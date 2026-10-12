İSO’nun Akıl Merkezi ne vaat ediyor?

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Ender Yılmaz; seçilmesi halinde İSO’da Akıl Merkezi kuracak ve bu sayede proaktif, veriye dayalı, uzun vadeli düşünen bir yapı oluşturacak. Bu da sanayisizleşme sürecinde İSO’ya can simidi olabilecek

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ender Yılmaz’ı dinliyoruz; Yılmaz, odanın 74 yıllık birikimi ile hedeflerinin “Güçlü Sanayi, Güçlü Türkiye” olduğuna dikkat çekerek; “sorunları sadece konuşan değil, çözen ve geleceği inşa eden İSO istiyoruz” diyor, İSO AKIL MERKEZİ çözümü öneriyor.

Akıl Merkezi’nde, İSO’nun, TOBB’un, DEİK’in, TİM yanı sıra STK’ların da yer alacağını söylüyor Ender bey; “bu merkezde, sanayie dair bilgi birikimi olan gençler, kadınlar da olacak.” Bana göre harika bir kurum zira kadını, gençleri dışarıda bırakan hiçbir ekonomik-sosyolojik çözüm, sürdürülebilir olmaz.

ENDER YILMAZ’DAN İSO’YA STRATEJİK KATKI

Akıl merkezi; kurum veya işletmenin “beyni” gibi çalışan, stratejik düşünce, analiz, öngörü ve karar destek birimidir. Think tank (düşünce kuruluşu), stratejik istihbarat/analiz merkezi, ortak akıl platformu, strateji ofisi formatıdır. Proaktif (sorun ortaya çıkmadan öngören) yaklaşımı öne çıkarır.

Ender Yılmaz’ın kazanınca kuracağı akıl merkezi, şu açılardan kritiktir; Proaktif yönetim sağlar. Sorunlara tepki vermek yerine riskleri ve fırsatları önceden görür, hazırlık yapar. Reaktif “itfaiyecilik” yerine planlı, öngörülü hareket eder. Daha nitelikli kararlar üretir. İSO’yu iyi-doğru veri ile yönetir.

İKİ SORU İKİ CEVAP / İSO Akıl Merkezi’ne dair…

İSO’nun kolektif zekâsını tetikler mi?

Bilişsel önyargıları azaltır, üyelere rekabet avantajı yaratır, pazar, teknoloji, rakip, regülasyon ve jeopolitik trendleri erken yakalar; uzun vadeli konumlanmayı güçlendirir. Bilgiyi toplar ve paylaşır.

Sanayinin dayanıklılığına çare mi?

Ender Yılmaz’ın kuracağı İSO Akıl Merkezi, üyeler arasında hizalanma ve koordinasyon sağlayacak, farklı birimlerin otak strateji etrafında çalışmasını kolaylaştıracak, belirsizlikte yol aldırabilecek.

NOT

SANAYİ AKLI, TIPKI DEVLET AKLI GİBİ DERİN, KÖKLÜ SORUNLARA STRATEJİK YAKLAŞACAK

Ender Yılmaz’ın dile getirdiği “Proaktif Akıl Merkezi” fikri; sanayi sorunlarına yönelik çalışmalar, paydaş katılımı (TİM, DEİK vb.) ve öngörülebilir uzun vadeli yol haritası oluşturmayı hedefliyor. Devlet düzeyinde benzer yapılar “devlet aklı” ve stratejik bilgi merkezleriyle ilişkilidir ve fayda sağlar.

AKIL MERKEZİ LÛGATI

İSO Akıl Merkezi: İSO Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ender Yılmaz’ın kuracağı stratejik karar birimi

Stratejik akıl: Mevcut durumu bütüncül biçimde analiz ederek senaryolar öngörmek, çözüm üretmek

Sanayici aklı: Üretim, verimlilik, sürdürülebilirlik, değer yaratma odaklı düşünme ve yönetim biçimi

DPT: Devlet Planlama Teşkilatı, ülkemizin akıl merkezi gibi çalışıyordu ama maalesef yok ettiler