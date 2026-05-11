İngiltere ticari araçtan çaya kadar ilk çeyrekte vitrinde

Türkiye'den Birleşik Krallık'a yılın ilk çeyreğinde 296 milyon dolarlık hafif ticari araç-kamyon, 424 milyon dolarlık elektrik-elektronik, 45 milyon dolarlık kuru meyve ve 5,8 milyon dolarlık çay ihracatı yapıldı. Birleşik Krallık, bu ürün gruplarının tamamında Türk ihracatçısının en büyük pazarlarından biri oldu.

Mehmet Doğan Erdoğan - İngiltere

Türkiye'den Birleşik Krallık'a ocak-mart döneminde ticari araçtan çaya geniş bir ürün yelpazesinde yüksek tutarlı ihracat gerçekleştirildi. Söz konusu ürünlerin önemli bir bölümünde Birleşik Krallık, Türk ihracatçısının en büyük pazarı konumuna yükseldi.

Türkiye’den otomotiv endüstrisinin hafif ticari araç, kamyonet ve kamyon grubunda 67 ülkeye ihracat yapılırken, en fazla dış satım Birleşik Krallık'a gerçekleştirildi. Geçen yılın ilk üç ayında 259 milyon 846 bin dolarlık ticari araç ihracatı yapılan Birleşik Krallık'a, bu yılın aynı döneminde yüzde 14 artışla 296 milyon 18 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

Elektrik-elektronikte rekor ihracatın adresi

Elektrik ve elektronik sektörünün ilk çeyrekte en fazla ihracat yaptığı ülke de 424 milyon 200 bin dolarla Birleşik Krallık oldu. Türkiye'nin üzüm, incir, kayısı gibi kuru meyve ve mamulleri ihracatında da Birleşik Krallık öne çıkan pazarlar arasında yer aldı. Ocak-mart döneminde sektörden Birleşik Krallık'a yapılan dış satım 45 milyon dolara ulaşarak ülkeyi Avrupa'nın ikinci büyük alıcısı konumuna taşıdı.

Türk çayının ikinci büyük ithalatçısı

Türkiye'nin çay ihracatı da ocak-mart döneminde değerde yüzde 38 artışla 34 milyon 806 bin 455 dolara yükseldi. Birleşik Krallık, 5 milyon 826 bin 890 dolarlık alımla Belçika'nın ardından Türk çayının ikinci büyük ithalatçısı oldu. Otomotiv tedarik sanayi ihracatı yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,4 artışla 3 milyar 964 milyon 670 bin dolara ulaştı. Bu üründe Birleşik Krallık, 194 milyon 90 bin dolarlık alımla yedinci sırada yer aldı. Gemi, yat ve hizmetleri sektörünün ocak-mart ihracatı yüzde 78,6 artışla 585 milyon dolara çıkarken, Birleşik Krallık bu dönemde 68 milyon dolarlık alımla Fransa ile birlikte sektörün üçüncü büyük pazarı konumuna ulaştı.

Karadeniz su ürünlerinde üçüncü sırada

Karadeniz Bölgesi'nden ocak-mart döneminde 22 ülkeye 85 milyon 611 bin dolarlık su ürünü ihracatı gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı dönemine göre değerde yüzde 38 artan bu ihracatta Birleşik Krallık, 11 milyon 35 bin dolarlık alımla Rusya ve Yunanistan'ın ardından üçüncü büyük pazar oldu.

Birleşik Krallık, il bazında da Türkiye'nin iki büyük ihracat merkezinin ilk sırada yer alan dış pazarı oldu. Kocaeli'nden yılın ilk çeyreğinde Birleşik Krallık'a yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 artışla 590 milyon 959 bin dolara yükseldi. Başkent Ankara’nın ihracatının ülkelere göre dağılımında birinci sırayı 429 milyon 405 bin dolarla Birleşik Krallık aldı. Bu ülkeyi 362 milyon 79 bin dolarla ABD izledi.

İstanbul’dan 3 ayda 151 milyon dolarlık ihracat

Türkiye'nin en fazla ihracat yapan kenti İstanbul'un mart ayındaki dış satımında Birleşik Krallık, 150 milyon 799 bin dolarlık alımla Almanya ve ABD'nin ardından üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye'nin otomotiv ihracatında başı çeken illerden Sakarya ise yılın ilk çeyreğinde yüzde 6,9 artışla 1 milyar 286 milyon 642 bin dolarlık dış satıma imza attı. Toyota, TürkTraktör ve Otokar gibi üretim tesislerine ev sahipliği yapan kentten Birleşik Krallık'a yapılan ihracat, yüzde 1,1 artışla 116 milyon 804 bin dolara ulaştı. Bu rakamla Birleşik Krallık, Sakarya'nın ilk çeyrekteki dördüncü büyük ihracat pazarı oldu.

***

İngiltere'den haberler

SunExpress paskalyada İngiltere-Türkiye arasında 65 bin yolcu taşıdı: SunExpress, 28 Mart- 12 Nisan'daki Paskalya döneminde yaklaşık 680 bin yolcu taşıdı. Birleşik Krallık-Türkiye arasındaki rotalarda ise yaklaşık 65 bin yolcu SunExpress ile uçtu. Birleşik Krallık'tan seyahat eden yolcuların büyük çoğunluğu Antalya'yı tercih etti.

İngiltere'ye kan tüpü ihracatı: Sem Biotech, İstanbul Silivri'deki biyoteknolojik kan tüpü fabrikasında ilk etapta 400 milyon adet tüp üretecek. Üç faz olarak planlanan fabrikada ikinci faza geçişle birlikte kapasite milyar adetlere çıkarılacak ve 5 yıl içerisinde toplam yatırım 45 milyon dolara ulaşacak. Şirket yıllık 300-350 milyon adet kan tüpü tüketilen İngiltere pazarını özel olarak hedefliyor.

***

Karmod İngiltere'deki okullara güvenlik kulübeleri ihraç etti

Karmod, İngiltere'deki okullarda kullanılmak üzere güvenlik kulübeleri ihraç etti. Karmod Kabin Satış Müdürü Enes Kızılbay, Birmingham şehrine sevk edilen kabinlerin bölgedeki okullarda güvenlik kulübesi ve kantin büfe kabini olarak kullanılacağını belirtti. İngiltere genelinde güvenlik kulübelerinden ticari büfelere çok sayıda kabin ürünlerinin kullanımda olduğuna dikkati çeken Kızılbay, "Karmod olarak kabin ürünlerimizle İngiltere'de bilinen bir markayız. Ülke genelinde güvenlik kulübelerinde ticari büfe çözümlerine çok sayıda kabinimiz kullanımda." ifadelerini kullandı. Kızılbay, kabinlerin Manchester United Futbol Kulübü başta olmak üzere farklı stat çevrelerinde kurumsal ürünlerin satıldığı stor mağaza olarak hizmet verdiğini aktardı. Kızılbay, Birmingham şehri çevresinde okullarda kullanılmak üzere panel kabin modeliyle üretilen 19 adet yapıyı sevk ettiklerine dikkati çekti.

***

McVitie's Bisküvi 100. yaşını İstanbul'da kutladı

İngiltere'nin önde gelen bisküvisi McVitie's'in Türkiye'de de tüketicilerin beğenisini kazanan McVitie's Milk Chocolate Bisküvi'nin 100. yaşı, Türk ve İngiliz kültüründen izler taşıyan etkinlikle kutlandı.

Londra, Stockholm, Amsterdam, Kopenhag, Helsinki ve Kahire'nin ardından gerçekleştirilen İstanbul'daki kutlama, markanın asırlık lezzet yolculuğunu etkileyici bir deneyimle misafirlere sundu. Şef Maksut Aşkar imzasıyla McVitie's Milk Chocolate Bisküvi'den ve iki ülkenin tatlı kültürlerinden ilhamla hazırlanan lezzetleriyle sanatçı Ardan Özmenoğlu'nun McVitie's bisküvilerini Türkiye ve İngiltere'nin ikonik sembolleriyle buluşturduğu özel eserler etkinliğin en çok ilgi gören bölümleri oldu.