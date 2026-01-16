İndirim, istisna ve uygulamalarda yeminli mali müşavirlik tasdik raporu zorunluluğu

A. Şeref ACAR

Ankara YMM Odası Başkanı

3568 Sayılı Kanuna ait 49 sıra no.lu genel tebliğ 30 Aralık 2025 tarih ve 33123 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Anılan tebliğde, mükelleflerin gelir ve kurumlar vergisi kanunları uyarınca verecekleri, gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde yer alan istisna, indirim ve uygulamalardan yararlanabilmesi ile yerel ve küresel asgari tamamlayıcı kurumlar vergisi uygulamasına ilişkin işlemlerinin yeminli mali müşavirlerce düzenlenmiş tasdik raporu ibrazı şartına bağlanmasına ilişkin düzenlemeler yer aldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı VUK’nun mükerrer 227’nci maddesinde yer alan “Vergi Kanunlarında yer alan muafiyet, istisna, yeniden değerleme, zarar mahsubu ve benzeri hükümlerden yararlanılmasını Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen şartlara uygun olarak yeminli mali müşavirlerce düzenlenmiş tasdik raporu ibraz edilmesi şartına bağlamaya yetkilidir.” düzenlemesinden hareketle yukarıda bahsi geçen 49 sıra no.lu genel tebliği yayımlanmış bulunmaktadır.

Tebliğ ile yapılan detaylı düzenlemelere geçmeden önce, konunun tarihsel gelişimine değinmek gerekmektedir.

“YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK” KURUMU VE SINIRLI TASDİK UYGULANMASININ TARİHSEL GELİŞİMİ

Her ne kadar Yeminli Mali Müşavirlik mesleği 3568 sayılı kanunla oluşturulmuş gibi görünse de, kamunun bu alandaki ihtiyacı ve düzenlemeleri, dönemsel içerikleri itibari ile farklılıklar olmakla birlikte çok daha eskilere dayanmaktadır.

22 Mart 1934 tarih ve 2395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kazanç Vergisi Kanununun 40’ıncı madde düzenlemesi ile “Yeminli Hesap Mütehassısları” oluşturulmak istenilmiş, ancak bu düzenleme konusunda o tarihlerde bir gelişme olmamıştır.

Uzun bir süre sonra, 11.12.1985 tarih ve 18955 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3239 sayılı Kanunla VUK’nun 141’nci maddesini takiben konulan ek maddede “Yeminli Mali Müşavirlik Kurulu” nun kurulması için düzenleme yapılmış, ancak mesleki yapıda bütünsellik sağlamak amacına yönelik beklentiler ve hukuki gelişmeler sonucunda bu düzenleme de mülga olmuştur.

Bahsi geçen beklentiler, 1989 yılında 3568 sayılı Kanun’da ete kemiğe bürünmüş ve 13/06/1989 tarih ve 20194 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu” ile SMMM’ler ve YMM’ler TÜRMOB çatısı altında tanımlanmıştır. Kanunda yer alan görev tanımlamalarına göre daraltılmış bir ifade ile “defter tutmak ve beyanname düzenlemek” SMMM’lerin, “başta Maliye Bakanlığı olmak üzere kamunun diğer birimlerinin istediği tasdik raporlarının düzenlenmesi” ise YMM’lerin görev alanları olarak belirlenmiştir.

Anılan kanunun 12.’ci maddesinde YMM’lerin yapacakları tasdik işlemlerinin çıkarılacak bir yönetmeliğe göre yapılacağı da ayrıca ifade edilmiş, 02/01/1990 tarihinde yayımlanan bu yönetmelik ile de vergi kanunlarında yer alan indirim, istisna ve uygulamaların YMM tasdik raporlarının konusunu oluşturduğu hüküm altına alınmıştır.

Bu yönetmelik sonrasında başta KDV iade işlemleri, devamında da;

2 Seri No.lu tebliğ ile Yeniden Değerleme İşlemleri,

3 Seri No.lu tebliğ ile Vakıflar ve Bilimsel ARGE Faaliyetinde Bulunan Kurumların İşlemleri,

5 Seri No.lu Tebliğ ile Kurumlar Vergisinden İstisna İşlemler,

GVK’nu Kapsamında Kazançtan İndirim Gelirler,

7 Seri No.lu tebliğ ile Yatırım İndirimi

olmak üzere, sınırlı tasdik konularının belirli tutarları aşması halinde YMM tasdik raporuna bağlanması şartı getirilmişti. 1990’lı yılların ilk yarısındaki bu gelişmeler sonrasında, vergi kanunlarında yer alan ve yukarıdaki kapsamdaki pek çok istisna, indirim ve uygulamadan yararlanmak üzere şart olarak aranan tasdik raporları YMM’lerce düzenlenir hale gelmişti.

Zaman içerisinde gelişen ve buna paralel olarak değişen pek çok kanun düzenlemesi ile önceki istisnalar ve indirimlerin yerini başka istisnalar ve indirimler, uygulamaların yerini de başka uygulamalar almıştır. Örneğin; yeniden değerleme uygulamasının yerini enflasyon düzeltmesi, yatırım indiriminin yerini indirimli kurumlar vergisi düzenlemelerinin alması gibi.

Uzun bir zaman dilimini içeren bu değişikliklerin her biri farklı dönemlerde yapıldığından her seferinde, bu düzenleme ile bağlantılı YMM tasdik şartını içeren tebliğ düzenlemesi ihmal edilmiş, süreç hep ötelenerek bu günlere gelinmiştir.

Son yıllarda sınırlı tasdik konularındaki çalışmalar belirli aşamalara gelmiş, nihayet 30 Aralık 2025 tarih ve 33123 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 49 sıra no.lu genel tebliğ ile uzun süreden bu yana beklenilen mevzuat düzenlemesi yapılmıştır.

Bu düzenlemenin yapılmasının zorunluluğunu ortaya koymak için, kamunun çeşitli zorunluluklarla yaptığı vergi harcamalarına değinmekte fayda bulunmaktadır.

GÜNÜMÜZDE VERGİ HARCAMALARININ ULAŞTIĞI RAKAMSAL DEĞERLER

Devletlerin ekonomik, sosyal ve çevresel amaçlarla belirli sektör, meslek veya mükellef gruplarına ya da faaliyetlerine yönelik olarak sağladığı;

Vergi Muafiyeti

Vergi istisna ve indirimleri

Düşük oranda vergi uygulamaları

Verginin mahsubu veya ertelenmesi

gibi nedenlerle mükelleflerden almaktan vazgeçtiği vergi gelirlerine vergi harcaması denmektedir. Başka bir tanımlama ile vergi harcamaları gerçekte vergi geliri kaybıdır.

Ülkemizde de yukarıda sayılan gerekçelerle vergi kanunlarında, vazgeçilen vergi amaçlı pek çok düzenleme yer almaktadır.

Yeminli Mali Müşavirlik mesleği ihdas olunurken, ilk yıllardaki temel beklentilerden biri KDV iadelerini YMM tasdik raporları ile gerçekleştirmek, diğeri de vergi harcaması niteliğindeki işlemlerin YMM tasdik şartına bağlanarak bunların denetlenmesidir. Böylelikle haksız ve yanlış uygulamalarla vazgeçilen vergilerin amaç dışı kullanımının önlenmesi hedeflenmişti.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca ilk vergi harcamaları raporu 2011 yılında hazırlanmıştır. Öte yandan bir OECD ülkesi olarak vergi harcamaları raporu ve/veya tahmin tutarları ile listenin hazırlanmasının yasal bir zorunluluk olduğunu belirtmekte de fayda vardır.

2025 yılı Vergi Harcamaları Raporu henüz yayımlanmadığı için, 2024 yılı raporundan bazı verileri aktarmak konunun önemini kavramak açısından yararlı olacaktır.

2024 yılında gelir, kurumlar, katma değer, özel tüketim, BSMV, MTV ve ÖİV’lerinde toplam 2.454 milyar TL tutarında vergi harcaması tahmin edilmiştir. Bu harcamanın 2024 yılı GSYH’na oranı % 5,55 tir. 2024 yılına ilişkin vergi harcamaları tutarları içerisinde, 1.144,6 milyar TL gelir vergisini, 607,7 milyar TL kurumlar vergisini ilgilendiren vergi harcamaları yer almaktadır.

2025-2027 Dönemi Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa eklenen vergi harcaması tahminleri yıllar itibarıyla aşağıdaki gibidir. (Milyon TL)

Kanun Adı 2025 2026 2027 Gelir Vergisi 1.417.924 1.567.898 1.713.211 Kurumlar Vergisi 701.028 794.142 875.581

Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere vergi harcaması tutarları zorunlu nedenlerle giderek artacaktır.

Gelir vergisinde asgari ücret istisnası sosyal amaçlı vergi harcamalarının en yüksek paydasını oluşturmaktadır. Kurumlar vergisinde ise çok farklı nitelik ve gerekçeli vergi harcamaları yer almaktadır. İndirimli kurumlar vergisi desteği, teknokent istisnası, arge indirimi gibi istisna ve indirimler bu alanda da başı çekmektedir.

Kurumlar vergisini ilgilendiren, kurumlar vergisi kanununda 41 düzenleme, diğer kanunlarda ise 19 düzenleme olmak üzere, yalnızca kurumlar vergisi uygulamasında toplam 60 adet vergi harcaması mevcuttur.

Günümüzde yukarıda kısaca özetlemeye çalıştığımız vergi harcamalarının hacmi ve çeşitliliği çok artmış bulunmaktadır. İstihdamın genişletilmesi, teknolojik gelişim, ekonomide istikrarın sağlanması gibi çeşitli ve zorunlu nedenlerle oluşturulan bu uygulamaların denetlenmesi de çok büyük önem arz etmektedir.

Nitekim 49 sıra no.lu genel tebliğdeki düzenlemelerden beklenen amaç da budur. Pek çoğu çok karışık halde bulunan bu düzenlemelerden yararlanabilmek için YMM tasdik raporu şartı getirilmiş olması kamusal bir ihtiyacın ifadesidir.

Bu indirim, istisna ve uygulamaların bir anlamda YMM’lerce denetimi yapılarak, Bakanlığın mevcut denetim elemanı kadrolarının da daha rantabl incelemeler yapması amaçlanmaktadır.

Özetle Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamusal bir ihtiyacın gereği olarak bu düzenlemeyi geç de olsa yapmıştır.

49 SIRA NO.LU GENEL TEBLİĞ İLE GETİRİLEN DÜZENLEMELER

30 Aralık 2025 tarihi ve 33123 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 49 sıra no.lu SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği ile,

Kurumlar vergisi için 21 konuda, gelir vergisi mükellefleri ile ilgili olarak da aynı mahiyetteki 9 konuda, yararlanılan istisna ve indirim tutarı belirlenen hadleri aşıyorsa YMM tasdik raporu şartı getirilmiştir. 5520 sayılı kanunun 32/A maddesindeki indirimli kurumlar vergisi uygulanmasında ise herhangi bir tutar sınırı olmaksızın rapor şartı aranılmaktadır.

Öte yandan yine aynı kanunun ek 1, ek 13 ve geçici 17. maddeleri kapsamındaki yerel ve küresel asgari tamamlayıcı kurumlar vergisi uygulamalarında da tutar sınırı olmaksızın hesaplanan tutarların yeminli mali müşavir tasdik raporuna bağlama zorunluluğu bulunmaktadır.

Uygulamaya 2025 takvim yılına ilişkin dönemden başlanacaktır. Rapor içerikleri, YMM’lerin müteselsil sorumluluğu, yapılan işlemleri YMM’lere denetletmeyerek rapor ibraz etmeyen mükelleflere uygulanacak müeyyideler 49 sıra no.lu genel tebliğde geniş bir biçimde izah edildiği için burada ayrıca yer verilmemiştir.

SONUÇ

Kamunun belirli zorunluluklar ve yükümlülükler nedeniyle mevzuatta yer verdiği vergi harcamalarının günümüzde ulaştığı boyut, bu uygulamaların mutlaka bir denetimden geçme ihtiyacını da ortaya koymaktadır. Yukarıda da değinildiği üzere, 49 sıra no.lu genel tebliğ, kamusal bir ihtiyacın ifadesidir.

Öte yandan YMM’lerin bundan yaklaşık 30 yıl öncesinde var olan yetki ve uygulama alanları zaman içerisinde ihmal edilerek bugünlere gelinmiştir. Dolayısıyla 49 sıra no.lu genel tebliğ ile YMM’lere verilen yetkilendirmeler, yeni bir uygulama değildir. 30 yıl öncesinde var olan ancak zamanla mevzuattaki değişiklikler aşamasında hep ötelenerek ihmal edilen bir uygulama alanı olup, 49 sıra no.lu genel tebliğ ile güncellenmiş bulunmaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, son derece yerinde bir düzenleme ile kurumlar vergisi ve gelir vergisinde yer alan indirim, istisna ve uygulamaların denetiminde, 3568 sayılı kanuna ilişkin olarak 90’lı yılların ilk yarısında yayımlanmış olan tebliğlerindeki düzenlemeleri, 49 sıra no.lu genel tebliğ ile güncellemiştir.