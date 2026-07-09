İşçi daha mı az yakıyor?

Gelir adaletsizliğini, asgari ücret ve asgari maaş üzerinden okuyunca aradaki farkın açıldığını görüyoruz. Memurun gelirinde gözümüz yok ama neden işçiler daha az kazanıyor?

1- SORUN: Araçlardan mı söz ediyoruz? Hani diyoruz ya “mazotlu, benzinliden az yakıyor” diye. Bahis konusu olan insan ve iş ücretlendirmeye gelince memur, neden işçiden daha az kazanıyor? İşçinin de memurun da kromozom sayısı eşit, harcadığı kalori birbirine denk, gayretleri de… Peki, bu fark niye?

2- ETKİSİ: Arkadaşımız Özlem Karahan yazdı; “Memur ile işçinin ücret-maaş farkı insani mi?” diye. Elbette insani değil zira bakkal, manav onlara daha ucuza satmıyor, kiraları da denk, harcamaları da… Çocuklarının iştahları daha düşük değil, okul ücretleri aynı. O halde bu farkın sebebi nedir?

İŞÇİ-MEMUR GELİR MAKASI GİDEREK AÇILIYOR

3- ÇÖZÜM: Memurun asgari maaşı 70.224 lira iken işçinin asgari ücreti neden 28.075 lirada? En düşük memur emeklisi 31.527 lira alırken en düşük işçi emeklisi 23.552 lira? Bazı durumlarda işçilerin sendikal marifetle kazanımları, memurların da üzerinde olabiliyor. Neticede makas giderek açılıyor.

4- YÖNTEM: Bu fark tesadüf değil, sistematik nedenleri var; 1-Sistem farklı, 2-Tarihi ve yasal yapı farklı, 3- Siyasi ve ekonomik tercihler farklı… Ancak acı gerçek şu ki memur da olsan işçi de olsan; yoksulluk sınırı Temmuz 2026 için: 116.478 lira, açlık sınırı da 35.759 lira. Geçinebilene aşk olsun efendim…

İKİ SORU İKİ CEVAP / Memur-işçi farkına dair…

Hükümet bu farkı kapatamaz mı?

Aksine daha da açıyor. 5,5 milyon memurun geliri, yıl ortasında dahi artarken işçinin asgari ücreti yılsonunu bekliyor. Misal 2026 6 aylık enflasyonu %17,76 olurken asgari ücret; 28,076 lirada kaldı.

Seçim ekonomisi etkisi ne olur?

Sandık ufukta görülünce hükümet asgari ücrete, emekli aylıklarına olağanüstü zam yapmak zorunda kalacak. Bu sürede geçici de olsa memur-işçi gelir farkı azalacak ama sonra enflasyon herkesi ezecek.

NOT

İŞÇİSİN SEN İŞÇİ KAL DEDİLER AMA FENA HALDE MEMUR OLASIM GELDİ

Mutlak iş ve gelir güvencesi, aşırı sosyal haklar ve izinler, tembelliği koruyan düzen, bürokrasi ve kırtasiyecilik, verimsizlik yükü… 9 gün bayram tatili, katsayısı, zammı, mesaisi, yeşil pasaportu vardır hele ki tembel memursa acıması da yoktur, “bugün git yarın gel’i vardır. Peki ya işçinin nesi var ki?

ÜCRET ADALETSİZLİĞİ LÛGATI

Ücret adaleti: Çalışanların yaptıkları işin değeri, harcadıkları emek ve birikimlerinin tam karşılığı

Ücret adaletsizliği: Aynı veya benzer iş yapan, eşit sorumluluk taşıyanlara farklı ücret-maaş ödenmesi

Seyyanen ücret: Kıdem, liyakat, beceri farkı gözetilmeksizin herkese aynı geliri aktarma kurnazlığı

Memur-işçi farkı: Kamu kurumlarındakilere memur, özel sektörde çalışanlara işçi diyoruz kabaca