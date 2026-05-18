İş dünyası; 3 top oyununda kaybetme!

Alacak tahsili sorunu büyüyor. Konkordato ve iflas pandemi riski var. Cirolar ve ihracat düşüşte. Şu dönemde hayatta kalmanın en önemi faktörü; nakit akışını yönetmek ve kan kaybından ölmemek

1- SORUN: Üzeyir Garih: "Biz iş adamları, elinde üç top oynayan cambazlar gibiyiz. Bu toplardan iki tanesi lastik (satışlar ve kâr), biri de camdan kristal bir toptur (nakit akışı). Lastik toplar yere düşse de tekrar yükselir ama kristal top yere düşerse kırılır ve oyun biter." Bu uyarı o kadar güncel ikaz ki…

2- ETKİSİ: Kuşadası Pinebay Otel’de, gazetemiz ile PwC’nin ortaklaşa düzenlediği Dönüşen Liderlik Zirvesi’nde, iş dünyası temsilcileriyleyiz. Gün boyu görüştüğüm iş insanları, bu üçüncü top dediğimiz kristal top öyküleri aktarıp durdu. Nakit akışı, tıpkı kan kaybeden beden gibi şirketleri çok zorluyor.

SAPASAĞLAM İNSAN DAHİ KAN KAYBINDAN ÖLEBİLİR

3- ÇÖZÜM: Bir yandan cirolar düşerken diğer yandan tutulan kur sebebiyle ihracat zorlanıyor. 90 gün vade, peşin sayılır oldu, 7 aya uzatan var. Alacak tahsili en büyük dert. Bu süreçte yapılması gereken, 1- kan kaybını durdurmak, 2- taze kan nakli… Diğer tüm operasyonlar, ertelenebilir, ihmal edilebilir.

4- YÖNTEM: Ancak nakdi yönetemeyenler, bünyesinin sağlamlığı ne olursa olsun, batmanın kıyısında duruyor demektir. Kan kaybı, verimlilik ve süreç iyileştirmek ise kan nakli; yeni zenginlik alanları, taze ortak, borç ve benzeri gayretler bütünüdür. Yatırım ertelenebilir ama nakit akışı bozulursa, batarsın.

İKİ SORU İKİ CEVAP / Nakit akışına dair…

Akışı bozan nedir?

Genelde gelir-gider dengesinin bozulmasıdır. Şirketin değer yaratmayan süreçlere fazlaca kaynak ayırması, üretken olmayan alanlara para harcanması ve kasada ihtiyat akçesi bulundurmamaktır.

Tedbir ne olmalı?

Öncelikle kasaya giren ve kasadan çıkan dengesinde bozulmayı önceden bildirecek kriterler oluşturulmalı. Önemli il öncelikli ödemelerin ayırdına gidilmeli, küçülmeyi erkenden planlamalı.

NOT

HER YAŞLI BİLGE DEĞİLDİR, UNUTMA; AHMAKLAR DA YAŞLANIR

Tecrübe iyidir ama dünden öğrenmektir. İşlerin yolunda gittiği normal zamanlarda tecrübeli yönetici tercih sebebidir. Ancak değişimin hızlandığı, belirsizliğin arttığı dönemlerde, tecrübeye fazlaca bel bağlanmamalı. Zira şu anda kurumlar, daha önce tecrübe edilmemiş krizlerle karşı karşıya bulunuyor.

NAKİT AKIŞI LÛGATI

Cash Flow: Nakit açığı, kasaya giren ve çıkan para hareketleridir. Tahsilat, ödemeden fazla olmalı

Konkordato: Borcunu ödeyemeyenin mahkeme denetimiyle alacaklılarıyla borç yapılandırması

İflâs: Borcunu ödeyemeyenin mahkemece tüm mal varlığını alacaklılarıyla paylaştırması

Basiretli tacir: Dikkatli, tedbirli, öngörülü, nakit akışını yönetebilen, riskleri hesaplayabilen kişi