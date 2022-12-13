İnovalig şampiyonları ödüllerini aldı

TİM İnovalig Şampiyonları ödüllerini alırlarken, rakamlar olayın başlangıç aşamasında olduğumuzu ortaya koyuyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) İnovasyon Haftası İnovalig Şampiyonları Ödül Töreni’nde 5 farklı katagoride şampiyon 25 firmaya ödül verilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ”Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına dahil edene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan uyguladıkları politikanın başarılı olacağını ifade ederken, üretimi, istihdamı ve ihracatı önceleyen düşük faiz politikasını övdüğü görüldü. Erdoğan konuşmasında bu alandaki şu yeni gelişmelere yer verdi:

Savunma sanayiinde Türkiye ’Şampiyonlar Ligi’ne yükselmiştir. 20 yıl gibi kısa sürede çok büyük bir başarı hikayesi yazdık.20 yıl önce firma sayısı 56 iken, bugün 1600’den fazla firmamız bulunuyor. Savunma projelerinin bütçesi yaklaşık 5.5 milyar dolar iken, ihale süreci devam edenlerle birlikte 75 milyar dolara çıkardık.248 milyon dolar savunma sanayii ihracatı yapıyorken 4 milyar doları yakında aşacağımıza inanıyorum.

Savunma ürünlerinde yabancılara muhtaç bir ülkeyi NATO müttefiklerine ileri teknolojili ürün satar hale getirdik.

İnsansız hava araçları tasarımı, üretimi ve satışında dünyanın ilk 3-4 ülkesi arasında yer alıyoruz.

THY göreve geldiğimizde iflasın eşiğindeydi. Bugün rekordan rekora koşuyor. Sektördeki öncü rolünü günden güne tahkim ediyor.

Enerjide kendi sismik araştırma ve sondaj gemilerimiz Karadeniz’de keşfettikleri 540 milyar metreküp doğal gazla yeni dönemi başlattılar. Petrol ve doğalgaz aramalarımız sürüyor. Yurt içi petrol üretimimizi önümüzdeki yılda 100 bin varile çıkarmayı planlıyoruz.

Ödül töreni Türkiye’nin bu alandaki yeni aşamasını sergilese de, her alanda teknoloji olayının ilk adımlarını attığımızı kabul etmeliyiz.

GÜNÜN SÖZÜ:

Dünya Vize İndeksi’ne göre Türkiye 192 ülke arasında 38’inci. 67 ülkeye vizesiz giriş hakkı var.