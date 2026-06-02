İngiltere'nin Türkiye yatırımı: 21 proje, 840 milyon dolar

Birleşik Krallık, 2025'te Türkiye'de duyurulan 21 sıfırdan (greenfield) uluslararası doğrudan yatırım projesi ve 840 milyon dolarlık sermaye taahhüdüyle 9'uncu sıraya yerleşti. İngiliz sermayesi, birleşme ve satın alma cephesinde ise 13 işlemle ABD'nin ardından 2'nci oldu. 5G iletişim altyapısı ve yazılım, Londra merkezli yatırımcıların Türkiye'deki iki ana yatırım hattı olarak öne çıktı.

Mehmet Doğan Erdoğan – İngiltere

Türkiye, İngiliz sermayesi için cazibe merkezlerinden biri olmaya devam ediyor. Birleşik Krallık, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi'nin yayımladığı rapora göre 2025'te hem sıfırdan yatırımlarda hem de uluslararası yatırımcıların gerçekleştirdiği birleşme ve satın alma (M&A) işlemlerinde Türkiye'nin önde gelen kaynak ülkeleri arasındaki konumunu güçlendirdi.

Çokuluslu şirketlerin yakın dönemde hayata geçirmek üzere kamuoyu ile paylaştığı resmi yatırım duyurularını esas alan rapor, “proje odaklı” bir yaklaşımla Türkiye’nin uluslararası doğrudan yatırım (UDY) performansını derinlemesine analiz ediyor. Rapor verilerine göre Birleşik Krallık, 2025'te Türkiye'de duyurusu yapılan 21 sıfırdan UDY projesiyle proje sayısı sıralamasında 9'uncu, 840 milyon dolarlık sermaye harcaması taahhüdüyle yatırım tutarı sıralamasında 8'inci sırada yer aldı. Bu rakamlar, Türkiye'nin 2025'te çektiği toplam proje sayısının yüzde 4,4'üne ve toplam sermaye taahhüdünün yüzde 4'üne karşılık geliyor.

Raporda Birleşik Krallık'ın geçen yıla kıyasla Türkiye'deki etkinliğini güçlendirdiği vurgulanırken, Lüksemburg ile birlikte sermaye yoğun iletişim yatırımlarındaki rolüne özel bir parantez açıldı.

İngiliz mobil teknoloji sermayesi sahnede

2025'in en dikkat çekici sektörel verisi iletişim alanından geldi. Sektörde duyurulan 16 proje, toplam sermaye harcamasının yüzde 32,3'ünü oluşturarak 6,8 milyar dolara ulaştı. Bu, bir önceki yıla göre yaklaşık 10 katlık bir sıçrama anlamına geliyor.

Veri merkezi yatırımları ABD, Birleşik Arap Emirlikleri ve Çin'den çekilen 8 projede 4,84 milyar dolarla sektörü domine ederken, 5G teknolojisi yatırımları 2 projede 1,85 milyar dolarlık taahhütle 2'nci sırayı aldı. 5G hattında Birleşik Krallık ve Lüksemburg, sermaye yoğun iletişim yatırımlarının iki ana kaynak ülkesi olarak konumlandı.

Raporda ayrıca, bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) ile internet altyapısı faaliyet alanında 2025'te duyurulan 6,74 milyar dolarlık sermaye harcamasının kaynak ülkeleri arasında ABD, Lüksemburg ve BAE'nin yanı sıra Birleşik Krallık'ın da yer aldığı belirtildi. Söz konusu kalemde duyurulan yatırımlar bir önceki yıla göre 7 kat arttı.

Birleşme ve satın almada 2'nci

İngiliz sermayesinin 2025'teki en güçlü performansı M&A cephesinde geldi. Uluslararası yatırımcıların Türkiye'de gerçekleştirdiği birleşme ve satın alma işlem sayısı, geçen yıla göre yüzde 33 artışla 124'e, açıklanan işlem hacmi ise 6,7 milyar dolara yükseldi.

Birleşik Krallık, bu işlemlerde 13 anlaşmayla ABD'nin (23 işlem) ardından 2'nci sıraya yerleşti ve toplam M&A faaliyetinin yüzde 10,5'ini tek başına üstlendi. İngiliz yatırımcıların hedefi ağırlıklı olarak yazılım ve bilgi teknolojileri ile iş hizmetleri sektörleri oldu. İş hizmetleri sektöründe de 18 işlemin önemli kısmına Almanya ile birlikte Birleşik Krallık öncülük etti.

Finans merkezlerinin yükselişi

Rapor, Türkiye'nin yatırım haritasında finans merkezlerinin artan ağırlığına da dikkat çekti. Sıfırdan UDY proje sayısında Lüksemburg ve İsviçre belirgin bir sıçrama yaşarken, Birleşik Krallık 21 proje ile etkinliğini güçlendirdi. Yatırım tutarı sıralamasında ise Lüksemburg 1,54 milyar dolarla 4'üncü, Birleşik Krallık 840 milyon dolarla 8'inci, İsviçre 391 milyon dolarla 13'üncü sırada yer aldı.