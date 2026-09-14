İngiltere’ye ihracat Anadolu’ya yayılıyor

Mehmet Doğan Erdoğan – İngiltere

Ticaret Bakanlığı’nın ocak-temmuz dönemine ilişkin faaliyet illerine göre ihracat verileri, Türkiye ile İngiltere arasındaki ticari ilişkilerin yalnızca İstanbul merkezli olmadığını, Anadolu’daki üretim merkezlerinin de İngiltere pazarında güçlü bir varlığa sahip olduğunu ortaya koydu. Temmuz ayında Kocaeli’den İngiltere’ye gerçekleştirilen ihracat 334 milyon dolara yaklaşırken, Birleşik Krallık kentin Almanya’nın ardından en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke oldu.

Birleşik Krallık pazarında daha fazla yer arıyor

İngiltere’ye yapılan satışların ABD pazarının yaklaşık iki katına ulaşması dikkat çekti. Türkiye’nin ihracatının 54 ile yayılması İngiltere’deki Türk iş insanları açısından önemli bir mesaj veriyor. İngiltere’ye açılan Türk ihracatının kaynağı artık yalnızca İstanbul değil, Türkiye’nin farklı bölgelerindeki üretim merkezleri de Birleşik Krallık pazarında daha fazla yer arıyor.

***

Balkon güneş panelleri satışa çıkıyor

İngiltere’de güneş enerjisinden yararlanmak için artık çatıda panel bulunması gerekmeyecek. Küçük ölçekli ve doğrudan elektrik prizine bağlanabilen güneş enerjisi sistemleri, ülkede tüketicilerin kullanımına açılıyor.

Yeni teknoloji, özellikle kendi çatısına sahip olmayan kiracılar ile apartman sakinlerine güneşten elektrik üretme imkanı sunuyor. Paneller balkon ve terasların yanı sıra güneş alan uygun dış mekânlara yerleştirilebiliyor.

Tüketimin 5’te 1’ini karşılayabilir

Sistemlerin 800 watt’a kadar üretim yapması ve uygun koşullarda bir hanenin elektrik tüketiminin yaklaşık 5’te 1’ini karşılaması öngörülüyor. Hükümet, yıllık tasarrufun 110 sterline kadar çıkabileceğini belirtiyor. Ancak gerçek tasarruf evin konumu, panelin güneşe dönük olması ve elektriğin üretildiği saatlerde ne kadar tüketildiğine bağlı olacak.

İngiltere’de yeni sistemlerin satışına Argos ile başlanırken, Amazon, Currys, B&Q ve Screwfix gibi büyük mağazaların da ürünleri piyasaya sunması bekleniyor.

***

Benzin fiyatı 1,61 sterline yükseldi

İngiltere’de benzin fiyatları, ağustos ayının sonundaki resmi tatil öncesinde sürücülere yeni bir maliyet yükü getirdi. AA verilerine göre litre başına ortalama benzin fiyatı 161,6 peniye, dizel ise 183,4 peniye çıktı. Benzin fiyatı böylece Kasım 2022’den bu yana en yüksek seviyesini gördü. AA’dan Luke Bosdet, sürücülerin yakıt almadan önce farklı istasyonların fiyatlarını karşılaştırmasının önemine dikkat çekti. Hükümetin Fuel Finder sistemi de sürücülerin yakınlarındaki istasyonları fiyat açısından karşılaştırmasına imkân sağlıyor. Bazı bölgelerde fiyatların ülke ortalamasından litre başına yaklaşık 10 peni daha düşük olduğu belirtiliyor.