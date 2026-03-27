İşçi sendikalarının genel kurullarında artık alkışlanıyoruz

ÖZGÜR Burak Akkol, Kudret Önen’in Başkanlığı döneminde Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) yönetimine ilk girdiğinde şu öneriyi gündeme getirdi:

- MESS üyesi iş yerlerinde çalışan mavi yakalıların “Tamamlayıcı Sağlık Sigortası”nı işveren sendikası olarak biz yapıp, ödeyelim. Yılda işçi başına 500 lira ödeyeceğiz. İşçilere özel hastanelerin yüzde 95’inin kapısının açılmasını sağlamış oluruz.

MESS, 130 bine yakın mavi yakalı personelin “Tamamlayıcı Sağlık Sigortası”nı 2017-2019 dönemi toplu iş sözleşmesine koydu. O dönemde bu sigortaya 105 milyon lira bütçe ayırdı. Akkol, MESS Başkanlığı görevine seçildiğinde “Tamamlayıcı Sağlık Sigortası”nın etkisini merak etti, ekipten şu bilgiyi aldı:

- 130 bin işçi, yaptırdığımız sigorta sayesinde özel hastanelerin yüzde 95’inden sağlık hizmeti alabilir hale geldi. MESS’e üye iş yerlerinde mavi yakalıların iş değiştirme sıklığı yarı yarıya azaldı.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanlığı görevini de yürüten MESS Başkanı Özgür Burak Akkol, “Tamamlayıcı Sağlık Sigortası”yla ilgili bu öyküyü, Ağustos 2019’daki sohbetimizde anlatmıştı.

Bu ve benzeri işçilere olumlu yansıyan adımları dinleyince Özgür Burak Akkol’a takılmıştım:

- Ben 1978 kuşağıyım. Yani, o yıllarda üniversite öğrencisiydim. O dönemin akıllarda kalan sloganlarından biri de “DGM’yi ezdik, sıra MESS’te” şeklindeydi. MESS’in işveren sendikacılığı anlayışı epey farklılaşmış.

Ramazan ayının son haftasında Hakan Güldağ ve Mustafa Kemal Çolak’la birlikte Özgür Burak Akkol’u MESS’in genel merkezinde ziyaret ettik. Akkol’la sohbetimize MESS Genel Sekreteri Fatih Ay, Mext Genel Müdürü Efe Erdem ve Kurumsal İletişim Direktörü Ayşem Suner katıldı.

Özgür Burak Akkol, 22 Ocak 2026’da imzaladıkları toplu iş sözleşmesiyle ilgili fotoğrafa dikkatimizi çekti:

- Toplu iş sözleşmesine Türk Metal Genel Başkanı Uysal Altundağ, Öz Çelik İş Genel Başkanı Yunus Değirmenci ve Birleşik Metal İş Başkanı Özkan Atar’la birlikte imza attık. 66 yıllık MESS tarihinde Türk-İş, DİSK ve Hak-İş ile aynı anda sözleşme imzalamış olduk.

Fatih Ay araya girdi:

- 230 şirket, 3 ayrı sendika. Her birinin ayrı istekleri vardı. Hepsini aynı potada buluşturmuş olduk.

Özgür Burak Akkol, MESS Başkanlığı’ndaki 7 yıllık görev dönemiyle ilgili şu noktaya işaret etti:

- Avrupa ülkeleri ve ABD’de geçen 7 yıl, yoğun grevlerin yaşandığı bir dönem oldu. Bizde çok şükür grev olmadı.

Araya girip sordum:

- Söz konusu 7 yılda hükümetin “grev erteleme” kararı oldu mu?

Biraz düşünüp yanıtladı:

- Oldu ama sonuçta işçi sendikalarımızla görüşerek o süreçleri de iş barışı içinde atlattık.

İşçi sendikalarının MESS’e dönük tavırları konusunda şu noktanın altını çizdi:

- İşçi sendikalarımızın genel kurullarına gittiğimizde artık alkışlanıyoruz. Her üç sendikanın şube başkanlarını tanıyorum. İşyeri temsilcileri ile sohbet ediyoruz.

2020-2022 döneminde MESS üyesi bir işverenin işçilere götürdüğü şu teklifi örnek olarak aktardı:

- MESS üyesi fabrikaların bir bölümü Ağustos ayında toplu tatil yapar. 2020-2022 döneminde bir üyemiz işçilerine, “Ağustos ayında tatile çıkmayalım. Yeter ki elimizdeki siparişleri yetiştirelim. Sonbaharda 5 yıldızlı bir tesiste tatil yapmanızı sağlayayım” dedi.

Bu teklife verilen karşılığı merak ettik, anlattı:

- İşçiler kabul etti. İşveren de işçilere söz konusu 5 yıldızlı tatil sözünü tuttu. Hatta 2 haftaya karşılık 3 haftalık izin de verdi.

Ağustos 2019’daki sohbetimizden MESS’e üye işyerlerinde çalışan mavi yakalıların meslek lisesindeki çocuklarına verdikleri bursları anımsattım:

- “Çocuğu sendikamızdan burs alan işçinin çalıştığı işyerine aidiyeti artar” demiştiniz. O günlerde MESS’in 5 bin meslek lisesi öğrencisine 10x250 lira burs veriyordunuz. Şimdi durum nedir?

MESS’in burs verdiği lise öğrencisi sayısının 6 bin olduğunu bildirdi:

- Şimdi 10x2500 lira burs veriyoruz. Burs verdiğimiz öğrencilerin yüzde 65’i meslek liselerinin metal bölümlerinde eğitim görüyor.

Üniversite öğrencilerine burs konusunu merak ettik, TİSK Genel Başkanı şapkasıyla yanıtladı:

- Üniversite öğrencilerine bursu da TİSK’te veriyoruz.

MESS Başkanı’nın işçi sendikalarının genel kurullarında alkışlanması, iş barışı konusunda önemli yol alındığını ortaya koyuyor…

İş gücü üzerindeki vergi yükü uzun vadede kaldırılmalı

TÜRKİYE İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Genel Başkanı Özgür Burak Akkol’a iş gücü maliyetlerinin toplam maliyetler içerisindeki seyrini sorduk, şu yanıtı verdi:

- Son yıllarda mavi yaka, beyaz yaka dahil personel giderlerinde Euro bazında 2.5 kat artış yaşandı.

Üretimde iş gücü maliyetlerindeki artışa ilişkin şu çözümü önerdi:

- Uzun vadede de olsa işgücü üzerindeki vergi yükünü kaldırmak gerekiyor.

Bu noktada Türkiye’deki insan kaynağının farkını ortaya koydu:

- Zaman ve mekandan bağımsız Türk personel çok çalışkan. Hırsla, tutkuyla işine sahip çıkıyor. Medyan yaşımız yükselse de halen Avrupa’daki en genç insan kaynağı ülkemizde.

Sonra şu noktanın altını çizdi:

- Kur düşük kaldı, işgücü maliyeti arttı, bunlar dönem dönem oluyor. Son 20-30 yıla bakın. Bir sürü dönemlerden geçtik. Önemli olan gerçekten üretim kasın var mı? Güçlü mü?

Şu benzetmeyi yaptı:

- Bir hafta COVID oluyorsun, sonra iyileşiyorsun. Yani, 365 günün 320 gününde o üretim kasını kullanıyorsun. Yani, üretim kabiliyetin, gücün devam ediyor mu? Önemli olan bu.

Türkiye’nin savunma sanayindeki başarısını anımsattık, sürdürdü:

- Bu başarı nasıl geldi, üretim gücü sayesinde oldu.

Yan sanayimiz otomotiv ana sanayindeki dönüşüme adapte oluyor

TÜRKİYE İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Genel Başkanı Özgür Burak Akkol, elektrikli araçların öne çıkmasıyla birlikte yan sanayi konusunda gündeme gelen yaklaşıma değindi:

- “Elektrikli araçlar gelecek, yan sanayi bitecek” deniyordu. Bizim yan sanayinin adapte olduğunu yakından izliyoruz.

Otomotiv yan sanayindeki dönüşüme örnekler verdi:

- Fren balatasına chip giriyor, radyatör üretenler arasından batarya soğutması sistemleri yapanlar çıkıyor. Stop lambaları artık ampul değil kartlardan oluşuyor.

Ardından ekledi:

- Yani, sanayicimiz dönüşümün farkında. Dönüşüme de adapte oluyor… Üretim yaptığı müşterisinin ihtiyaçlarının değişimini inceliyor. Fuarlarda Avrupa’da neler olduğuna bakıyor. Çinli’nin neler yaptığını görüyor.

Ülkemizin geleceğine samimiyetle inanıyoruz

TÜRKİYE İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Genel Başkanı Özgür Burak Akkol, bölge yönetim merkezlerini Dubai’ye taşıyan uluslararası şirketlere değindi:

- Şimdi gördüğümüz kadarıyla tersine bir trend var. Yani, ülkemize dönüş söz konusu…

Yeri gelmişken şu mesajı verdi:

- Biz ülkemizin geleceğine samimiyetle inanıyoruz.

Şu noktanın altını bir kez daha çizdi:

- Bölgemizdeki 40 ülke içinde üretim gücü en iyi olan Türkiye…

Türkiye’nin dünyada beyaz eşya, yat, otomotiv üretimiyle öne çıktığını anımsattı:

- Kur konusu ciddi etkilese de otomotiv ana sanayinin yatırımlarının sürdüğünü görüyoruz. Bazı önde gelen yan sanayi kuruluşlarının da büyümesi sürüyor. Tüm bunlar ülkemizin geleceğine olan inancın devam ettiğini gösteriyor.