İnsan vasfını yitirmiş kişilerin ıslahı önemli

İnsan olmak öğrenilir mi? Öğrenilir. Benzer biçimde insani değerlerden uzaklaşmayı sağlayacak bir kültür de öğrenilip edinilebilir. Türkiye’nin 10 ilini etkilediği açıklanan depremin üzerinden bir hafta geçmişken artık bu konuları ele alabileceğimizi düşünüyorum. Birincisi şunu düzeltelim: Deprem 10 ili değil, göçle, çaresizlikle, öğrenci yurtlarının boşaltılması ile çok daha geniş bir coğrafyayı etkilemiştir. Bütün Türkiye’yi etkisi altına alan bir depremden bahsediyoruz. Bu etkinin en dikkat çekici boyutu, insan vasfını kaybetmiş unsurlarla insanları ayrıştırması oldu.

Bunun geldiğimiz son aşaması şöyle: Kurtarma çalışmalarını izlerken video çeken küçük dronlar gördüm. Bunların hareket açılarına bakınca prodüksiyon için video çektikleri anlaşılıyor. Bu ayıptır. Şu anda kurtarma ya da keşfe çaba harcamak yerine halkla ilişkiler yapmaya odaklanmak, insan vasfını yitirmektir. Teknolojiyi böyle kullanma hastalığından kurtulmalıyız.

Depremin başından beri, bir arkadaşım dışında kimseyi arayıp da kendisinin ya da bölgedeki durumun nasıl olduğunu sormadım. Bunun nedeni, yapabileceğim bir şey olmadığı halde “geçmiş olsun” demek için insanları meşgul etmenin anlamının olmamasıydı. İzlemeyi tercih ettim. Birçok kanal bu konuda yeterli bilgi akışı elde etmeyi sağladı ve sağlıyor. Bilgi akışı ile olanları anlama birbirini tamamlayan süreçler ve ikincisi, kişinin deneyimi ile bağlantılı.

Benim deneyimim, hayati risk taşımamakla birlikte durumun ciddiyetini çok net anlamamı sağlayan örneklerle dolu. Bunlardan konuyu anlatmaya en uygun olanlarından biri, İstanbul Avrasya Tüneli’nin açılışından önce haber yapmak için şantiyeye gitmiştik. Tüneli görmek istemiştim ve program öyle yapılmıştı. Selimiye Kışlası’nın alt tarafındaki dev çukurdan açık asansörle aşağı indik. Foto muhabirimiz Tolga Ferhatoğlu’nun yükseklik korkusu olduğunu orada öğrendim; asansörün tel çerçevesine parmaklarını geçirmişti ve aşağı bakmayınca dayanabildiğini söylüyordu.

Zemine vardık ve bir süre bekledik çünkü ağır bir yükü dev bir çekici ile yerine taşıyorlardı. Araç neredeyse santim santim hareket ediyordu; hızlı hareket etmek riskliydi. Tam noktasına gelince yerleştirme operasyonu başladı.

OPERASYON SAHASINDA SIRAYLA HAREKET EDİLİYOR

Operasyon durunca yandaki yoldan yürüyüp bizi çekim ve gözlem yapacağımız noktaya götürecek minibüse bindik. Bu, personel minibüsüydü ve koltukları naylon ile kaplanmıştı ki, tulumları ile binen işçilerin tozu toprağı bulaşmasın. Minibüs bizi vardiyası gelen işçilerle bir noktaya götürdü. Biz indik, vardiyası bitenler bindi ve minibüs geri gitti. İşçiler çalışmaya başladı; biz, eşlik eden halkla ilişkiler sorumlusu ile kalakaldık. O sırada elektrikler kesildi ve haberleşme sistemi çöktü. Bir jeneratör yakındaki bir noktada aydınlatma sağlıyordu ama 20-25 metre ötesini göremiyorduk. Üst katta beton tabakaları yerleştirme işi sürüyordu ve yeni plakalar üzerimizi örtmeye başladı. Yukarıda çalışanları görüyorduk ama karanlığın içinde onlar bizi göremiyordu. Seslenmeye çalıştık, sesimizi duyuramadık.

Biz de daha plaka yerleştirilmemiş bölgeye doğru yürümeye karar verdik ve karanlığın içine doğru ilerledik. Yukarı katta jeneratörle aydınlatma yapıldığı için biraz ışık alabiliyorduk. Bir çıkış noktası arıyorduk. Bu arada çizmelerimiz giderek ağırlaşıyordu. Bize su geçirmez özel çizmeler vermişlerdi ve bunlar dizin altından vücuda yapışıyordu. Güney Koreliler ile birlikte çalışıldığı için güvenlik standartları çok yüksekti ama bu çizmeler yürüyüşe uygun değildi ve giderek ağırlaşıyordu. Üst kattaki çalışma nedeniyle toz içinde olan ve zor nefes alınan 10-15 dakika kadar yürüdük -ya da belki bize o kadar uzun geldi- ve yukarı çıkmayı sağlayacak bir merdiven bulduk. Merdiven dediğim, duvara çakılı inşaat demirleri ile yapılana benzer bir şeydi. Yukarı çıkınca, kaybettiğimiz vakti telafi etmek için hızla işçilerle ve ekip liderleri ile konuşmaya başladık çünkü geç kalmıştık. Tolga da fotoğrafları çekti ve yöneticilerle son röportajları yapmak için şantiyeden Yapı Merkezi’nin yönetim binasına geçtik. Bu, çok zorlu bir süreç değildi ve bu kadarcık şeyle insan olunacağı iddiasını taşımıyorum. Ama bunu yaşadıktan sonra ben, maden kazalarında insanların neler yaşadığını daha fazla anlıyorum. Sakin sakin standart açıklamalarını yapan yöneticilerden tiksiniyorum ve onların en azından benimki kadarcık bir deneyim yaşayıp utanmalarını diliyorum. “İnsan vasfını yitirmiş” ifadesine açıklık kazandırdığımı düşünüyorum.

İNSAN VASFI NEDİR?

İnsan vasfına sahip olmak, bir iş ve işleve sahip olma isteğini ve zorunluluğunu getirir. Bunu bir madenci arkadaş çok net söyledi. Kendi uzmanlıklarının göçüklere müdahele etmek olduğunu ve kurtarma işinde kendilerinin çok yararlı olabileceğini söyledi. Bir şey daha söyledi: Özel sektöre ait bir madende çalışıyormuş ve patronları, “yıllık izni olanlar gitsin” deyip kalanları engellemiş.

Ben, şu anda orada yapılan işlerden anlamam ve burada bekliyorum. Kendimi iyilik meleği veya çok iyi vatandaş gibi hissetme çabam yok. Ama bu kadar şeyi izlerken karargahın ne kadar önemli olduğunu anladım. Buradan tablo biraz daha net görünüyor.

Drone ile video çekip prodüksiyon yapmanın ayıp olduğunu yazdım. Bu insani de değildir. Şu anda yaşayanlar için güvenilir kapalı alanlar yaratmak gerekiyor. Sonra bunların içinde sağlık ve hijyen koşullarını oluşturmak gerekiyor. Bunu yaptığınızda kimin dağıtacağını söyleyin malzeme gönderelim.

■ PÜF NOKTASI

Maalesef şu anda en önemli konulardan biri de salgın hastalıkların engellenmesi için cenazelerin hızla çıkarılıp defnedilmesi. Yaralıların olduğu gibi bunların da verisinin oluşturulmasında sistematik davranılmadığından endişeliyim. Sağlık Bakanlığı’ndan beyaz eşya servislerine kadar herkeste bulunan el terminalleri ile cenazenin çıkarıldığı yerdeki kimlik tespiti ile bir etiket oluşturulması ve bunun veritabanına işlenmesi önem taşıyor. Cenazelerin kimlik tespitini merkezi olarak yapamazsınız. İnsan olmak açısından bu konuda hassasiyet göstermek önem taşıyor.