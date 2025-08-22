İndirim var, rahatlama yok

Döviz cinsinden kredilerde bir hareket gözlenmiyor. Zaten çoğu işletme döviz limitini doldurdu. Öte yandan TL cinsi kredilere talep devam ediyor.

Merkez Bankası 11 Eylül’deki toplantısında politika faizini düşürecek. Bu hususta bir soru işareti bulunmuyor. Yılsonuna kadarki üç toplantıda, toplam 800 baz puanlık bir indirim gelebilir. Geçen ayki toplantıdan önce, 350 baz puanlık bir indirim beklediğimi, böyle bir indirim gelse de kredi musluklarının kesinlikle açılmayacağını belirttim. Türk Lirası (TL) cinsi ticari kredilerde aylık sınırlar değiştirilmedi. Faizin 300 baz puan indirildiği 24 Temmuz’dan beri kredi faizlerinde pek bir düşüş olmadı.

Mehmet Şimşek 26 ay önce göreve başladı. İlk aylarda medyada gözükmedi. Eylül 2023’te çıktığı ilk televizyon yayınında, Türkiye’de yıllık bazda yüzde 140’larda bir kredi büyümesi olduğunu, böyle bir genişlemeyle enflasyonun düşmesinin mümkün olmadığını söyledi. Sonrasında kredi kısıtlamaları getirildi. Bugünkü duruma bakılırsa, döviz cinsinden kredilerde bir hareket gözlenmiyor. Zaten çoğu işletme döviz limitini doldurdu. Öte yandan TL cinsi kredilere talep devam ediyor. Toplam kredilerde büyüme hızı yılbaşından beri yüzde 30 civarındadır. Yılsonu enflasyon tahminlerinin yüzde 29-30 arasında salındığını hatırlatayım. Kısacası kredi musluklarının açılacağı bir ortam yoktur.

Geçen haftaki enflasyon raporu sunumunda, Başkan Karahan 2026’nın enflasyon tahmininin yüzde 12’den yüzde 16’ya yükseltildiğini açıkladı. Gelecek yılın ortasına kadar, finansman maliyetleri ve krediye erişim konularında reel sektörün şikâyetleri sürecektir.