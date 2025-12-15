İş dünyası yankı odalarında

Şu anda iş dünyası, mikro siyaset hücrelerine dönüşmüş durumda. Cesurca söz söyleyenin içeri atıldığı bu dönemde herkes kendi burnunun ucuna bakabiliyor. Söyleyemiyor, söyleniyoruz

Yankı odası, sosyal medya platformlarında benzer görüş ve inanç sahiplerinin fikir paylaştığı, bu görüş inançların sürekli tekrarlandığı ve karşıt görüşlerin yer almadığı tek taraflı iletişim biçimidir. Odanın müdavimleri bellidir, kanaatlerini sürekli tekrar ederek güçlendirirler ve gerçek bağlarını koparırlar.

İş dünyası şimdilerde yankı odalarında iletişim halinde… Misal tekstil yankı odasında, herkes kendi derdini en önemli ve kendisini de en gerekli sayıyor. Ezberleri; 1-hükümet bizi gözden çıkardılar, 2-kamu bizi kurtarsın. Peki ya kendi kusurlarınız? Kendinizin yapabilecekleri? Anında dışlanma, linç...

100 MONOLOG 1 DİYALOG ETMİYOR

Bu yankı odalarının bir diğer zararı da herkesin kendini en iyi sanması… Topluma mesaj iletmek isterler fakat iletişim dar bir çerçevede ve aralarında geçer. Yankı odalarında diyalogdan ziyade fazlaca monolog vardır ve 100 monolog dahi 1 diyalog etmez. Ses, odada yankılanır yalnızca…

STK’lara gelince. Onlar da her biri bağımsız cumhuriyet gibi. Non-Governmental Organizations-NGO yani hükümet dışı örgütlerdir fakat her biri mini Ankara gibi davranır. Onlar kendi yankı odalarında kalırlar. Ancak çok azı kitle iletişim araçlarıyla yankı odasına çıkınca ses duyurabilirler de sesleri ne?

İKİ SORU İKİ CEVAP / Yankı odalarına dair…

İletişimde sosyal medya etkin değil mi?

Herkesin dünya çapında yayıncı fakat takipçisinin ortalama 150 kişi olduğu bir dünyadayız. Burası adeta yankı odası AVM’si gibi… Herkes kendi hücresinde, dar takipçisiyle sınırlı iletişim kurabiliyor.

İş dünyası yankı odasından nasıl çıkar?

Öncelikle kendileri dışındaki insan ve görüşlere açık hale gelerek… Ekonomi Gazetesi olarak zaten iş dünyasını, kendi yankı odası dışına taşıyan mecralarda yer alarak ve eleştirilere açık hale gelerek…

NOT

OLMAYA BAŞARIYI PLAKETLEME PANDEMİSİ

Konferans, panel, forum benzeri etkinliklerde, plaket seremonisi çok yaygın. Büyüme rakamı ile plaket sektörü cirosu arasında negatif korelasyon var. Başarı azaldıkça alkışlar ve plaketler çoğalıyor. Ayrıca her plaket sonrası, fotoğraf çekme seansları düzenleniyor ve ne konuşulduğu sorgulanmıyor.

YANKI ODASI LÛGATI

Ben sen bizim oğlan: Kendi gibi düşünen ve davrananlar dışındakilere sıcak bakmama

Monolog: Kişi, kurum veya şirketin, cevaba ihtiyaç duymayan tek yönlü anlatımları

Diyalog: Karşılıklı konuşmak ve görüş alışverişiyle ilerleyen iletişim türü

Yankı odası: Kendin söyle, kendin işit. Dar alanda kısa paslaşmalar manzumesi