürün geliştirme ve üretimi konusunda anlaştı

Karel, %54 pay sahibi olduğu bağlı ortaklığı Daiichi Elektronik’in, küresel bir orijinal ürün üreticisi otomotiv şirketiyle araç bileşenlerinin geliştirilmesi ve seri üretimi konusunda anlaşmaya vardı. Beş yıl sürecek iş ilişkisinin toplam bedelinin yaklaşık 100 milyon dolar seviyesinde olduğu ve projenin konsolide ciroya önemli bir katkı sağlayacağı belirtildi. Şirket bu girişimle, otomotiv elektroniği sektöründeki küresel entegrasyonunu oldukça hacimli bir iş birliğiyle büyütme olanağına kavuştu. Anlaşma, şirketin konsolide gelirine önemli bir katkı sunacak.