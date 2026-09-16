ION’u kurup aileden ayrı Riva’dan yola çıktı, ikinci adres olarak Londra’yı seçti

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YÖNETİM Kurulu Başkanlığını Cemal Kalyoncu’nun yürüttüğü Kalyon Holding’in web sayfasında epey bir süredir 13 Mart 2024 tarihli şu açıklama var:

Kalyon Holding bünyesinde görev devir teslimleri ve yeni atamalar gerçekleşti…

Web sitesinin açılış sayfasındaki açıklamanın detayları şöyle:

Kurumsallaşma yönündeki adımlarını hızlandırarak hem yerel hem küresel alanda büyümesini sürdüren; genç ve vizyoner yönetim kadrosuyla geleceğe emin adımlarla ilerleyen Kalyon Holding’te görev devir teslimler ile yeni atamalar gerçekleşti.

Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanlığını başarıyla yürüten Mehmet Kalyoncu, görevini kardeşi Murathan Kalyoncu’ya devretti.

Mehmet Kalyoncu, İGA İstanbul Havalimanı’ndaki ilave yatırımlara, İstanbul’un nitelikli konut arzına ve depremden büyük hasar gören şehirlerin yeniden ihyasına yoğunlaştı.

Kalyon Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığına getirilen Mehmet Kalyoncu’nun İGA’daki ve Kalyon Holding’teki Yönetim Kurulu üyelikleri devam ediyor.

Mehmet Kalyoncu, Kalyon Holding ve Kalyon İnşaat’taki aktif görevlerini bıraktıktan sonra London School of Economics’te şehircilik alanında yüksek lisansa başladı.

Mehmet Kalyoncu, aynı dönemde babası Cemal Kalyoncu’dan müsaade istedi:

- Kendi şirketimi kurup farklı projeler üzerinde çalışmayı planlıyorum.

Mehmet Kalyoncu, aile işlerinden ayrı bir yola çıkma hazırlığı için kardeşi Murathan Kalyoncu ile birlikte 2015 yılında kurdukları “Kalyon Kentsel Proje Yatırımları”nda paylaşımı gündemine aldı. Bu şirketin yüzde 51’i kendisine, yüzde 49’u da kardeşine aitti. Şirket, Nevbahar Üsküdar, Nevbahar Kemer Evleri projelerini hayata geçirmiş, Riva’daki bir proje için de hazırlıklara girişmişti.

İki kardeşin ortak olduğu şirket ayrıca Florentia Village projesini hayata geçiriyordu. Mehmet Kalyoncu, bu projedeki yüzde 25’lik payını kardeşi Murathan Kalyoncu’ya devretti. İstanbul Havalimanı’nda yeme-içme alanlarının ana işletmesinin TUM’daki yüzde 30 hissesini de Element Portföy’e sattı.

Bu hisse devir ve satışlarının ardından kendi şirketi “ION”u kurdu. “Kalyon Kentsel Proje Yatırımları”ndaki 1000 konutluk Riva projesini “ION Riva” markasıyla hayata geçirmek üzere yola koyuldu. Şirketin İstanbul Havalimanı yakınındaki outlet projesini de kardeşine bıraktı.

Mehmet Kalyoncu, şirketinin adını belirlerken önce soyadının yurt dışında daha kolay kullanılmasından hareket etti:

Kalion…

Sonra Kandinski’nin “Her şey bir nokta ile başlar” sözünden ilham alıp kısalttı:

ION…

Kurduğu ekip, onun çizdiği strateji ile “ION”u şöyle tanımladı:

“ION”, Mehmet Kalyoncu’nun küratörlüğünde dünyanın en iyi mimarları, plancıları ve tasarımcılarını bir araya getirerek mahallelerden otellere, sağlık merkezlerine, kafelerden çocuk kitaplarına geniş alanda insan bağlantılarını güçlendiren fikirleri hayata geçiriyor.

Riva projesi için de şu çerçeve çizildi:

“ION”un en büyük yatırımı İstanbul Riva’da kurduğu yeni mahalle ve topluluk projesi doğayla, kültürle ve insanla bağ kuran, kendi kendine yetecek, sürdürülebilir bir yaşam oluşturuyor.

Benzeri mesaj bundan sonraki tüm proje ve işler için de verildi:

Tüm “ION” projelerinde benzer veya farklı unsurları dengeli bir şekilde bir araya getirme teması önemli. İnsan ve doğa, toprak ve su, yaratıcılık ve sükunet ve tabi insanların bir araya gelmesi, paylaşması ve birlikte yaşaması.

“ION”un Kurucusu Mehmet Kalyoncu, “Ion Conversations” başlığıyla 2 ayda bir gerçekleştirdikleri buluşmaların Kopenhag’da (Danimarka) dünyada önde gelen mimarlık kuruluşu “BIG”in merkezine davet edince gittim. “ION”un öyküsünü anlatan Mehmet Kalyoncu, yatırım planlarıyla ilgili ipuçları da verdi:

- Londra’da bir proje için hazırlık içindeyiz. Londra’da otel planımız var. Otel, “ION”un ana yatırım alanları arasında yer alıyor. 2027 yılında 2 otel markası için lansman planlıyoruz. İlk otelimizi 2027’nin ikinci yarısında Londra’da hizmete açmayı hedefliyoruz.

Otel konusunda iki adres daha gösterdi:

- Londra’daki otelimiz hizmete girdikten sonra İstanbul ve Norveç’te de otel projelerimiz hızlanacak.

Kalyon Holding bünyesindeki şirketlerden Kalyon İnşaat başta olmak üzere icra görevlerini bıraktıktan sonra daha çok Türkiye Tasarım Vakfı’na odaklanan, iş konusunda geri planda duran Mehmet Kalyoncu, “ION”la gayrimenkul sektöründe fark yaratacak iddialı çıkış yaptı…

“ION”un önümüzdeki dönemde yurt içi ve yurt dışında adından söz ettirecek projelere imza atacağı anlaşılıyor…

Atalay Gümrah ION Başkanı oldu

ION’un Kurucusu Mehmet Kalyoncu’nun davetiyle “Ion Conversations” buluşması için Kopenhag’a gittiğimde iş dünyasının önde gelen profesyonel üst düzey yöneticilerinden Atalay Gümrah’la karşılaştım.

Mehmet Kalyoncu, Atalay Gümrah’la ilgili taze bilgiyi paylaştı:

- Atalay Bey, eylül ayı itibariyle ION’un Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Atalay Bey’le İGA İstanbul Havalimanı CEO’su iken yakın çalışmıştık. Bir süre önce o görevinden ayrılmıştı. Tecrübesiyle bize önemli katkıları olacak.

Galatasaray Lisesi’nden sonra Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliğini bitiren Atalay Gümrah, kariyerine 1992 yılında Eczacıbaşı Topluluğu’nun dış ticaret şirketinde başladı. 2017-2024 yılları arasında Eczacıbaşı Grubu’nun CEO’luğu görevini yürüttü.

Mimar ve tasarımcılarla 6’ncı zirveyi Kopenhag’da yaptı

MEHMET Kalyoncu’nun kurucusu olduğu “ION”, iki ayda bir gerçekleştirdiği “ION Conversations” (ION Konuşmalar) buluşmalarının 6’ncısını Kopenhag’da (Danimarka) yaptı.

“ION”un başlattığı bu buluşmalar, Mehmet Kalyoncu’nun dünyanın önde gelen farklı mimarlık, tasarım şirketlerinin ortak aklının projelerine yansıması düşüncesiyle gündeme geldi.

Kopenhag’da iki gün süren buluşmaya Mehmet Kalyoncu’nun geçmişten beri bağlantıda olduğu dünyanın önde gelen mimarlık ve tasarım ofislerinin önemli isimleri katıldı.

Mehmet Kalyoncu, “ION”u her alanda dünyanın önde gelen isimleriyle çalışmaya özen gösterdiğini belirtip sıraladı:

Dünyanın en saygın mimarlık ofisleri BIG, Snohetta ve MVRDV

Ülkemizin önde gelen mimarları Bilgin Studio ve DB Architects

Şehir planlaması alanında Prior & Partners ve Keym

Peyzaj tasarımında Planit

Ürün tasarımında Pentagram

Tasarım yönetimi alanında Arup

Enerji ve sürdürülebilirlik alanında Transsolar

Su yönetimi alanında IB Kraft

Mobilite alanında MIC-HUB

Zengine lüks, vatandaşa ‘uygun’ yaşamı bir arada sunmayı hayal ediyor

ION’daki ekibi Mehmet Kalyoncu’yu şöyle tanımladı:

Mimar, müzisyen bir girişimci…

“ION”la ilgili de şu noktaların altı çizildi:

Kalyoncu Ailesi’nin kökü Trabzon’dan geliyor. Mehmet Kalyoncu’nun Gaziantep’te doğup İstanbul’da büyümesi, “ION”un projelerine Karadeniz, Anadolu ve İstanbul kültürlerinin füzyonu olarak yansıyor.

Mehmet Kalyoncu, Ümraniye Anadolu Lisesi’nden mezun oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) mimarlık eğitiminin ardından pek çok alanda dünyanın değişik ülkelerinde farklı eğitimler aldı, tecrübeler edindi. İstanbul Havalimanı’nın kuruluş sürecinde bulundu.

Mehmet Kalyoncu, gayrimenkul projeleriyle ilgili benimsediği modeli şöyle anlattı:

- Mekanların kimlik ve ruh sahibi olmasının insan bağlantılarıyla mümkün olduğuna inanıyorum. Bu yüzden hem şirketimizde hem sivil toplum kuruluşlarında hayal, tasarım ve uygulama aşamalarında katılımcı ve işbirlikçi bir yönetişim modelini benimsiyorum.

Ardından “ION Riva” ile ilgili hayalini aktardı:

- Riva’daki projemizde zengine lüks, vatandaşa da “uygun fiyatlı konut” sunarak birlikte bir yaşam, mahalle kültürü oluşmasını düşünüyoruz.

Antakya şehir merkezinin yeniden hayat bulması İçin sorumluluk üstlendi

DÖNEMİN Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Başkanı Mehmet Kalyoncu, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinden bir ay sonra aradı:

- Uzman bir heyetle deprem bölgesine gidiyoruz.

Londra merkezli Foster & Partners’ın 3 ortağı, Kentsel Yenileme Merkezi (KEYM) Başkanı Cem Yılmaz ve YTÜ Mimarlık Fakültesi Mğretim Üyesi Doç. Serhat Başdoğan’ın yer aldığı heyetle Hatay’a giderken gündemi özetledi:

- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı liderliğinde, TOKİ ve Emlak Konut yürütücülüğünde, sivil toplum kuruluşlarının desteği ile ortak akla, depremin vurduğu şehirlerin ihtiyacına, kültürüne, yaşayışına uygun planlama çalışmaları başladı.

Kalyoncu, GYODER’in rolünü de ortaya koydu:

- Deprem bölgesinde yeni şehir merkezlerinin “master plan tasarımı” için gönüllü olarak tabiatla uyumlu, tasarıma değer veren, en uygun tekniği baz alan ve toplum menfaatlerini önceleyen bakışla elimizden gelen desteği sunacağız.

Heyet Antakya’da yıkılan alanları, yeni kentleşme bölgesini inceledi. Samandağ, Belen, İskenderun, Osmaniye, Kahramanmaraş, Türkoğlu, Dulkadiroğlu, Pazarcık, Gölbaşı, İslahiye ve Nurdağı üzerinde helikopter turu yaptı.

Aradan bir yılı aşkın zaman geçti, Kalyoncu 2024 yılı Nisan ayı sonlarına doğru mesaj gönderdi:

- Türkiye Tasarım Vakfı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılan protokoller kapsamında, Hatay kent merkezi için tasarım ve planlama süreci tamamlandı.

Kalyoncu, GYODER Başkanlığını 1.5 yıl erken bırakmış, 2016’da kurucuları arasında yer aldığı, Mütevelli Heyeti Üyesi olduğu Türkiye Tasarım Vakfı’nın (TTV) Hatay’a dönük çalışmalarına odaklanmıştı. 1000 dolayında şehir plancısı, mimar ve mühendisi bir araya getirdiklerini bildirmişti:

- Projenin tamamını Bünyamin Derman hocamız yapabilirdi ama 53 mimarlık ve planlama ofisi TTV çatısı altında buluştu. Gönüllülük bilinciyle çalışıldı.

Kopenhag’daki sohbet sırasında Mehmet Kalyoncu, Bünyamin Derman ve Cem Yılmaz’la Türkiye Tasarım Vakfı öncülüğünde Antakya şehir merkezinin yeniden hayat bulması için üstlendikleri sorumlulukları da konuştuk:

- Şehircilik tarihinde sivil katılımla tasarlanmış ender örneklerden olan projeler bugün Antakya’da Atatürk Caddesi, Kurtuluş Caddesi ve Kemal Paşa Caddesi hayat bulmuş hali ile gün yüzüne çıkmış durumda.