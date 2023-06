Isıtılan sigaranın tütününün kilosunu 15 dolara ihraç ediyoruz

BAT Türkiye, Bulgaristan ve KKTC Genel Müdürü Alper Yüce ile BAT Türkiye, Bulgaristan ve KKTC Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Güven davet etti, bir grup meslektaşımla birlikte Samsun’a gittik.

British American Tobacco’nun (BAT) Samsun’daki fabrikasında Fabrika Direktörü İlker Öğretir, BAT Türkiye Resmi İlişkiler Müdürü Can Özbek, Üretim Müdürü Egemen Seven, İnsan Kaynakları Müdürü Emre Oğuz, Finans Müdürü Şüheyda Levent, Teknoloji Müdürü Onur Atasayar, Bölge Mühendislik Müdürü Onur Kaçan, Üretim Mühendisliği Müdürü Fatih Güner, Bölge Kalite Müdürü Zeynep Aşar ve IWS Müdürü Şule Yıldız ile buluştuk. İlker Öğretir ve Can Özbek’in sunumunu izledik, sohbet ettik, fabrikayı gezdik.

BAT Samsun Fabrikası Direktörü İlker Öğretir, 520 dönüm alanda, 136 dönüm kapalı alana sahip fabrikanın, grubun en ileri teknolojiye sahip, en yeşil üretim tesislerinden biri olduğunu belirtti:

Burada yılda 75 milyar dal filtre üretilebiliyor. Yıllık 60 milyar dal sigara üretme kapasitemiz var. Bu fabrikada en yüksek 46 milyar dal üretime ulaştığımız oldu. Rekor yılımız 2015’ti. Bu yılki üretim 36.5 milyar dal olacak.

Alper Yüce araya girip Türkiye’deki tüketim ile ilgili bilgileri anımsattı:

Türkiye’de yıllık toplam 110 milyar dal sigara tüketiliyor. Ayrıca, 30 milyar dal da kaçak ve kayıt dışı sigara tüketimi söz konusu oluyor.

İlker Öğretir, 162 farklı ürünün üretildiği BAT Samsun fabrikasının Avrupa’nın ihracat merkezleri arasında yer aldığını kaydetti:

Samsun’dan dünyanın farklı coğrafyalarına işlenmiş tütün ürünleri, filtre ve kıyılmış tütün ihraç ediyoruz. Yani, Avrupa’da şampiyon konumunda olan fabrikayız.

Kıyılmış tütün ihracatının kilo başına 10 dolar gelir sağladığının altını çizdi:

Burada ısıtılan sigaralar için de tütün üretiyoruz. Bu konuda yıllık 7 bin ton kapasitemiz var. Isıtılan sigara tütünün kilo başına ihracat geliri 15 doları buluyor.

Isıtılan sigara üretimini sadece ihracata dönük yapma konusunda talep ve beklentileri olduğunu anımsayıp sorduk:

Eğer hükümet ihracata ısıtılan sigara üretimini ihracat kaydıyla serbest bırakırsa, ne zaman üretime başlayabileceksiniz?

Alper Yüce ve İlker Öğretir birlikte yanıtladı:

6 ay-1 yıl içinde üretime başlayabiliriz.

Murat Güven, araya girip bir kez daha altını çizdi:

Isıtılan sigara üretimini tümüyle ihracat hedefli talep ettik, ediyoruz.

Alper Yüce, Rusya-Ukrayna savaşına işaret etti:

Rusya’daki ısıtılan sigara üretiminin oradan taşınması gündemdeyken Samsun’a çekmek istedik. Hükümet ikna olmadı. O yatırım Macaristan’a gitti. Biz yine de umudumuzu koruyoruz.

Sigarayı ısıtan cihazın üretiminin genellikle Çin’de gerçekleştiğini bildirdi:

Gerekirse cihaz üretiminin Türkiye’de de gerçekleşmesi gündeme getirilebilir.

İlker Öğretir, ısıtılan sigara üretiminin yaratacağı ihracat potansiyeli üzerinde durdu:

Isıtılan sigara üretimine geçebilecek olursak, izin verilirse, Samsun’dan 120-150 milyon dolarlık ek ihracat geliri gündeme gelebilecek. Bu adım, Samsun’a ek yatırım anlamına geliyor. Elbette ek istihdam da söz konusu olacak.

Türkiye’ye Samsun’dan yıllık 120-150 milyon dolarlık ek ihracat geliri hiç de yabana atılacak gibi görünmüyor değil mi?

Hükümet, denetimleri iyi yapmak koşuluyla ısıtılan sigaranın ihracata dönük üretimi konusunu bir kez daha gözden geçirse iyi olmaz mı?

İyi bayramlar…

2 milyar doları aşan yatırıma rağmen Türkiye Romanya’ya bağlandı

BAT Türkiye, Bulgaristan ve KKTC Genel Müdürü Alper Yüce, grupta bir süre önce global yeniden yapılanmanın gerçekleştiğini belirtti:

Bu yapılanma sonrası Romanya, 14 ülkenin bağlı bulunduğu bir merkez haline geldi. Türkiye de Romanya’ya bağlı ülkeler arasına girdi.

BAT’nin Türkiye’ye yatırımının boyutunu yeniden sordum, yanıtladı:

Tekel’in özelleştirmeden alımı dahil Türkiye’ye 2 milyar dolar yatırım söz konusu.

Romanya’nın öne çıkma nedenini merak ettim:

2 milyar dolarlık yatırımın olduğu, pazarı daha büyük Türkiye yerine neden Romanya bölge merkezi oldu?

Tahminini paylaştı:

Romanya, ısıtılan sigara başta olmak üzere yenilikçi ürünlere dönük yatırımlara daha açık davrandı. Belki Romanya’nın bu yanı BAT yönetimini etkilemiş olabilir.

Yanan sigara çok riskli bırakamayana daha az zararlı ürün önerilebilir

BAT Türkiye Resmi İlişkiler Müdürü Can Özbek, sigaranın sağlığa zararları üzerinde durdu:

Sigara kullanımı, önlenebilir hastalık ve ölümlerin en baş nedenleri arasında yer alıyor. Özellikle yakılarak tüketilen sigaraların ciddi sağlık riskleri oluşturduğunda hemfikiriz.

Ardından ekledi:

Dünyanın her yerinde sigara kullanıcılarının büyük bölümü ya bırakmak istemiyor ya da bırakamıyor. Dolayısıyla gerek endüstri, gerekse kamu daha az zararlı ürünleri önermek durumunda. Tüm dünyadaki otoriteler bu konuda bir arayış içinde.

İngiltere’den örnek verdi:

İngiltere’de sigarayı bırakamayan hamile kadınlara devlet eliyle buharlı nikotin ürünleri veriliyor. Yasal düzenleme ile sağlık açısından ve gençlerin erişimi konusunda daha güvenli ortam yaratılabilir.

Vergi ÜFE’ye değil pazar dinamiklerine göre ayarlanmalı

BAT Türkiye, Bulgaristan ve KKTC Genel Müdürü Alper Yüce, sigara ve alkollü içkilerde vergi artışının 6 ayda bir ÜFE’ye bağlı gerçekleştiğini anımsattı:

Enflasyon düşük iken bu model sağlıklı idi. Geçen yıl ilk yarıda yüzde 47 zam geldi, kaçak ve kayıt dışı tüketim patladı. İkinci yarıda ÜFE’ye bağlı kalınsa yüzde 72 artacaktı. Yüzde 10 uygulandı. Bu isabetli bir karardı.

BAT Türkiye, Bulgaristan ve KKTC Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Güven araya girdi: