İşgücü verilerinde şuna da bakmak lazım

Çalışan sayısı yaklaşık üç yıldır 32-33 milyon arasında yatay bir seyir izliyor. Ekonomi, yavaş da olsa büyümesine rağmen, nüfus artışına rağmen toplam çalışan sayısında bir artış göremiyoruz.

Son bir yılda istihdam edilenlerin sayısı 181 bin arttı. İşsizlerin sayısı ise 393 bin azaldı. Bu 393 bin azalma ile işsiz sayısı 2 milyon 688 bine geriledi. Bu oldukça önemli bir gösterge. Zira işsiz sayısı 2014 yılının başından bu yana ilk kez bu kadar düşük bir düzeye indi. Son 12 yılın en düşük işsiz sayısı.

Geçen hafta açıklanan işgücü verileri, işsizlik oranının yüzde 7,6’ya gerilediğini gösterdi. Böylece işsizlik 2005 yılından bu yana en düşük seviyesine indi.

TÜİK verilerine göre, son bir yıl içerisinde ülkede çalışma çağındaki yani 15 yaş üzerindeki nüfus, 610 bin kişi arttı. Buna karşılık, bu grup içinde işgücü piyasasına girenlerin sayısı 213 bin azaldı. Daha doğrusu emeklilik, istifa, işten çıkarılma, iş aramayı bırakma gibi nedenlerle işgücü piyasasından çıkanların sayısı, girenlerin sayısından 213 bin daha fazla. Son bir yılda istihdam edilenlerin sayısı 181 bin arttı. İşsizlerin sayısı ise 393 bin azaldı.

Bu 393 bin azalma ile işsiz sayısı 2 milyon 688 bine geriledi. Bu oldukça önemli bir gösterge. Zira işsiz sayısı 2014 yılının başından bu yana ilk kez bu kadar düşük bir düzeye indi. Son 12 yılın en düşük işsiz sayısı.

İstihdam edilenlerin sayısı son bir yılda 181 bin kişi arttı demiştik. Toplam istihdam düzeyi 32 milyon 733 bin kişi ve çalışma çağındaki 15 yaş ve üzeri nüfusumuzun yüzde 48,9’unu oluşturuyor.

Çalışan sayısı yaklaşık üç yıldır 32-33 milyon arasında yatay bir seyir izliyor. Ekonomi, yavaş da olsa büyümesine rağmen, nüfus artışına rağmen toplam çalışan sayısında bir artış göremiyoruz.

Son üç yılda gördüğümüz bu yatay seyrin temelinde tarım ve sanayi sektörlerindeki istihdam kaybı yatıyor. Tarımdaki istihdamda bu üç yılda 150 bine yakın düşüş var. Tarım sektöründe çalışanların sayısı bu yıl, 2009 başından bu yana en düşük düzeye geriledi. Sanayi tarafında ise maliyet artışları, karlılığın azalması, ihracat miktarında gerileme ve sair nedenlerle son üç yılda 300 bine yakın istihdam daralması var.

Buna karşılık hizmetler tarafında iki sektördeki daralmanın ötesine geçen bir istihdam artışı izliyoruz. Öyle ki; toplam istihdam içinde hizmetler sektörünün payı şimdiye dek ilk kez yüzde 60’ın üzerine çıktı. Tarımın payı yüzde 12,8 ile şimdiye kadarki en düşük seviyeye indi. Sanayinin payı ise yüzde 20,7.

İşsizlik oranındaki gerileme memnuniyet verici olmakla birlikte, hizmet sektörlerinde yaratılan istihdamın sanayiye kıyasla daha kırılgan olduğunu, sanayi faaliyetlerinde yeniden bir canlanma yakalayamaz isek hizmet sektörlerindeki artışın önümüzdeki yıllarda terse dönebileceğini unutmamak gerekiyor.