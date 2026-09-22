İnsan Kaynakları Direktörleri artık ‘işin yönünü’ belirleme iddiasındaki liderler olacak

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DIŞ Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesindeki Türkiye-ABD İş Konseyi’nin davetiyle “19’uncu Yatırım Konferansı” kapsamındaki toplantıları izlemek üzere New York seyahatine hazırlanırken uluslararası danışmanlık şirketi Egon Zehnder’in Türkiye ofisinden bir mesaj geldi:

Ayşe Güçlü Onur, Egon Zehnder’in “Küresel İnsan Kaynakları Danışmanlığı” ekibine liderlik edecek…

Hemen arşivden 7 Temmuz 2025 tarihli yazımı buldum, başlığı şöyleydi:

New York’a transfer oldu, finans dünyası için ‘yönetici avcılığı’ yapacak…

Ayşe Güçlü Onur, 1 Mayıs 2019’da Murat Yeşildere’den devraldığı Egon Zehnder Türkiye Ofisi Başkanlığı dönemindeki başarılarıyla yürütürken grubun global CEO’su Francesco Buquicchio’dan 2024 yılı sonlarına doğru şu teklifi almıştı:

- New York’taki ofisimiz çoğu ABD’li olan rakipleri karşısında hedeflediğimiz noktada değil. New York’taki ofisimizde görev almayı düşünür müsün?

2008 yılı sonlarında Murat Yeşildere’nin ısrarlı teklifiyle Egon Zehnder Türkiye Ofisine danışman olarak adımını atan Ayşe Güçlü Onur, Ocak 2015’te global partnerler arasına katılmıştı.

Global CEO Francesco Buquicchio’nun teklifini eşi Renay Onur’la birlikte değerlendirmiş, çocuklarının eğitim dönemini dikkate alarak kabul etmişti:

- Egon Zehnder New York Ofisinde finans sektörüyle ilgili işleri yönetecek birimin başındaki 5 kişiden biri olacağım. 15 Ağustos 2025’ten itibaren Egon Zehnder Türkiye bordrosundan çıkıp New York’un bordrosuna gireceğim. Global partnerlik zaten sürüyor.

TAİK’in geçen yılki toplantılarını izlemek üzere New York’ta iken Ayşe Güçlü Onur’u yeni ofisinde ziyaret etmiştim. Egon Zehnder Türkiye Ofisinden yeni gelen mesajın sadece başlığını okuyup devamına bakmayınca şaşırdım:

- New York’a daha yeni taşınmıştı. Türkiye’ye mi dönüyor?

New York’ta ilk işlerimden biri Ayşe Güçlü Onur’u ziyaret etmek oldu, sadece başlığı okuyarak aklıma takılan sorunun yanıtını aldım:

- Egon Zehnder’in “Küresel İnsan Kaynakları Danışmanlığı Liderliği” benim için terfi oldu. New York’taki görevim de devam ediyor.

New York’a taşınması öncesi İstanbul ofisindeki sohbetimizdeki sözlerini anımsadım:

- İyi ki 2008 yılında Egon Zehnder karşıma çıkmış. İyi ki İsviçre demokrasisinin işlediği bu aileye girmişim. Bu ailede yer almaktan çok mutluyum.

New York’taki ofiste sohbet ederken Türkiye ofisinden gönderilen bülteni okumayı sürdürdüm:

Stratejik yönetim ekiplerinin oluşturulması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi konularında uluslararası danışmanlık hizmetleri sunan Egon Zehnder, Ayşe Güçlü Onur’u “Küresel İnsan Kaynakları Danışmanlığı Ekibinin Liderliğine” atadı.

“Küresel İnsan Kaynakları Danışmanlığı Ekibinin Liderliğine” Küresel olarak CHRO (Chief Human Resources Officer-İnsan Kaynakları Direktörü) ve insan kaynakları liderleriyle çalışan ekibin liderliğini üstlenecek Ayşe Güçlü Onur, organizasyonların liderlik, yetenek ve dönüşüm gündemine yön verilmesine katkı sunacak.

Ayşe Güçlü Onur, sohbetimizde Egon Zehnder Türkiye Ofisinden ulaşan bültendeki şu mesajlarının altını bir kez daha çizdi:

İnsan kaynaklarının şirketler içinde stratejik rolünü biliyoruz. Eskiden CHRO’lar, işi ne kadar iyi desteklediklerine göre değerlendirilirdi. Bugün ise başarılı olanlar işin yönünü belirleyen liderler.

Amacımız, insan kaynakları liderlerinin kararlarını, yetenek stratejilerini ve kurum kültürünü doğrudan performans ve büyüme ile ilişkilendirmelerine yardımcı olmak. Egon Zehnder’de bu dönüşüme rehberlik edecek deneyim, uzmanlık ve küresel bakışa sahibiz.

Sonra şu bilgiyi aktardı:

Egon Zehnder “Küresel İnsan Kaynakları Danışmanlığı Ekibi”, son 5 yılda dünya genelinde 1800’den fazla insan kaynakları projesini hayata geçirdi. Son 1 yılda 150’den fazla CHRO arama ve yerleştirme çalışmasını tamamladı.

Ayşe Güçlü Onur, Egon Zehnder New York ofisinde finansal hizmetler biriminin 5 liderinden biri görevini sürdürüyor…

Ona, “Küresel İnsan Kaynakları Danışmanlığı Ekibi Liderliği”ni ekliyor…

Başarıları daim olsun…

500’den fazla girişimci ve şirkete ‘ABD pazarına giriş’ hizmeti verdi

GEÇEN Haziran ayı sonlarına doğru TABA-AmCham Başkanı Süleyman Ecevit Sanlı ve Tekstil-Hammadde Komite Başkanı Mehmet Durdu Akan’ndan davet geldi:

Malatya’da Ticaret ve Sanayi Odası, MATEK-DER ve MİAD ile “ABD Pazarına Eyaletler Bazında Giriş Stratejileri: Fırsatlar ve Tehditler” başlıklı bir toplantı düzenliyoruz. Bir oturumu yönetmenizi bekliyoruz.

9 Temmuz 2026 günü Malatya’ya gittim, önerilen oturumu yönettim. Panelin konuşmacıları şöyleydi:

Prof. Musa Pınar (TABA-AmCham Yüksek İstişare Kurulu Üyesi)

(TABA-AmCham Yüksek İstişare Kurulu Üyesi) Tayfun Selen (TABA-AmCham Yüksek İstişare Kurulu Üyesi)

(TABA-AmCham Yüksek İstişare Kurulu Üyesi) Peter Eyüp Ulu (TABA-AmCham New Jersey Temsilcisi)

(TABA-AmCham New Jersey Temsilcisi) Mehmet Durdu Akan (Tekstil-Hammadde Komite Başkanı)

(Tekstil-Hammadde Komite Başkanı) Emine Şahin Karakaşlıoğlu (Avukat, Başkan Danışmanı)

(Avukat, Başkan Danışmanı) Zeynep Sönmez İhtiyar (TABA-AmCham Üyesi)

(TABA-AmCham Üyesi) İlhan Kubilay Geçkil (TABA-AmCham Üyesi)

New Jersey’de kurucusu olduğu “ADA Business Strategies” adlı şirketiyle girişimcilere, şirketlere hizmet veren Zeynep Sönmez İhtiyar’ın öyküsü dikkatimi çekti, ayrıca anlatmasını rica ettim:

İstanbul’da ABD Başkonsolosluğu vize bölümünde görev yaptıktan sonra 2008 yılında ABD’ye taşındım.

New York’ta saygın bir hukuk bürosunda göçmenlik hukuku üzerine 7 yıldan fazla danışmanlık yaptım.

2013 yılında New Jersey’de “ADA Business Strategies LLC” yi kurdum. Uzun süreli çalışma vizeleri ve göçmenlik üzerine danışmanlık veriyorum.

“ADA Business Strategies LLC” E1, E2, ve L1 vize başvuru süreçleri, bu başvurular için iş planı hazırlanması, sektörel analizler, finansal planlama ve pazarlama stratejileri konularında uzmanlaştık.

Kurucusu olduğum “ADA Business Strategies” ile bugüne kadar aralarında Türkiye’nin önde gelen markalarının da bulunduğu 500’den fazla şirket ve girişimciye hizmet verdik.

“ADA Business Strategies” Firmamız ABD Ticaret Bakanlığı’na bağlı “International Trade Administration” tarafından hazırlanan “U.S. Business Service Providers” listesinde yer alıyor.

“International Trade Administration” “U.S. Business Service Providers” Merkezimiz New Jersey’de bulunuyor. Ayrıca Miami ve İstanbul’da irtibat ofisimiz faaliyet gösteriyor.

Şu noktanın altını ayrıca çizdi:

- ABD’de iş yapmak isteyen yatırımcı ve girişimciler için stratejik yol haritaları hazırlayarak, Amerika pazarına giriş ve sürdürülebilir büyüme süreçlerinde kapsamlı destek sağlıyoruz.

New York’taki toplantı dizisine ilk kez ‘siber güvenlik’ girdi

19 EYLÜL Cumartesi öğlene doğru New York’a indiğimizde 2 saate yakın pasaport kuyruğunda bekledik. Pasaport kuyruğunda Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Onur Faydacı ile sohbet ettik.

Faydacı, Mastercard olarak “Siber Güvenlik Yuvarlak Masa Toplantısı”nın sponsorluğunu üstlendiklerini belirtti. Onur Faydacı ile sohbet sonrası Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Kuzey Amerika Koordinatörü Ramazan Tepe ve ekibinin hazırladığı bilgi notuna baktım:

DEİK/Türkiye-ABD İş Konseyi’nin New York’taki “19’uncu Yatırımcı Konferansı” nın son etkinliği, AmCham Türkiye ve Mastercard işbirliğiyle “Siber Güvenlik Yuvarlak Masa Toplantısı” gerçekleştirilecek.

“19’uncu Yatırımcı Konferansı” “Siber Güvenlik Yuvarlak Masa Toplantısı” Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanı Ümit Önal’ın katılımıyla gerçekleşecek toplantıda Türk ve Amerikan teknoloji ekosistemlerinin üst düzey temsilcileri bir araya gelecek.

“Siber Güvenlik Yuvarlık Masa Toplantısı”nda Türkiye’nin gelişen dijital ekosistemi, siber güvenlik ve dijital yönetişim alanındaki gelişmeler, kamu sektöründeki yapay zeka uygulamaları, işbirliği alanları değerlendirilecek.

Bilgi notundaki “işbirliği alanları” konusunu Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanı Ümit Önal’a sordum:

- TAİK’in “Yatırımcı Konferansı” kapsamında ilk kez “Siber Güvenlik Yuvarlak Masa Toplantısı” düzenleniyor. Siber güvenlik konusunda ABD ile işbirliği söz konusu olur mu?

Ümit Önal, şu yanıtı verdi:

- Başkanlığımız yeni kuruldu. “İşbirliği” yerine “ilk temas-tanışma” tanımı daha uygun olur.