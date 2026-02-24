İngiltere'de evlere ücretsiz güneş paneli

İngiliz hükümeti, güneş paneline sahip konut sayısını 2030’a kadar üç katına çıkarmayı amaçlıyor. Düşük gelirli hanelere sunulacak destekler, 9 bin ila 12 bin sterlinlik güneş paneli ve batarya sistemlerinin ücretsiz olarak sağlanmasını da kapsıyor.

Mehmet Doğan Erdoğan - İngiltere

İngiltere hükümeti, tarihin en büyük ev iyileştirme programı olarak nitelendirilen 15 milyar sterlinlik Warm Homes Plan (Sıcak Evler Planı) adlı programı açıkladı. Bu programla, 2030’a kadar milyonlarca konutta enerji faturalarının düşürülmesi ve yakıt yoksulluğuyla mücadele hedefleniyor.

Program kapsamında güneş panelleri, ısı pompaları, yalıtım ve batarya depolama gibi düşük karbonlu teknolojilerin kurulmasına destek verilecek. Bu destek hem hibeler hem de devlet destekli düşük veya sıfır faizli kredilerle sağlanacak.

Düşük gelirli hanelere sunulacak destekler, maliyeti 9 bin ila 12 bin sterlin arasında değişen güneş paneli ve batarya sistemlerinin ücretsiz olarak sağlanmasını da kapsıyor. Hükümet, planla güneş paneline sahip konut sayısını 2030’a kadar üç katına çıkarmayı amaçlıyor.

Güneş paneli standart donanım olacak

Yeni inşa edilen konutların çoğunda güneş panelinin standart donanım olarak bulunmasını öngören yeni Future Homes Standard (Geleceğin Konut Standardı) düzenlemesinin yakında yürürlüğe girmesi bekleniyor. Teknik detaylar henüz netleşiyor.

Plan, İngiltere’de temiz enerji kullanımını yaygınlaştırmayı, karbon emisyonlarını düşürmeyi ve hane halklarının uzun vadeli enerji maliyetlerini azaltmayı hedefliyor.

***

Hidrojen yakıtlı tren için Türkiye ve İngiltere arasında imzalar atıldı

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ), İngiltere ile işbirliği protokolü imzalanan Hidrojen Yakıtlı Tren Geliştirme Projesi’nde merkez rol üstlenecek ve tüm haklara sahip olacak.

İmzalar TÜRASAŞ Genel Müdürü Selim Koçbay ve İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris tarafından atıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hidrojen yakıt hücreli trenlerin, karbon salımını azaltmasının yanı sıra, gürültü kirliliğini düşüren, daha konforlu ve çevreci bir seyahat imkanı sağladığını kaydetti. Uraloğlu, "Türkiye tarafında prototip üretim merkezi olarak TÜRASAŞ, projede merkez rol üstlenecek. Yakıt hücresi ve sistem entegrasyonunda ilgili paydaşlarla birlikte, kritik teknik alanlarda bilgi birikimi ve teknik destek süreci yürütülecek. Hidrojen yakıtlı lokomotiflerin, TÜRASAŞ Eskişehir Bölge Müdürlüğümüzde üretilmesini planlıyoruz. Bu proje bir AR-GE niteliği taşımakta olup, tüm hakları TÜRASAŞ'a ait olacak." ifadesini kullandı.

***

İngiltere Merkez Bankası’na “uzaylı” uyarısı

Eski bir İngiltere Merkez Bankası uzmanına göre, ABD hükümetinin uzaylıların varlığını açıklaması durumunda tetiklenebilecek bir finansal krize karşı Birleşik Krallık hazırlık yapmak zorunda.

İngiltere Merkez Bankası’nda finansal güvenlik alanında kıdemli analist olarak görev yapan Helen McCaw, Banka Başkanı Andrew Bailey’e bir mektup yazarak, Beyaz Saray’ın bir gün uzaylı yaşamın varlığını doğrulaması ihtimaline karşı acil durum planlarının oluşturulmasını istedi.

McCaw’ın şu ifadeleri kullandığı bildirildi: “ABD hükümeti, Tanımlanamayan Anomal Olaylardan (UAP) sorumlu, teknolojik olarak gelişmiş insan-dışı bir zekânın varlığına ilişkin bilgileri gizlilikten çıkarma ve kamuoyuna açıklama yönünde çok yıllı bir sürecin ortasında gibi görünüyor.”