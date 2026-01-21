İngiltere startup’lar için çok çekici

Türkiye'deki İngiliz Ticaret Odası (BCCT) Başkanı Chris Gaunt, "Özellikle teknoloji ve startup şirketleri açısından Birleşik Krallık çok çekici; çünkü ABD dışındaki en büyük teknoloji startup ekosistemlerinden birine sahip” dedi.

Mehmet Doğan Erdoğan – İngiltere

Türkiye'deki İngiliz Ticaret Odası (BCCT) Başkanı Chris Gaunt, Türkiye ile İngiltere arasındaki ticari ilişkilerin güçlü seyrini koruduğunu belirterek, iki ülke ekonomik bağlarının da her zaman pozitif olduğunu ifade etti.

Gaunt, Türkiye ile İngiltere arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması üzerinde müzakereler yapıldığını ve sürecin üçüncü aşamaya geçtiğini belirterek, "Serbest Ticaret Anlaşması’nın büyük olasılıkla 2026'nın ikinci yarısında uygulamaya geçtiğini göreceğiz." açıklamasında bulundu.

Bu anlaşmayla birlikte daha fazla sektörün sürece dahil edileceğini ve ikili ticaret ilişkilerine ilave güç katacağını ifade eden Gaunt, şunları kaydetti:

“Her şey doğru yönde ilerliyor ve Türkiye'deki potansiyel hâlâ çok yüksek. İhracat yapan şirketler için Birleşik Krallık, Birleşik Krallık'taki şirketler için de Türkiye son derece cazip. Özellikle teknoloji ve startup şirketleri açısından Birleşik Krallık çok çekici; çünkü ABD dışındaki en büyük teknoloji startup ekosistemlerinden birine sahip. Aynı zamanda, finansman sağlama açısından önemli bir finans merkezi. Türk teknoloji şirketleri, Birleşik Krallık'ta finansmana erişim imkanı ve aynı zamanda çok güçlü olan teknolojik yetkinliklerden faydalanabiliyor. Şu anda herkes yapay zekaya odaklanmış durumda ve Birleşik Krallık bu alanda çok güçlü bir kapasiteye sahip. Bu da Türk şirketlerini cezbediyor."

"İlişkimiz daha da güçlenerek devam edecek"

Chris Gaunt, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ilişkilerin güçlü olduğunu ve önümüzdeki dönemde daha da güçlenerek devam edeceğini vurguladı.

Birleşik Krallık’ın Türkiye’deki en büyük yedinci yatırımcı konumunda bulunduğunu belirten Gaunt, "Son verilere göre, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ticaret hacmi 26 milyar dolar seviyesinde ve bunun artmasını bekliyorum. Net bir rakam veremem, ancak aldığımız bilgilere göre Birleşik Krallık'a ihracat yapan Türk firmalarının iş hacimleri artmış durumda." diye konuştu.

Son 10 yılda iki ülke arasındaki ticaret hacminin her yıl artış gösterdiğini dile getiren Gaunt, 2026’da da bu eğilimin sürmesini beklediklerini söyledi.

İthalat-ihracat dengesinde Türkiye avantajlı

Türkiye'deki İngiliz Ticaret Odası Başkanı Chris Gaunt, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yaklaşık 28 milyar dolarlık ticaret hacminin yüzde 60'ının Türkiye’nin Birleşik Krallık'a ihracatı, yüzde 40'ının ise Birleşik Krallık'ın Türkiye’ye ihracatı olduğunu tahmin ediyorum. Elbette bu dengenin zamanla daha eşit hale gelmesini istiyoruz. Serbest Ticaret Anlaşması neredeyse tamamlanmış durumda ve üçüncü aşamaya girildi. Yeni sektörlerin devreye girmesiyle bu anlaşma ikili ticareti artıracak ve Birleşik Krallık'a da katkı sağlayacaktır. Teknoloji, fintek, genel teknoloji ve inşaat teknolojileri gibi çok farklı alanlar bu kapsama dahil edilecektir. Türkiye, Birleşik Krallık için öncelikli bir pazar. Serbest Ticaret Anlaşması imzalandığında, yatırımcı güveni artacak ve daha fazla yatırımcı çekilecektir. Gelecek son derece olumlu görünüyor."

***

ABD, İngiltere ile 41,6 milyar dolarlık teknoloji anlaşmasını askıya aldı

İngiltere ve ABD arasında teknoloji anlaşmasına yönelik müzakerelerin iki taraf arasındaki daha geniş kapsamlı ticaret müzakeresindeki engeller nedeniyle durdurulduğu bildirildi. Bir hükümet yetkilisi, "ABD ile özel ilişkimiz güçlü olmaya devam ediyor ve İngiltere, Teknoloji Refah Anlaşması'nın her iki ülkedeki çalışkan insanlara fırsatlar sunmasını sağlamaya kararlı." ifadesini kullandı. Konuya ilişkin haberi ilk kez yayınlayan The New York Times gazetesi, iki taraf arasında dijital düzenlemeler ve gıda güvenliği kuralları da dahil olmak üzere "daha geniş çaplı anlaşmazlıklar" olduğunu bildirmişti. Anlaşma kapsamında ABD'li teknoloji şirketleri İngiltere'de büyük çaplı yatırım yapma taahhüdünde bulunmuştu. Bu yatırımlar arasında Microsoft'un 22 milyar sterlinlik ve Google'ın 5 milyar sterlinlik yatırımları da bulunuyor.

***

İNGİLTERE GÜNDEMİ:

Birleşik Krallık–Türkiye Savunma Ortaklığı Yuvarlak Masa Toplantısı düzenlendi: Londra’da, Royal United Services Institute (RUSI) düşünce kuruluşu ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı iş birliğindeki yuvarlak masa toplantısında, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında son yıllarda ivme kazanan savunma sanayii iş birliği kapsamlı şekilde ele alındı. Eurofighter Typhoon süreci ve insansız hava sistemleri alanındaki ortaklıklar; teknoloji transferi, ortak üretim, kapasite geliştirme ve inovasyon perspektifleriyle değerlendirildi.

İngiltere’de “Palantir” tartışması: ABD'li veri analiz ve yazılım şirketi Palantir, 2018-2025 döneminde Microsoft'un ardından İngiltere kamu sektörüne en fazla yapay zeka ve veri analitiği hizmeti sağlayan ikinci şirket oldu. NHS’ten savunmaya, polis teşkilatından bakanlıklara kadar Britanya devletinin en kritik alanlarında faaliyet gösteren Palantir'in İngiltere'de kamu üzerindeki rolü, veri güvenliği tartışmalarını derinleştirdi.

İngiltere, Avustralya'nın 16 yaş altına getirdiği sosyal medya yasağını yakından takip ediyor: İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın, Avustralya'da 16 yaş altına getirilen sosyal medya yasağını, etkili olması halinde İngiltere'de uygulamak için takip etmeye başladığı bildirildi. İngiltere Başbakanı Starmer, Avustralya'daki yasağı eleştirerek önemli olanın çocukların görebileceği içeriklerin engellenmesi olduğunu dile getirmişti. Avustralya'da 16 yaş altının sosyal medya platformlarında hesap oluşturma ve bulundurmasını yasaklayan kanun 10 Aralık'ta yürürlüğe girmişti.

***

Karmod'dan İngiltere'ye özel hazır konteyner ofis

Karmod, İngiltere'den gelen taleplere göre farklı sektörler için hazır konteyner ofis tasarlayarak, üretimini gerçekleştirdi. Konteyner ofislerin iç tasarımı İngiltere'deki kullanım taleplerine göre dizayn edildi. Karmod Dış Ticaret Müdürü Muzaffer Doğrul Ergüçlü, konteyner yapılarına İngiltere'de hazır ofis ihtiyaçları için yoğun talep aldıklarını belirtti.

İngiltere'de farklı sektörlerin ofis ihtiyaçlarına pratik çözüm getirdiklerine dikkati çeken Ergüçlü, şu ifadeleri kullandı: "Konteyner ofislerimizin iç dizaynlarını, İngiltere'deki kullanım taleplerine göre gerçekleştiriyoruz. Yapı içi kot yüksekliğini, pencereleri ülke kullanımına göre tasarlıyoruz. Elektrik tesisatları ve armatürleri, sıhhi tesisat vitrifiye ekipmanları gibi detaylar, İngiltere'ye özel malzemelerle hazırlanıyor. "

Ergüçlü, konteyner yapılarının ferah iç mekan sunumuyla çalışma ortamı ergonomisini yükselttiğine vurgu yaparak, elektrik tesisatından su tesisatına kadar hazır üretimli olmasının İngiltere'de ofis tercihlerinde öne çıkan etken olduğunu kaydetti.