İngiliz futbolunda kâr hesabı

Acun Ilıcalı, Hull City'nin Premier Lig'e yükselmesinin ardından kulübün değerinin 250-300 milyon sterline ulaştığını açıkladı. Kulübün değerinin birkaç kat artmış olması, doğrudan “kâr” anlamına gelmiyor. İngiliz futbolunda kulüp fiyatları mali kriz yaşayan bir Championship ekibi için 20 milyon sterlinden Premier Lig'in vitrin kulüpleri için milyarlarca sterline uzanıyor.

Mehmet Doğan Erdoğan - İngiltere

Türk iş insanı ve televizyoncu Acun Ilıcalı, Hull City'nin Premier Lig'e yükselmesinin ardından kulübün değerinin 250-300 milyon sterlin seviyesine ulaştığını açıkladı. Ilıcalı, takımın Premier Lig'de iki sezon daha kalması halinde bu değerin 450-550 milyon sterline çıkabileceğini söyledi.

Futbol finansmanı uzmanı Adam Williams, EFL Analysis'e Temmuz 2025'te yaptığı değerlendirmede kulübün işletme değerini 40-50 milyon sterlin, dış borcunu ise 22 milyon sterlin olarak tahmin etmişti. Ilıcalı da Eylül 2025'te kulübün değerini yaklaşık 60 milyon sterlin olarak açıklamıştı. Ancak kulübün değerinin birkaç kat artmış olması, doğrudan “kâr” anlamına gelmiyor. İngiliz futbolunda yatırımcının asıl kazancı çoğu zaman yıllık kâr dağıtımından değil, kulübün gelecekte daha yüksek bir değerle satılabilme ihtimalinden doğuyor.

20 milyon sterlinden milyarlarca sterline

İngiltere'de bir futbol kulübünün değeri; oyuncu kadrosu ve stadyumun yanı sıra oynadığı lig, yayın gelirleri, ticari gelirler, borçlar, stadyum kapasitesi ve Premier Lig'e yükselme ihtimaliyle belirleniyor.

Mali kriz yaşayan kulüpler bu değer zincirinin en alt basamağında yer alıyor. Sheffield Wednesday örneği, finansal çöküşün kulüp değerini nasıl aşağı çekebildiğini gösteriyor. Kulüp, 2025-26 sezonunda yönetime girdi ve Mayıs 2026'da Arise Capital Partners liderliğindeki konsorsiyuma devredildi. Süreçte eski Newcastle United sahibi Mike Ashley'nin yaklaşık 20 milyon sterlin seviyesinde bir teklif sunduğu basına yansıdı. Ancak bu rakam nihai satış bedeli değil, satış sürecindeki tekliflerden biri olarak değerlendirilmeli.

Merdivenin diğer ucunda ise dünyanın en değerli kulüpleri bulunuyor. Forbes'un 2026 değerlemelerine göre Manchester United 7,2 milyar dolar, Liverpool 6,2 milyar dolar, Manchester City 5,5 milyar dolar ve Chelsea 4,2 milyar dolar değerinde. Tottenham Hotspur'un değeri ise 3 milyar dolar olarak hesaplandı.

Bu tablo, İngiliz futbolunda kulüp değerlerinin yaklaşık 20 milyon sterlinden milyarlarca dolara kadar uzanabildiğini gösteriyor.

Hull City yalnız değil

Hull City'nin yaşadığı değer artışı tamamen istisnai değil. Ipswich Town da benzer bir dönüşüm yaşadı. Kulüp, 2021'de yaklaşık 30 milyon sterlin seviyesinde satın alınmıştı. Mart 2024'te ABD merkezli Bright Path Sports Partners'ın yaklaşık yüzde 40 hisse karşılığında 105 milyon sterline kadar yatırım yapması, Ipswich'in değerlemesini Championship seviyesinde bile yüz milyonlarca sterline taşıdı.

Championship'ten Premier Lig'e yükselmek, kulüplere yalnızca daha yüksek yayın geliri sağlamıyor. Kulübün piyasa değeri de önemli ölçüde artabiliyor. Bu farkın temelinde Premier Lig yayın gelirleri ve küme düşme halinde sağlanan paraşüt ödemeleri bulunuyor.

Ancak Premier Lig'e çıkmak otomatik olarak kâr anlamına gelmiyor. Gelirler artarken oyuncu maaşları, transfer harcamaları, tesis yatırımları ve ligde kalabilmek için yapılan harcamalar da hızla yükseliyor.

24 kulüpten yalnızca 2’si kâr etti

Değer artışının aksine, kulüp sahipliğinin işletme tarafı klasik anlamda kârlı bir iş modeli sunmuyor.

Deloitte'un futbol finansmanı verilerine göre Championship kulüplerinin 2024-25 sezonundaki toplam faaliyet zararı 436 milyon sterline, vergi öncesi toplam zararı ise 355 milyon sterline ulaştı. Ligdeki 24 kulüpten yalnızca ikisi vergi öncesi kâr açıklayabildi.

Aynı sezonda Championship kulüplerinin ticari gelirleri yüzde 10 düşerek 273 milyon sterline gerilerken, yayın gelirleri yüzde 3 artarak 461 milyon sterline yükseldi. Kulüplerin zararları çoğu zaman sahipleri tarafından karşılanıyor. 2023-24 sezonunda 12 Championship kulübü, sahiplerinden toplam 554 milyon sterlin sermaye aldı. Ilıcalı'nın 450-550 milyon sterlinlik projeksiyonunun gerçekleşmesi ise büyük ölçüde tek bir koşula bağlı: Hull City'nin Premier Lig'de kalıcı olması. İngiliz futbolunda yatırımcıların kâr hesabı da tam olarak burada başlıyor. Kulüp sahada ne kadar uzun süre Premier Lig'de kalırsa, işletme zararlarını telafi edebilecek uzun vadeli değer artışı ihtimali de o kadar büyüyor.

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