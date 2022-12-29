İşe uygun çalışma modeli talepleri artıyor

Serbest bölgelerde üretimleri ve siparişleri artan ihracatçılar, mesaiye bağlı kısıtlamalar nedeniyle, gümrükleme yapabilmeleri için esnek çalışma önerisinde bulunuyorlar…

Arkadaşımız İmam Güneş’in haberinden serbest bölgelerde son dönemde artan siparişleri yetiştirmek için ihracatçıların, 24 saat çalışabilecekleri bir modelin geliştirilmesini talep ettiklerini öğreniyoruz. Son yıllarda yapılan yatırımlarla ticaret hacmi artan serbest bölgelerin ihracattaki payı yüzde 5’in üzerine çıkmış. İhracatçılar, serbest bölgelerde mesai yapısından kaynaklanan kısıtlamalar olduğunu belirterek, hafta içi 17.00’den sonra ve hafta sonu çalışabilecekleri bir model talep ediyorlar.

Gönderilmesi gerekli siparişleri için gümrük personelinin çalışmamasından kaynaklanan sorunlar yaşadıklarını belirtiyorlar. Mevcut durumda serbest bölgelerden mesai dışında gönderilecek siparişler için gümrük müdürlüğüne başvurup form doldurulması halinde personel tahsis ediliyor. Ancak ihracatçılar son dakika siparişlerine bu uygulamada yanıt veremiyorlar.

Bu nedenle Ticaret Bakanlığı’na bağlı serbest bölgelerde gümrük çalışmalarının vardiya usulü ya da 24 saat çalışma modeline uygun hale getirilmesini öneriyorlar. Serbest bölgelerin ruhuna uygun serbest yapı için bu öneride bulunduklarını belirtiyorlar.

Önerilerine uygun mesai yapısının geçen yıl 18 serbest bölgedeki 24.6 milyar dolarlık ticaret hacmini artıracağını da iddia ediyorlar.

Pandemi döneminde evden çalışmalar çok arttı. Bunun olumlu sonuçları olduğu görüldü. Bu da katı kurallı değişmez mesai saatleri konusunun esnetilmesi konusunda yeni taleplerin ortaya çıkmasına vesile oldu. Serbest bölgelerdeki ihracatçıların sözü edilen talepleri de bunlardan biri olarak ortaya çıktı. Denendiğinde faydalı olup olmadığı görülecektir.

Kamu yönetimi bu tür talepleri dikkate alıp düzenlemeler yaparak sektör temsilcilerine yardımcı olabilirler.

Esnek çalışma talepleri önümüzdeki dönemde daha da artacaktır. Buna hazırlıklı olmak gerekir. Kamu yönetiminin de esnek çalışma konusuna esnek yaklaşmaları gerektiğini düşünüyorum. Ancak, bu gelişmelerin çalışanların sendikal örgütlenmesine ve hak mahrumiyetine neden olmaması gerektiğinin de altını çizmek istiyorum…

GÜNÜN SÖZÜ:

Esnek çalışma modeli pandemi sonrası gelişerek hızla yayılıyor.