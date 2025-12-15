İngiltere’de 30’larda emeklilik tartışması

İngiltere’de yapılan araştırmalar, milenyum kuşağının yarısından fazlasının işine ve çalıştığı şirkete 'duygusal ve davranışsal' olarak bağlı hissetmediğini ortaya koyuyor. Bazı milenyum kuşağı bireyleri, günlük işlerinden ayrılmalarına ve 30’lu yaşlarda emekli olmalarına olanak tanıyan bir kişisel finans stratejisini takip ediyor: FIRE

Mehmet Doğan Erdoğan – İngiltere

Kimine göre ateşle oynamak, kimine göre özgürlüğe koşmak. Bazıları bu yolu seçenlerin “ateşle oynadığını” söylüyor. Ama onlar, buna başka bir isim veriyor: FIRE. Financial Independence, Retire Early’nin, yani Finansal Bağımsızlık ve Erken Emeklilik’in kısaltması.

Yüksek tempolu işlerden yorulan ve artan tükenmişlik duygusuyla başa çıkamayan milenyum kuşağı bireyleri, işten ayrılıp 30’lu yaşlarda emekli olmanın yollarını arıyor. İngiltere’deki FIRE hareketi, gençlerin gelirlerinin büyük kısmını birikime ve yatırıma yönlendirmek suretiyle 30’larında emekli olmasına odaklanıyor.

Harcamalar kısılır, tasarruf yüzde 50–70’e çekilir

Hareket bir nevi “emekli olmak” yerine “işe bağlı olmadan yaşamak” biçiminde tanımlanıyor. Hedef ise gelirin büyük bir kısmını tasarrufa yönlendirmek, yatırım yapmak ve bu sayede işleri bırakmak için finansal özgürlüğe ulaşmak. Onlara göre emeklilik hiçbir şey yapmamak değil, sevilen şeylere odaklanmak, esnek işler yapmak, düşük maliyetli bölgelerde yaşamak, zaman kazanmak ve hayat kalitesini yükseltmek demek. Kişisel finans, yaşamak istenilen hayatı yaratmak için bir araç olarak kullanılıyor.

Peki ama nasıl? Harcamalar kısılır, tasarruf oranı yüzde 50-70’e çekilir. Yatırımlar pasif gelir üretir, böylece birkaç yıl içinde “emekliliğe” geçilebilir. İddialarına göre tasarruf ve yatırım aracılığıyla 7-10 yıl içinde pasif gelir elde etmek mümkün. Bazı bireyler yıllık 20 bin doların altında, yaşam maliyetinin düşük olduğu Polonya, Portekiz, Tayland gibi ülkelerde yaşamayı planlıyor.

FIRE hareketi eleştirilere maruz kalsa da bazıları için en mantıklı yol olarak görülmeye başladı bile.

***

Ölümün maliyeti yükseldikçe

İngiltere’de son yıllarda cenaze evlerinin sayısı dikkat çekici biçimde arttı. Bunun temel nedeni, yükselen cenaze maliyetleri ve ailelerin daha fazla seçenek arayışı.

Bu dükkanlar; cenaze töreni organizasyonu, kremasyon ve defin işlemleri, yurt dışına cenaze nakli, araç, tabut ve çelenk planlaması gibi hizmetler sunuyor.

Ortalama cenaze maliyeti 4.141 sterline yükselirken, en ucuz seçenek olan doğrudan kremasyonun fiyatı 1.498 sterlin seviyesinde. Ölümün maliyeti yükseldikçe, cenaze evleri İngiltere sokaklarında birer danışma ve hizmet merkezi olarak çoğalıyor.

***

Z kuşağının en beğendiği 9’uncu şehir Londra

Time Out, ilk kez gençlere özel “dünyanın en iyi şehirleri” listesini açıkladı. Ankette 18.500’den fazla kişi oy kullandı ve yalnızca 30 yaş altındaki yanıtlar dikkate alındı.

Londra için şu değerlendirme yapıldı: “Ücretsiz sanat ve kültür olanaklarıyla tanındığından, şehirde yaşayan Z Kuşağı’nın yüzde 96’sının kültür sahnesini yüksek puanlaması şaşırtıcı değil. Şehrin yemek kültürü de anketimizde büyük övgü aldı; gençlerin yüzde 95’i bu alana yüksek puan verdi. Tahmin edileceği üzere, İngiltere’nin başkenti uygun fiyatlı yaşam konusunda pek iyi bir sonuç elde edemedi. Gençlerin yalnızca yüzde 45’i Londra’nın bütçe dostu bir şehir olduğu konusunda hemfikir.”

‘Dünyanın en iyi şehirleri” listesinde zirveye Bangkok yerleşti. Gençler kenti mutluluk, uygun fiyatlı yaşam ve yeni insanlarla tanışma kolaylığıyla öne çıkardı. Melbourne ikinci sırada, sanat ve kültür sahnesiyle övüldü. Üçüncü sırada ise doğal güzellikleri ve uygun fiyatlı gece hayatıyla Cape Town var.

Time Out’un 20’li yaşlar için en iyi 20 şehir listesinde şu şehirler bulunuyor: Bangkok, Melbourne, Cape Town, New York, Kopenhag, Barselona, Edinburgh, Meksiko, Londra, Şanghay, Sydney, Pekin, Paris, Tokyo, Berlin, Sevilla, Chicago, Chiang Mai, Prag ve Lizbon.

***

Bilgisayar bilimi mezunları ilk işlerini bulmakta zorlanıyor

Birleşik Krallık’ta bilgisayar bilimi ve siber güvenlik eğitimi alan yeni mezunlar, iş bulmakta büyük zorluk yaşıyor. Birçok firma “yeni mezun” pozisyonlarında dahi iki yıl ve üzeri deneyim şartı arıyor. Bu da genç adayları iş başvurusundan vazgeçiriyor.

Yapay zeka teknolojilerinin basit kodlama işlerini otomatikleştirmesi, genç yazılımcılara deneyim kazandıracak işler yaratılmasını daha da zorlaştırıyor. Ulusal Eğitim Araştırma Vakfı’nın raporuna göre, 2019-20 yılları ile 2024-25 yılları arasında teknoloji sektöründeki iş ilanları yüzde 50 azaldı ve bundan en çok yeni mezunlar etkilendi.

Firmalar iş başvurularında ve mülakatlarda yapay zeka tabanlı eleme süreçlerini giderek daha fazla kullanıyor. Birçok sektör temsilcisi genç yazılımcıların iş bulmakta yaşadığı zorluğa dikkat çekerken, bu durumun gelecekte deneyimli insan kaynağını da tehdit edebileceğini vurguluyor.

***

İNGİLTERE GÜNDEMİ

İngilizlerin yüzde 51'i yapay zekanın işlerini ellerinden alacağından endişeli: Ankete katılanların yüzde 51'i, yapay zekanın işlerini elinden alacağı veya işin yapılış şeklini değiştireceği konusunda endişeli olduğunu vurgularken 25-34 yaşındaki çalışanlarda bu endişeyi duyanların oranı yüzde 62 oldu.

İngiltere'nin 3. büyük çelik fabrikası hükümet kontrolüne geçti: İngiltere'nin Rotherham ve Sheffield'daki üçüncü büyük çelik fabrikası olan Speciality Steels UK (SSUK) hükümet tarafından kontrol altına alındı. Bu karar, 1.500 çalışanın geleceğini belirsiz hale getirdi. Bölgedeki çelik üretimi ve iş gücü açısından da önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.