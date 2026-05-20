  1. Ekonomim
  2. Yazarlar
  3. Şeref OĞUZ
  4. İşsizlik mızrak gibidir, çuvala sığdırmayın

İşsizlik mızrak gibidir, çuvala sığdırmayın

Şeref OĞUZ
Şeref OĞUZ ÖNERİ - YORUM

 

Ekonomik güvencenin, ihtiyaçların giderilmesini sağlayan gelir kaynağının kaybı, “ailenin rızkını sağlayan kişi” rolünün bitmesi, zaman duygusunu ve buna bağlı olarak düzen algısını kaybetmek...

1- SORUN: TÜİK, işsizliğin tek haneye indiğini savunuyor. Tek hane diyorsa öyledir zira TÜİK, devletimizin resmi kurumudur. Enflasyon tırmanmış, cari açık fırlamış, işletmeler mücadele verirken, gençlerin iş aramaktan vazgeçtiği kriz coğrafyamızda işsizliği nasılsa tek haneye saklayıverdik; %8,2...

2- ETKİSİ: İşsizliği önce İŞKUR verileriyle örtüverdik sonra TÜİK rakamlarıyla resmileştirdik. Yetmedi; üniversiteleri işsizliği saklayabileceğimiz antrepolara çevirdik. Sonra da Heterodoks politikasının zafer belgesi olarak; %8,6 gibi tek rakama ulaştırabildik. Üstelik sürekli düşüyor. Peki, nasıl oluyor?

İŞSİZLER İŞ ARAMASALAR İŞSİZLİK ÇÖZÜLMÜŞ MÜ OLUR?

3- ÇÖZÜM: İki temel sorun kaldı geriye: 1- İş aramaktan bitap düşmüş gençlere, işsizliğin düştüğü bilgisini vermeyi unuttuk zira haberleri yok işe girdiklerinden(!), 2- İş arayanları da bu kötü alışkanlıklarından vazgeçiremedik. Hal böyle olunca siyasetçiye “işsizliği çözdük” söylemi kazandırdık.

4- YÖNTEM: İşsizini görmezden gelen toplum, bir süre sonra işsizliğin yarattığı sosyal sorunları yaşamak zorunda… Enflasyonla mücadeleye odaklanıp üstelik bu alanda başarılı olunamadıysa, üretime yönelik gayretlerle büyümeyi hızlandırmalı ve bu sayede yeni istihdam kapıları aralamalı.

İKİ SORU İKİ CEVAP / İşsizliğe dair…

İşsizlik sahiden kimin sorunu?

İşsizlik, bir siyasetçi için “en büyük sorun” olarak tanımlanabilir. Ancak önceliği değilse, popülist bir söylemden öteye geçemez. Ekonomi bürokratı için işsizlik, bir istatistikten başka bir şey olmayabilir.

Kamu güvenliği açısından işsizlik?

Suç potansiyeli anlamına gelir ki kaybedecek bir şeyi kalmamış insanların bir süre sonra toplumsal bomba haline geldiğini bilirler Sendikacı için işsiz, “  dayanışma aidatı ödemediği için” var değildir.

NOT

İŞ BEĞENMEYENLER BİR YANA; İŞSİZ İÇİN DURUM VAHİM

Örgütsüz, sahipsiz ve toplumsal zenginliğin taşrasına itilmişlerdir. İşsizliğin işçideki anlamı daha hazin bir tanım barındırıyor: “Hayat standardının düşmesi, çalışmaktan vazgeçme, işlerin angarya gibi gelmesi, iş disiplininin ve iç disiplinin bozulması, aileye yansıyan sorunlar ve tehlikeli bir geleceğin inşası.”

İŞSİZLİK LÛGATI

Manşet işsizlik: Resmi rakamlarla dar tanımlı olandır. Çalışma çağında ama iş aramayanlardır

Ev genci: Hem eğitim talebi olmayan hem de iş aramayan, ailesinin imkanlarıyla yaşayanlar

Geniş tanımlı işsizlik: Son 4 haftadır iş aramayan ancak çalışma yaşında olanların işsiz sayılmasıdır

İstihdama katılım: Çalışma çağındaki 15-64 yaş aralığındakilerin aktif olarak iş arama süreci

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Çürümemek için yasaları dışlama 19 Mayıs 2026
İş dünyası; 3 top oyununda kaybetme! 18 Mayıs 2026
Enflasyonu değil, çözümü güncelleyin 15 Mayıs 2026
İç güçler işleri güçleştirmesin 14 Mayıs 2026
İstanbul’un denizi ve İDO’su var 13 Mayıs 2026
Türk mucizesini gerçekleştirelim 12 Mayıs 2026
Bize 5 binlik banknot lâzım 11 Mayıs 2026
Proje üret, yatırımcıya sun, mezun ol 08 Mayıs 2026
Ürünü yakaladık, şimdi rekabeti güçlendirelim 07 Mayıs 2026
'T insan' modeli kariyer yapmaya bak 06 Mayıs 2026