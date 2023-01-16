İşe yeni başlayan da 12 milyon $'lık yatırımdan payını alacak

Milyonlarca asgari ücretli ile memur ve emeklilerin beklediği zamlar belli oldu. Asgari ücret 8 bin 500 TL olurken memur ve emeklilere de yüzde 30 zam yapılacağı açıklandı. Birçok şirket de 2022 yılında ekonomik gelişmeler ve fiyat artışlarının etkisini hafifletebilmek için çalışanlarına farklı yollardan destek oldu. Otomotivden gıdaya hemen her sektörden birçoğu çalışanlarını enflasyondan koruyabilmek amacıyla çalışanlarına ara zam yaptı. Kimi de zammın yanı sıra gıda ve yakıt desteği adı altında farklı yöntemleri de devreye aldı. Örneğin İş Bankası, Aralık 2022-Haziran 2023 tarihleri arasında çalışanlarına 1000 TL doğalgaz desteği vereceğini açıkladı. Birçok kamu ve özel banka da İş Bankası’nın ardından benzer desteği vereceğini bildirdi.

En çarpıcı destek, gazeteci Emre Özpeynirci’nin Yüce Auto Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yüce ile ilgili paylaşımıyla ortaya çıktı. 120 çalışanına 25 maaş ikramiye vereceğini açıklayan Yüce, toplumun tüm kesimlerinden takdir topladı. Yüce, yaptıklarının gayet normal olduğunu belirterek, "Bütün işverenlerin çalışanlarına haklarını zaten vermesi lazım. Açıkçası bunun bu kadar gündem olmasına da hayret ettim. Sonuçta çalışanlarımızın hakkını verdik" dedi. 2015’te kurulan ve ABD merkezli Ethos Asset Management’dan 12 milyon dolar yatırım alan Rem People’ın Kurucu Ortağı ve CEO’su Bülent Peker, aldıkları yatırımın bir kısmını çalışanlarına ikramiye olarak dağıtacaklarını, hisse senedi opsiyon programını hayata geçirerek şirket hisselerinin yüzde 10’unu kademeli olarak çalışanlarıyla paylaşacaklarını belirtti.

Bülent Peker’e bu paylaşımın detaylarını sordum. Amerikalı ortak yüzünden yatırımın ne kadarını çalışanlarla paylaşacaklarını açıklamayacağını ancak bu rakamın hatırı sayılır olacağını anlattı. 120’si Türkiye’de 20’si yurt dışında 140 çalışanları olduğunu kaydeden Peker, şöyle devam etti: “Çalışanlarımıza performans ve primlerinden bağımsız çalışma yılı ile görevine göre adil bir formülle paylaşım yapacağız. Bir günden 7 yıla kadar tüm arkadaşlarımız bundan yararlanacak. Rem People’ın yurt dışından yatırım almasında emeği geçen herkesin bu başarıdan faydalandırmak… Peki bunu nasıl gerçekleştireceğiz? Hisse senedi opsiyon programımızdan yararlanacak arkadaşlarımızın en az bir yıldır şirkette çalışıyor olması gerekiyor. Uzman seviyesi üzerinden başlayacak olan bu programdan ilk yıl için yararlanacak arkadaşımızın sayısı 40. Pay sahibi arkadaşlar şirkette çalışmaya devam ettikçe 4 kere arka arkaya hisse alabilecek. İsteyen ikinci yıldan itibaren nakde çevirebilecek. Amacımız biz bir aileyiz söylemini hayata geçirmek. Arkadaşlarımızın günlük hayatlarından kısmadan tasarruf etmelerine destek olmak istedik. Aldığımız yatırım ilk ve küçük bir adımdı. Bundan sonraki yatırım çok daha büyük olacak. 2023’ün ikinci yarısının başında ikinci yatırımı kapatmayı hedefliyoruz.” Peker, 2035 yılına kadar yol haritalarının hazır olduğunu da anlattı. Yeni pazarlara açılacaklarını, yeni ürünlerle fark yaratacaklarını ve en önemlisi istihdamı daha da artıracaklarını vurguladı.

■ KARDAN PAY DAĞITAN DA VAR

Türkiye ve Almanya’daki müşterilerine finans ve vergi danışmanlığı hizmeti sunan Odit Denetim de 2023 yılı için ücretlere yapılan yüzde 50 net zammın yanı sıra net karının yüzde 20'sini çalışanlarıyla paylaşacağını açıkladı. Kardan pay vereceğini açıklayan şirketlerden biri de finansal teknoloji sektöründe faaliyet gösteren ve 600 çalışanı bulunan Param oldu. Param’ın CEO’su Emin Can Yılmaz, şirketin net kârının yüzde 20’sini oluşturan 15 milyon TL’yi çalışanlarıyla paylaşacaklarını söyledi. Son olarak 50’den fazla ülkeye yapay zekâ tabanlı görüntü tanıma teknolojileri ve perakende analitiği hizmetleri sunan REM People bu zincire katıldı.