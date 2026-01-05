İngiltere’de başarıyla test edilen 4 günlük çalışma haftası Türkiye’de tutar mı?

Haftada 5 gün yerine 4 gün çalışma fikri uzun zamandır dünyada tartışılıyor. İngilizler bu konuda denemelere başladı bile.

Yaklaşık 1.000 İngiliz çalışan, 6 ay süren son denemenin ardından haftada 4 gün veya 2 haftada 9 gün çalışma modelini kalıcı olarak sürdürmeye karar verdi.

Denemeye katılan 17 işletmenin tamamı, maaşlarda herhangi bir azalma olmadan bu esnek çalışma düzenine devam etme kararı aldı. Katılımcıların arasında British Society for Immunology ve Crate Brewery gibi kuruluşlar da yer aldı.

Deneme, daha fazla işletmenin kısa çalışma haftasına geçmesini teşvik etmeyi amaçlayan “4 Day Week Foundation” tarafından organize edildi.

4 Day Week Foundation, 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başında sendikaların öncülüğünde haftada 6 günden 5 güne inen çalışma süresinin ardından, şimdi de 4 günlük haftayı yeni bir standart haline getirmeyi hedefliyor.

O dönemde yalnızca pazar günleri izinli olan işçiler, sendikaların mücadelesiyle iki günlük hafta sonuna kavuşmuştu. Bugün ise benzer bir dönüşüm deneniyor.

Boston College araştırmacıları, çalışanların yüzde 62’sinin tükenmişlik hissinin azaldığını, yüzde 45’inin ise hayattan daha fazla memnuniyet duyduğunu belirtti.

İşverenler de memnun…

BrandPipe gibi şirketler, deneme sürecinde gelirlerinde iki kat artış yaşadı. Şirketin CEO’su bu modelin verimlilik ve finansal performans açısından büyük bir sıçrama yarattığını vurguluyor.

Denemeye katılan işletmelerde hastalık izinlerinde ve işten ayrılmalarda belirgin azalma gözlendi.

Kısa çalışma haftası, iş süreçlerinde yenilikçi yaklaşımları ve ekip içi dayanışmayı teşvik etti.

Katılımcı şirketlerin tamamı modeli sürdürme kararı aldı. Önceki denemelerde de benzer başarı oranları elde edilmişti.

4 günlük çalışma haftası hem çalışanlar hem de işverenler için somut faydalar sunarak Birleşik Krallık’ta yeni bir çalışma kültürünün kapılarını aralıyor.

Sistemin Türkiye’de uygulanma ihtimali de sıkça tartışılıyor.

Türkiye’de hizmet, sanayi ve tarım sektörlerinde çalışma biçimleri oldukça farklılık gösteriyor. Teknoloji, finans ve yaratıcı endüstrilerde pilot uygulamalar mümkün görünüyor.

Genç kuşakların iş-yaşam dengesi beklentileri ve pandemi sonrası artan esnek çalışma taleplerinin dönüşüm için zemin hazırladığı bir gerçek.