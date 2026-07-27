İngiltere'ye 72 il ihracat yaptı

Türkiye'nin Birleşik Krallık'a ihracatı 2026'nın ilk yarısında yüzde 4,5 artışla 6 milyar 849 milyon dolara ulaştı. Ocak-haziran döneminde 81 ilin 72'si ada ülkesine mal sattı. İhracatın yüzde 63,7'sini İstanbul, Kocaeli ve Ankara gerçekleştirdi. Sektörlerde otomotiv liderliğini sürdürdü, çelik ihracatı yüzde 85 sıçradı.

Mehmet Doğan Erdoğan - İngiltere

Türkiye'nin Birleşik Krallık'a ihracatı 2025'in ocak-haziran döneminde 6 milyar 552 milyon 972 bin dolar iken, 2026'nın aynı döneminde yüzde 4,5 artışla 6 milyar 849 milyon 366 bin dolara yükseldi. İki dönem arasındaki fark 296 milyon 395 bin dolar oldu.

Yılın ilk 6 ayında ihracatta ilk 5 sırayı Almanya, ABD, Birleşik Krallık, İtalya ve Fransa oluşturdu. Buna göre İngiltere, Türkiye'nin ilk yarıda en fazla ihracat yaptığı 3'üncü ülke konumunda bulunuyor.

9 il ada ülkesine hiç mal satmadı

Ocak-haziran döneminde Türkiye'nin 81 ilinden 72'si Birleşik Krallık'a ihracat gerçekleştirdi. İngiltere'ye hiç mal satmayan 9 il ise Ardahan, Bayburt, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Muş, Ağrı, Bitlis ve Iğdır oldu. İhracat yapan 72 ilin 42'sinde bir önceki yılın aynı dönemine göre artış kaydedilirken, 30 ilde gerileme yaşandı. İngiltere'ye ihracatı 100 milyon doları aşan il sayısı 9, 10 milyon doları aşan il sayısı 29, 1 milyon doları geçen il sayısı ise 49 olarak kayıtlara geçti.

İlk 3 il, ihracatın 3’te 2’sini yaptı

İngiltere'ye ihracatta İstanbul, 2 milyar 363 milyon dolarla açık ara ilk sırada yer aldı. Ancak kentin ada ülkesine ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 geriledi. İstanbul'u 1 milyar 320 milyon dolarla Kocaeli izledi. Sanayi kentinin İngiltere'ye ihracatı geçen yılki seviyesini korudu.

Üçüncü sıradaki Ankara ise dikkat çekici bir sıçrama yaptı. Başkentin İngiltere'ye ihracatı yüzde 81,2 artışla 376 milyon dolardan 682 milyon dolara yükseldi. Bu üç il, Türkiye'nin İngiltere'ye toplam ihracatının yüzde 63,7'sini tek başına gerçekleştirdi. İlk 10 ilin toplam içindeki payı ise yüzde 90,5'e ulaştı.

Anadolu’dan ihracatta artış

İngiltere’ye ihracatta Denizli yüzde 37,2 artışla 418 milyon dolara, İzmir yüzde 8,7 artışla 376 milyon dolara, Gaziantep ise yüzde 14,1 artışla 278 milyon dolara ulaştı. Buna karşılık Bursa'nın İngiltere'ye ihracatı yüzde 30,3 azalarak 266 milyon dolara, Sakarya'nınki yüzde 29,4 azalarak 193 milyon dolara geriledi.

Oran bazında en büyük artışlar küçük tabandan gelen illerde görüldü. Yalova'nın İngiltere'ye ihracatı 2 milyon dolardan 68 milyon dolara çıkarak yaklaşık 30 katına ulaştı. Osmaniye'de yüzde 608, Hatay'da yüzde 325,5, Nevşehir'de yüzde 121,7 ve Zonguldak'ta yüzde 114,1 artış kaydedildi.

Otomotiv lider, çelikte yüzde 85 sıçrama

Sektörel dağılımda otomotiv endüstrisi, 1 milyar 791 milyon dolarla İngiltere'ye ihracatın açık ara lideri oldu. Ancak sektörün ada ülkesine satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,2 geriledi.

İkinci sıradaki elektrik ve elektronik sektörü yüzde 10,6 artışla 901 milyon dolara ulaşırken, hazır giyim ve konfeksiyon yüzde 5,7 azalışla 631 milyon dolarda kaldı. Dönemin en yüksek oranlı artışı ise çelik sektöründe yaşandı; İngiltere'ye çelik ihracatı yüzde 85,4 sıçrayarak 263 milyon dolardan 488 milyon dolara çıktı.

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IMF, Birleşik Krallık ekonomisinin bu yıl yüzde 1 büyümesini bekliyor: Uluslararası Para Fonu (IMF), Birleşik Krallık'ta büyümenin 2026'da yüzde 1'e düşmesinin beklendiğini, enerji şokunun etkisi geçtikçe büyümenin kademeli olarak toparlanmasının öngörüldüğünü bildirdi. Fondan yapılan açıklamada, Birleşik Krallık ekonomisinin direncini koruduğu, ancak Orta Doğu'daki savaşın yakın vadeli büyüme beklentilerini zayıflattığı belirtildi. Açıklamada, Birleşik Krallık ekonomisinin 2027'de yüzde 1,3, 2028'de yüzde 1,7 büyümesinin beklendiği bildirildi. Bu arada, İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi, Birleşik Krallık ekonomisinin 2025’te yüzde 1,3 büyüdüğünü açıklamıştı.

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