İş dünyasında çalışacak personel neden bulunamıyor?

Son birkaç yılda, iş dünyasında çalışacak personel bulamama sorunu, birçok ülkede ve sektörde önemli bir sorun haline gelmiştir. Yaptığım birçok iş görüşmesinde gerek işverenler olsun gerekse yöneticilerin en çok şikâyet ettikleri konuların başında, kendi şirketlerinde çalışacak personel bulamama, başvuru yapan personelin sayıca az olması veya başvuranların ise yetersiz olduğu gelmektedir.

Peki, neden çalışacak personel bulunamıyor?

Nitelik Uyuşmazlığı: Çoğu zaman, işverenlerin aradığı niteliklere sahip çalışanlar bulunamamaktadır. Özellikle teknoloji, mühendislik ve sağlık gibi alanlarda, işverenler, belirli teknik becerilere sahip çalışanları bulmakta zorlanıyor. Eğitim sistemi ve iş piyasasının talepleri arasında bir uyumsuzluk söz konusu olabilir.

Düşük Ücretler ve Çalışma Koşulları: Bazı iş alanlarında sunulan ücretler ve çalışma koşulları, potansiyel çalışanları cezbetmek için yeterli olmayabilir. Düşük ücretler, uzun çalışma saatleri veya kötü çalışma koşulları, nitelikli adayların bu işleri tercih etmemesine yol açabilir.

Demografik Değişiklikler: Nüfusun yaşlanması, işgücüne katılım oranının azalmasına neden olabilir. Birçok ülkede doğum oranlarının düşmesi ve yaşlanan nüfus, işgücü piyasasında daralmaya yol açmaktadır.

Pandemi Etkisi: COVID-19 pandemisi, birçok kişinin iş tercihlerini yeniden değerlendirmesine yol açmıştır. Bazı insanlar, sağlık endişeleri veya daha iyi iş-yaşam dengesi arayışı nedeniyle iş gücünden çekilmiştir. Ayrıca, pandemi sonrası bazı sektörlerde işlerin toparlanması daha uzun sürdü ve halen de bunun etkisinin devam ettiği sektörler de bulunmaktadır.

Değişen İş Beklentileri: Genç kuşaklar, iş-yaşam dengesi, esneklik ve anlamlı iş arayışında daha fazla hassasiyet göstermektedir. Geleneksel 9-5 iş modeli, özellikle Z kuşağı (1995-2010 yılları arasında doğanlar) için cazip olmayabilir.

Bölgesel Dengesizlikler: Bazı bölgelerde iş imkânları bol miktarda bulunurken, diğer bölgelerde işsizlik yüksek olabilir. Bu bölgesel dengesizlikler, çalışacak insan bulma sorununu artırabilir. İnsanlar, yaşadıkları bölgeyi terk etmek istemeyebilir veya taşınma maliyetleri nedeniyle bunu yapamayabilirler.

Göçmenlik Politikaları: Bazı ülkeler, sıkı göçmenlik politikaları nedeniyle, iş gücü açığını kapatmak için yeterli sayıda yabancı işçi getiremeyebilir. Bu durum, özellikle düşük ücretli işlerde iş gücü sıkıntısına neden olabilir.

Fırsat Ekonomisinin Yaygınlaşması: Fırsat ekonomisinin büyümesi, özellikle gençler arasında geleneksel işlere olan ilgiyi azaltabilir. Daha fazla insan, serbest çalışma, esnek iş modelleri ve GİG ekonomisine yöneliyor, bu da geleneksel iş yerlerinde çalışan bulmayı zorlaştırıyor.

Bu faktörler, iş dünyasında çalışacak insan bulamama sorununu daha da karmaşık hale getirmektedir. Sorunun çözümü, iş gücü piyasasındaki değişen dinamikleri anlamak ve buna uygun stratejiler geliştirmekle mümkün olacaktır. Bu stratejilerin de şirket veya sektör bazında geliştirilmesi hem çok zor hem de uzun zaman gerektirdiğini ifade etmek yanlış olmayacaktır. Burada kesinlikle ülke bazında kanun koyucunun ve düzenleyicinin tüm sektörlerde etkin rol oynaması kaçınılmazdır.