İnternet üzerinden verilen ilanlara ilişkin sürekli bildirim yükümlülüğünde değişiklik

31 Mayıs 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 538 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile internet üzerinden verilen ilanlara ilişkin sürekli bildirim yükümlülüğü getirilmiş ve anılan bildirime ilişkin uygulama esas ve usulleri belirlenmişti. Anılan düzenleme uyarınca;

Taşınır (Türk Medeni Kanunu’nun 762’nci maddesi uyarınca mülkiyete konu olabilen eşyalar) ve taşınmazlar (Türk Medeni Kanunu’nun 704’üncü maddesinde sayılan arazi, tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar ile kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümleri) ile mal ve hizmetlerin alınması, satılması veya kiralanmasının temin edilmesine yönelik olarak verilen ilanların yayımlanmasına aracılık eden,

- Aracı hizmet sağlayıcıları (23/10/2014 tarihli ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da tanımlanan başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ya da tüzel kişiler) ,

- Sosyal ağ sağlayıcıları (5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 2’nci maddesinde tanımlanan sosyal etkileşim amacıyla kullanıcıların internet ortamında metin, görüntü, ses, konum gibi içerikleri oluşturmalarına, görüntülemelerine veya paylaşmalarına imkân sağlayan gerçek veya tüzel kişiler)

ile

- Yer sağlayıcılar (5651 sayılı Kanun’un 2’nci maddesinde tanımlanan ve hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek veya tüzel kişiler) takvim yılının birer aylık süreleri içerisinde gerçekleştirmiş oldukları söz konusu işlemlere ilişkin olarak;

a) Verilen hizmetin sağlandığı internet adres veya adreslerini, b) Hizmet verilen gerçek ya da tüzel kişilere ait ad soyad/unvan, TCKN/YKN/VKN bilgileri ile işyeri adres bilgilerini, c) Hizmet verilenler adına gerçekleştirilen taşınır, taşınmaz, mal ve hizmet satış/kiralama işlemlerine ilişkin her bir tahsilat veya satış işlemi tutarı ve tarihi ile tahsil edilen tutarların aracılık hizmeti verilenlere ödenmesine ilişkin banka hesap bilgilerini,

ç) Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenecek diğer bilgileri,

elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlık sistemlerine bildirmek zorundaydılar.

Ancak, anılan düzenleme ile ilgili olarak "yer sağlayıcı" konumundaki kişi tarafından Danıştay’da açılan dava sonucunda; yer sağlayıcılardan istenilen bilginin mahiyet ve içeriğine ilişkin herhangi bir belirlilik bulunmadığı gerekçesiyle anılan Tebliğin 1. fıkrasının (c) ve (ç) bentleri, 4. maddesinin 2. fıkrası ile “yer sağlayıcı” yönünden, ilan verenlerin bildirdikleri bilgilerin doğruluğundan sorumlu tutulmalarının gerek Anayasa gerek Türk Ceza Kanunu'nda öngörülen ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesine aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle ”6. maddesinin 3. ve 5. fıkralarının "yer sağlayıcı" yönünden İPTALİNE karar verilmişti.

5 Eylül 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 595 nolu Tebliğ’le, söz konusu usul ve esasların düzenlendiği 398 Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde Danıştay Kararı dikkate alınarak bazı değişiklikler yapılmış, istenilen bilgilerin mahiyet ve içeriğine ilişkin belirlilik getirilmiştir. Yapılan son değişikliklere göre, anılan zorunluluklar şu hali almıştır:

Taşınır (Türk Medeni Kanunu’nun 762’nci maddesi uyarınca mülkiyete konu olabilen eşyalar) ve taşınmazlar (Türk Medeni Kanununun 704’üncü maddesinde sayılan arazi, tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar ile kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümleri) ile mal ve hizmetlerin alınması, satılması veya kiralanmasının temin edilmesine yönelik olarak verilen ilanların yayımlanmasına aracılık eden, “ aracı hizmet sağlayıcıları” takvim yılının birer aylık süreleri içerisinde gerçekleştirmiş oldukları söz konusu işlemlere ilişkin olarak;

a) Verilen hizmetin sağlandığı internet adres veya adreslerini, b) Hizmet verilen gerçek ya da tüzel kişilere ait ad soyad/unvan, TCKN/YKN/VKN gibi mükellefiyet tespitine ilişkin bilgileri, c) Hizmet verilenler adına gerçekleştirilen taşınır, taşınmaz, mal ve hizmet satış/kiralama işlemlerine ilişkin her bir tahsilat veya satış işlemi tutarı ve tarihi ile tahsil edilen tutarların aracılık hizmeti verilenlere ödenmesine ilişkin banka hesap bilgilerini,

ç) Hizmet verilenler adına gerçekleştirilen taşınır, taşınmaz, mal ve hizmet satış/kiralama işlemlerine ilişkin ilan bilgilerini,

elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlık sistemlerine bildirmek zorundadırlar.

Taşınır ve taşınmazlar ile mal ve hizmetlerin alınması, satılması veya kiralanmasının temin edilmesine yönelik olarak verilen ilanların yayımlanmasına imkân sağlayan “ yer sağlayıcılar ” ile “ sosyal ağ sağlayıcılar” takvim yılının birer aylık süreleri içerisinde gerçekleştirmiş oldukları söz konusu işlemlere ilişkin olarak;

a) Verilen hizmetin sağlandığı internet adres veya adreslerini, b) Hizmet verilen gerçek ya da tüzel kişilere ait ad soyad/unvan, TCKN/YKN/VKN gibi mükellefiyet tespitine ilişkin bilgileri, c) Hizmet verilenler adına gerçekleştirilen taşınır, taşınmaz, mal ve hizmet satış/kiralama işlemlerine ilişkin ilan bilgilerini,

elektronik ortamda Başkanlık sistemlerine bildirmek zorundadır.

Aracı hizmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcılar üzerinden ilan verenler , verdikleri ilanlara yönelik olarak söz konusu sağlayıcıların bu madde kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığına bildirmek zorunda olduğu bilgileri bunlara vermek zorundadırlar. Verilen ilanın konusu olan taşınır, taşınmaz, mal veya hizmetlerin mülkiyetinin ilan veren dışındaki bir gerçek veya tüzel kişiye ait olması durumunda, mülkiyet sahibine ilişkin bilgilerin de aracı hizmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcılara bildirilmesi zorunludur.