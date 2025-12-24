İngiltere’de satılan her 10 otomobilden 1’i Çin malı

Mehmet Doğan Erdoğan - İngiltere

Çinli markaların Birleşik Krallık’taki yükselişi hız kesmeden devam ediyor.

BYD, Jaecoo, Omoda gibi yeni markalar ve MG, Polestar gibi Çinli sahipli eski markalar, pazar paylarını hızla artırıyor. Çinli otomobillerin yükselişi gerçekten hızlı oldu.

Çinli markaların Birleşik Krallık’ta bu kadar hızlı büyümesinin arkasındaki en temel sebep elektrikli araçlara olan talebin artması.

Satılan Çinli araçların önemli bir kısmı elektrikli veya hibrit modellerden oluşuyor. Yeni araç alan her dört kişiden biri elektrikli araç tercih ediyor. Sektör temsilcileri, bu geçişin büyük ölçüde “sürdürülemez” indirimlerle hızlandığını ve devlet teşviklerinin pazarı daha da büyütebileceğini belirtiyor. Çinli üreticiler, Avrupalı ve Japon rakiplerine kıyasla daha uygun fiyatlar ve daha fazla donanım sunuyor.

Birleşik Krallık, Çin’den ithal edilen elektrikli araçlara şu an için ek vergi veya kota uygulamıyor. Bu da Çinli markalar için büyük bir fırsat yaratıyor. Oysa ABD, Çin’den gelen elektrikli araçlara yüzde 100, Avrupa Birliği ise yüzde 45’e varan ek vergiler uyguluyor. Kanada da benzer şekilde yüzde 100 vergi getirdi.

Önümüzdeki dönemde İngiltere’nin Çinli araçlara yönelik yeni düzenlemeler getirip getirmeyeceği, pazarın şekillenmesinde belirleyici olacak.

***

Türkiye'de inşa edilen feribot ilk denemeleri geçti

Türk tersaneciliğinin uluslararası alandaki başarısı bir kez daha gözler önüne serildi. Türkiye’de inşa edilen MV Isle of Islay’ın ilk deniz denemelerini başarıyla tamamlaması, uzun süredir sorunlarla boğuşan İskoç adaları için önemli bir dönüm noktası oldu.

Tüm gecikmelere rağmen, yeni nesil feribotların filoya katılmasıyla birlikte hem yolcuların hem de adalıların ulaşımda daha güvenli ve sürdürülebilir bir döneme girmesi bekleniyor.

MV Isle of Islay, Yalova’da inşa edilen dört yeni feribottan ilki. Projenin teslimat Ekim 2023 için planlanmıştı. Ancak, 2023’te yaşanan Türkiye depremi ve küresel tedarik zinciri sorunları nedeniyle teslimat sürekli ertelendi. Son durumda feribotun bu yılın ilerleyen aylarında hizmete girmesi bekleniyor.

MV Isle of Islay, sekiz gün süren teknik denemelerini Türk karasularında tamamladı. Türkiye’de inşa edilen CalMac feribotlarının yaşadığı gecikmeler ve teknik süreçler, BBC başta olmak üzere İngiliz medyasında geniş yer buldu.

Özellikle teslimat takvimindeki sapmalar hem İskoç hükümetinin hem de adalıların gündeminde önemli bir yer tutuyor.

95 metre uzunluğundaki Isle of Islay, Clyde ve Hebrides ağındaki en yoğun hatta çalışacak. Ağır vasıtalar için ana güvertede 275 şerit-metre kapasiteye sahip gemi ana güverte ve hareketli güvertede toplam 107 araç taşıma kapasitesine sahip olacak.

CMAL yeni inşa edilecek feribotlar ile Islay ve Jura hattında yük ve araç kapasitesini yüzde 40 artırmayı ve dizel/hibrit tahrik sistemi sayesinde karbon ayak izini önemli ölçüde azaltmayı hedefliyor.

Islay Ropax feribotlarının tasarımı, ihale sürecinde müşterinin dizayn ekibiyle yakın iş birliği ile NaValue tarafından geliştirildi. Gemilerin tasarımı ve geliştirilmesi için yenilikçi projelerde öncü olan Cemre, deneyimli bir dizayn şirketi olan LMG Marin ile başarılı bir iş birliği devam ediyor.