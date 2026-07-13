İngiltere, Türkiye ile ticarette rotayı 4 sektöre çevirdi

Birleşik Krallık Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Chris Bryant, “Birleşik Krallık, demir yolu, lojistik, enerji ve sağlık sektörlerini öncelikli alanlar olarak belirledi. Yeni finansal araçlarla Türk ortaklarla daha fazla iş yapmak istiyoruz” dedi.

Mehmet Doğan Erdoğan - İngiltere

Birleşik Krallık Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Chris Bryant, Türkiye ile İngiltere arasındaki serbest ticaret anlaşması (STA) müzakerelerinin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, "Birleşik Krallık, demir yolu, lojistik, enerji ve sağlık sektörlerini öncelikli alanlar olarak belirledi. Yeni finansal araçlarla Türk ortaklarla daha fazla iş yapmak istiyoruz, birlikte yeni köprüler kurmaya devam edeceğiz" dedi.

Türk müteahhitlerinin zorlu pazarlardaki yetkinliğinin Birleşik Krallık'ın danışmanlık ve finans gücüyle mükemmel bir uyum sağladığına işaret eden Bryant, Birleşik Krallık İhracat Finansmanı (UKEF) kuruluşu aracılığıyla Türkiye'deki altyapı projelerine sundukları desteklere ilişkin bilgi verdi.

Yeterince ticaret yapılmayan pek çok sektör var

Bryant, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında yıllık ticaret hacminin 28 milyar sterlin olduğunu, gelecek yıllarda bunu iki katına çıkarmak istediklerini belirterek, şöyle devam etti:

“Her iki ülkede güçlü savunma sektörleri bulunuyor ve bu alanlarda daha yakın işbirliği yapmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz ocak ayında Ukrayna'daydım. Ruslar Kiev'e ilerlemeye çalışırken yıkılan köprülerden birini gördüm. Bu köprü şimdi yeniden inşa edilmiş durumda. İskoçya'da üretilen İngiliz çeliği ve İngiliz mühendisliği kullanılmış ancak inşaatı Türk müteahhitler tarafından gerçekleştirilmiş. Bu gerçekten çok iyi bir ortaklık örneği. Özellikle dünyanın zorlu bölgelerinde, Birleşik Krallık ile Türk şirketlerinin inşaat alanında ne kadar yakın çalışabildiğini sıkça görüyoruz. Gelecekte de görmek istediğimiz tam olarak budur.”

Eğitim, tasarım ve reklamcılıkta iş yapabiliriz

Bryant, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında hâlâ yeterince ticaret yapılmayan pek çok sektörün bulunduğuna işaret etti. Bryant, “Yıl sonuna kadar çok daha kapsamlı ve gelişmiş bir serbest ticaret anlaşmasına ulaşacağımızdan oldukça eminim." mesajını verdi.

Bryant, geçmişte serbest ticaret anlaşmalarının daha çok gıda, tarım ürünleri ve mobilya gibi malların ticaretine odaklandığını belirterek, bugün ise eğitim, teknoloji, dijital ekonomi, hizmetler, eğitim, reklamcılık, tasarım ve inşaat gibi alanların da en az bu sektörler kadar önemli hale geldiğini vurguladı.

Modern ekonomilerin ihtiyaçlarına uygun bir STA hedefliyoruz

Türk muhataplarıyla bu konular üzerinde kapsamlı görüşmeler yürüttüklerini dile getiren Bryant, "Modern ekonomilerin ihtiyaçlarına uygun bir serbest ticaret anlaşması (STA) oluşturmayı hedefliyoruz." diye konuştu. Bryant, "2050, 2070 ve 2080 yıllarında dünyanın nasıl şekilleneceğini düşünmemiz gerekiyor. Bu serbest ticaret anlaşmasını başarıyla hayata geçirebilirsek önümüzde çok parlak fırsatlar olduğuna inanıyorum." dedi.

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Yatırımcının gözü İngiltere otel pazarında

Savills’in 2026 yılı birinci çeyrek verilerine göre Birleşik Krallık otel yatırım hacmi yıllık bazda yüzde 63 artış göstererek 1,1 milyar sterline ulaştı. 18 yıldır Birleşik Krallık otelcilik sektöründe hizmet eden ve halen London Rock Partners Oteller Direktörü olarak görev yapan Mahmut Aslan, son dönemde yatırımcı davranışlarında belirgin bir değişim gözlemlediklerini belirtiyor. Aslan, son dönemde özellikle Türk yatırımcıların Birleşik Krallık otel sektörüne yönelik ilgisinin arttığına dikkat çekiyor.

Manchester, Edinburgh, Glasgow ve Leeds

İngiltere'nin güçlü turizm altyapısı, uluslararası marka ağı ve şeffaf yatırım ortamının yabancı yatırımcılar açısından önemli avantajlar sunduğunu ifade eden Aslan, doğru lokasyon ve doğru işletme modeliyle yapılan yatırımların uzun vadeli değer yaratma potansiyeline sahip olduğunu söylüyor. Aslan'a göre, yalnızca Londra değil; Manchester, Edinburgh, Glasgow ve Leeds gibi şehirler de yatırımcılar için dikkatle takip edilmesi gereken fırsatlar barındırıyor.

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Zeynep Bulut'un "Eşyanın Sırrına Dair" eseri Londra'da sergilendi

Sanatçı ve mimar Melek Zeynep Bulut'un "Eşyanın Sırrına Dair" adlı eseri, İngiltere Merkez Bankası (BoE) Müzesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Bulut, eserinin BoE tarafından yaklaşık 2 yıl önce sipariş edildiğini ve Londra Mimarlık Festivali kapsamında sergilendiğini belirtti. Dünyanın en büyük ikinci altın rezervini elinde bulunduran BoE'nin müzesine bununla ilgili bir yerleştirme yapmak istediğini ifade eden Bulut, "Eser, madde ile mana arasındaki diyaloğa odaklanıyor. İnsan bedeni, insan varlığı ve dünyaya ait tüm bilgiler gelip geçicidir. Bütün yaptığımız sergiler ve üretimler birer sahneden ibarettir. İnsanoğlu, bilgiyi aktarmak ve dünyada kendini var hissetmek için sanata temas eder. Dolayısıyla odaklandığımız şey bilgiye duyduğumuz aidiyettir." dedi.

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Türk lastikleri İngiltere asfaltında 100 milyon dolarlık yolculuk yaptı

Türkiye, 2025'te 155 ülkeye 1 milyar 894 milyon dolarlık lastik ihraç ederek rekor kırdı. İngiltere yaklaşık 100 milyon dolarlık alımla 4'üncü büyük pazar olurken yarış lastiğinde 2'nci sıraya yerleşti. 336 milyon 428 bin dolarla liderliği Almanya aldı. Bunu 177 milyon 851 bin dolarla İtalya ve 116 milyon 704 bin dolarla Fransa izledi. Fransa'nın ardından İngiltere, 99 milyon 876 bin dolarlık alımla Türkiye'nin 4'üncü büyük lastik ihracat pazarı konumuna yerleşti. Beşinci sıraya ise 96 milyon 968 bin dolarla İspanya oturdu.

Yarış lastiğinde 2'nci

İngiltere, yarış otomobili lastiği ihracatında da öne çıktı. Türkiye 2025'te 24 ülkeye toplamda 43 milyon 83 bin dolarlık yarış lastiği ihraç etti. Bu ihracatta 20 milyon 268 bin dolarla İtalya birinci sırada gelirken İngiltere 5 milyon 876 bin dolarla 2'nci oldu. ABD ise 5 milyon 657 bin dolarla üçüncü sıraya yerleşti. Söz konusu üç ülkeye yapılan ihracat 31 milyon 801 bin dolarla toplam yarış lastiği ihracatının yüzde 73,8'ini oluşturdu.

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Türk balı ihracatında Birleşik Krallık ikinci

Türkiye’nin bal ihracatı 2026 yılının ocak-mayıs döneminde 13 milyon 520 bin doları aştı. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk İskender, yılın ilk 5 ayında Türkiye’den toplam 3 bin 97 ton bal ihraç edildiğini ve bu ihracattan 13 milyon 520 bin 730 dolar gelir elde edildiğini açıkladı. Söz konusu dönemde 35 ülkeye bal satışı gerçekleştirildi. İhracatta Birleşik Krallık, ABD’nin ardından ikinci sırada yer aldı. Türkiye’nin bu dönemde Birleşik Krallık’a yaptığı bal ihracatı 1 milyon 999 bin 247 dolar olarak kaydedildi. Listenin ilk sırasında ise 4 milyon 408 bin 892 dolarla ABD bulunurken, Almanya 1 milyon 395 bin 404 dolarla üçüncü sırada yer aldı.