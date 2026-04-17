İndirim değil, yeni nesil perakende modeli

Mesele artık sadece “harcamamak” değil, “akıllı harcamak”. Tüketicinin daha planlı, daha seçici ve israftan uzak alışveriş eğilimine yanıt veren File, fiyat avantajını kalite ve güvenle birlikte sunan bir model kuruyor.

Perakendede oyun artık yalnızca fiyatla kurulmuyor. Tüketici bugün raftaki etiketin ötesinde, ürünün içeriğini, kaynağını, üreticisini, ambalajını da sorguluyor. Bu nedenle “uygun fiyat” tek başına yeterli değil. Güven vermeyen, kaliteyi korumayan ve tutarlılık sunmayan hiçbir model kalıcı avantaj yaratamıyor. File, indirim marketi algısının ötesine geçen bir perakende iddiası ortaya koyuyor. Yerli üreticiye dayanan tedarik yapısı, özel markalarla güçlenen ürün stratejisi ve sürdürülebilirliği operasyonel kültürün parçası haline getiren yaklaşımıyla, yalnızca satış yapan değil, kendi perakende modelini tarif eden bir yapı kurmayı hedefliyor. File CEO’su Haluk Dortluoğlu’nun verdiği mesajlar da, sektörde asıl rekabetin artık fiyattan çok değer üretme kapasitesi üzerinden şekillendiğini gösteriyor:

“Harcamamak” ile “akıllı harcamak” arasında bilinçli bir denge kuruluyor

“File’yi bir ‘indirim marketi’ olarak tanımlamıyoruz. Yaklaşık 12 yıl önce File’yi çok inandığım bir perakende modeli olarak kurgulamış ve uygulama imkanı bulmuştum. Kuruluşumuzdan itibaren hedefimiz, müşterilerimize sade, net ve güvenilir bir alışveriş deneyimi sunan yeni nesil bir perakende modeli oluşturmak oldu. Bu modelin temelinde; her gün sabit fiyat anlayışı, ferah ve düzenli mağaza yapısı ve güçlü özel markalar var. Tutarlılık bizim için kritik. Müşterilerimizin ne zaman alışveriş yaparlarsa yapsınlar aynı kaliteyi, aynı düzeni ve aynı fiyat istikrarını deneyimlemelerini önemsiyoruz. Tüketiciler artık daha hesaplı, daha akılcı ve daha planlı hareket ediyor. İsraftan kaçınma ve yalnızca ihtiyaç kadar satın alma eğilimi güçlenirken, “harcamamak” ile “akıllı harcamak” arasında bilinçli bir denge kuruluyor. Fiyat hala önemli olmakla birlikte, bu fiyatın sunduğu gerçek değer daha fazla sorgulanıyor. Biz de bu nedenle fiyat avantajını, yüksek kalite standartları ve güvenilir ürün yapısıyla birlikte sunmayı önceliklendiriyoruz.”

Ürün seçimi merkezde yer alıyor

“File, Türkiye genelinde 355 mağazası ile hizmet veriyor. İlk mağazamızı 2015 yılında açtık. File’yi tasarlarken, klasik perakende anlayışının ötesine geçen, farklı bir model oluşturma hedefiyle yola çıktık. Ürün gamından mağaza tasarımına, fiyat yaklaşımından sürdürülebilirlik vizyonuna kadar tüm unsurları bu modelin temel yapı taşları olarak kurguladık. Bu yaklaşımın merkezinde ise ‘ürün seçimi’ yer alıyor. File’de ürün gamını oluştururken temel önceliğimiz kalite, güvenilirlik ve erişilebilirliği birlikte sunabilmek. Çünkü bugün tüketici yalnızca fiyat odaklı değil; ürünün içeriğini, üretim standardını ve sunduğu toplam değeri birlikte değerlendiriyor.”

Üreticilerin neredeyse tamamı yerli firmalar

“Tedarik zincirimizin büyük bölümünü yerel üreticilerle kuruyoruz. Bugün itibarıyla çalıştığımız üreticilerin neredeyse tamamı yerli firmalardan oluşuyor. Bu yaklaşımı yalnızca bir tercih değil, uzun vadeli bir sorumluluk olarak görüyoruz. Yerli üreticiyle çalışmak; kaliteyi yakından takip edebilmemizi, tedarik sürekliliğini sağlamamızı ve ekonomiye katkıyı güçlendirmemizi mümkün kılıyor. File’nin en güçlü farklılaşma alanı, sade ama güçlü bir iş modeline sahip olması. Sınırlı ama doğru seçilmiş ürün gamı, güçlü özel markalar, net fiyat politikası ve tutarlı mağaza deneyimi bu modelin temelini oluşturuyor. Özel markalarımız ise bu modelin omurgasını oluşturuyor. Yalnızca fiyat avantajı sunan değil; içerik, kalite ve sürdürülebilirlik açısından güçlü ürünler geliştiriyoruz. Bu da bize tasarım, içerik ve ambalaj süreçlerine doğrudan müdahil olma imkânı veriyor. Bugün toplam satışlarımızın yaklaşık yüzde 33’ü kendi markalı ürünlerimizden oluşuyor. Bu da satılan her üç üründen birinin kendi markalarımıza ait olduğu anlamına geliyor. Bu markalar yalnızca File mağazalarında satışa sunuluyor. İthal ürünlerde ise seçici bir yaklaşım benimsiyoruz. Ürün çeşitliliğini tamamlayan ve müşteriye gerçek bir değer sunan ürünlerle portföyümüzü dengeliyoruz.”

Yılda 300 ton ambalaj atığının oluşmasını engelliyoruz

“Kaynakların verimli kullanılması, gıda israfının önlenmesi, ambalaj atıklarının azaltılması ve operasyonel süreçlerde çevresel etkinin düşürülmesi File’de sürdürülebilirliği iş modeline dönüştüren temel sac ayaklarını oluşturuyor. Bilhassa ambalaj tarafında somut adımlar attık. Özel markalı ürünlerimizin ambalajında gerçekleştirdiğimiz iyileştirme çalışmalarıyla yılda yaklaşık 300 ton ambalaj atığının oluşmasını engelliyoruz. Örneğin ambalajlı peynirlerde plastik kutulardan karton kutulara geçtik, yumurtalarda plastik yerine kağıt viyol kullanmaya başladık. Dondurulmuş meyve ve sebzelerde plastik kutu yerine doypack ambalajlara yöneldik. Kasap reyonunda köpük tabak yerine kağıt tabak kullanmaya başladık. Unlu mamullerde kese kağıtlarının hem türünü hem boyutunu optimize ettik. Diş macunlarında dış karton kutuyu tamamen kaldırdık. Aynı zamanda, tek kullanımlık plastik ürünleri raflarımızdan tamamen kaldırdık ve yerine geri dönüştürülebilir kağıt alternatifler sunduk. Tabii bu yolculukta müşterilerimizin bilinçli tercihleri de dönüşümün etkisini büyütüyor.”