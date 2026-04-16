İstanbul pahalı kaldı, büyümeyi Anadolu destekledi 320 milyon dolara çıktık

İPEKYOL Group CEO’su Uğur Ayaydın’la Nisan ayının ilk günlerinde sohbet etmeye giderken 2025 yılı Ocak ayındaki görüşmemizden aldığım notları içeren yazıma baktım:

İtalyan ortakla 17 yıldır büyüme odaklı yol aldı, 300 milyon doları buldu…

2007 yılını 43 milyon Euro ciro ile kapatan İpekyol Group, 2008 yılında İtalyan Miroglio Grubu ile yüzde 50-50 ortaklığı 120 milyon Euro’luk işlem değeri üzerinden gerçekleştirmiş, o yıl için 65 milyon Euro ciro hedefi koymuştu.

Uzun süre “Ayaydın-Miroglio” adını kullanan grup 2012 yılında da 320 mağaza ve 230 milyon Euro ciro planlamıştı. Uğur Ayaydın, Ocak 2025’te buluştuğumuzda ortaklıkla ilgili şu saptamayı yapmıştı:

- Miroglio ile stratejik ortaklık yaptığımız için birlikte büyüme şansı yakaladık. Ortaklığımız istikrarlı, sürdürülebilir şekilde yürüyor. Zorlu, inişli-çıkışlı dönemlerde şirketin iyi yönetildiğini gördüler. Temettülerini de hep aldılar.

İpekyol Group Pazarlama Direktörü Zeynep Yenigün Turay ile Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler Müdürü Mine Homriş İlhan’ın eşlik ettiği Uğur Ayaydın, Nisan ayının ilk günlerinde buluştuğumuzda 2025 yılı verilerini paylaşmadan önce 2022-2023’e döndü:

- COVID-19 pandemisi sonrası ötelenmiş talep devreye girmiş, turist alışverişleri de artmıştı. Nitekim 2022-2023 yılı ve 2024 yılının ilk 6 ayı inanılmaz iyi geçmişti. Bir daha öylesine iyi, canlı dönem görebilir miyiz bilemiyorum.

2024 yılında yüzde 15 büyüyüp 300 milyon dolarlık ciroya ulaştıklarını anımsattı:

- 2025 yılında temel ihtiyaçlar cüzdanda daha büyük payı aldı. Kredi kartı harcamalarında 2023 yılında yüzde 9’lar düzeyinde olan hazır giyimin payı 2025’te yüzde 6’lara geriledi. Eğitim, kira, gıda harcamaları, hazır giyime pek yer bırakmadı.

Buna rağmen hazır giyim sektörünün enflasyonun bir tık üstünde büyüdüğünü bildirdi:

- İstanbul’da fiyatlar pahalı kaldı, alışveriş yavaşladı. Anadolu’da daha iyi büyümeyi sürdürdük. İpekyol Group olarak ciromuzu yüzde 32 büyütebildik. 2025 yılında 320 milyon dolar ciroya ulaştık.

İpekyol Group’un büyümesiyle ilgili şu ayrıntının altını çizdi:

- 2025 yılında adet bazında büyümemiz yüzde 7-8 oldu. Yerli tarafta ciromuz yüzde 40 büyüdü. Yabancı, yani turist alışverişi net olarak çok küçüldü.

2025 yılında işin “mutfağını derlemeye” zaman ayırdıklarını kaydetti:

- Daha önce sadece büyümeye odaklanırdık. Artık her ay koleksiyon değiştirme gündeme geldi. “Yapay zeka” ile daha iyi koleksiyon planlaması yapabilir olduk.

“Yapay zeka” ile sosyal medyadaki trendleri analiz ettiklerini irdeledi:

- Yaptığımız analizler, bizi hızlı koleksiyon değiştirmeye yöneltti. Adetler, stok yönetimi hep “yapay zeka” ile daha iyi sonuç verdi. Doğru ürünü doğru müşteri ile buluşturmada daha iyi noktaya ulaştık.

Ekonomide yaşanan sıkıntılara rağmen perakendenin 2025 yılında “iyi gittiğini” savundu:

- Diğer bir deyişle “çok da kötü” değildi. Online alışveriş pandemideki büyüme temposunun altına indi. Tüketici iyiden iyiye fiziki alışverişe döndü. Online alışveriş bizim ciromuzda yüzde 15 pay alıyor. Online’ı daha aktif kullanan müşterilerle bu pay yüzde 25’e çıkacak.

Torunlar GYO Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun’la her karşılaştığımda soruyorum:

- Sahibi olduğunuz AVM’lerde perakende sektörünün nabzını da tutuyorsunuz. Piyasa nasıl?

Torun, genelde şu yanıtı veriyor:

- Birçok sektörde olduğu gibi perakendeden de yakınmalar oluyor. Ancak, bizim gördüğümüz, hissettiğimiz kadarıyla perakende sektöründe işler o kadar da kötü değil.

Uğur Ayaydın’ın anlattıkları, verdiği mesaj ve İpekyol Group’un 2025’teki büyümesi, Aziz Torun’un, “Perakende sektöründe işler o kadar da kötü değil” sözlerini destekliyor.

Ayaydın’ın, “İstanbul pahalı kaldı, Anadolu’daki işler perakendede büyümeyi destekliyor” mesajı üzerinde düşünmek gerekiyor…

Savaş en çok Dubai Mall’u vurdu, Suudi Arabistan pek etkilenmedi

İPEKYOL Group CEO’su Uğur Ayaydın’a Körfez ülkelerindeki mağazalarının durumunu sordum, anlattı:

- İsrail ve ABD’nin İran’a saldırmasıyla başlayan savaştan en çok etkilenen Dubai oldu. Dubai Mall’daki mağazamızda satışlar yüzde 80 düştü. Emirates Mall’da da benzeri bir durum yaşandı. Çünkü, ikisinde de turist alışverişi yoğundu.

Suudi Arabistan’daki mağazalarının savaşın bölgede yarattığı olumsuz havadan pek etkilenmediğini kaydetti:

- Katar ve Bahreyn’de de ilk bir haftanın ardından işler normale döndü.

Ortadoğu’da mağaza konusunda strateji değiştirdiklerini bildirdi:

- Bölge ülkelerinde mağazalarımız franchise idi. Kendimiz yönetmeye başladık. Bu şekilde daha iyi sonuçlar alabileceğimizi düşündük. Bu amaçla söz konusu ülkelerde kendi şirketlerimizi kurduk. Suudi Arabistan’da şirketimizde yerel ortağa küçük hisse verdik.

Anadolu’da mağaza açılışlarına ağırlık vermeye başladık

İPEKYOL Group CEO’su Uğur Ayaydın’a mağaza sayılarını sordum, paylaştı:

- Türkiye’de 275, yurt dışında da 13 ülkede 60 mağazamız var.

Türkiye’deki mağaza açılışlarında Anadolu’ya ağırlık vermeye başladıklarını vurguladı:

- En son Niğde, Aksaray, Kırıkkale ve Osmaniye’de mağaza açtık. Tarsus’ta mağaza açılış hazırlığımız var.

Mağaza metrekarelerini geçmişe göre daha büyük planladıklarını bildirdi:

- Artık mağazalarımızın en az 300-400 metrekare olmasına özen gösteriyoruz. Daha önce ortalama büyüklük 180 metrekare idi.

Mağaza metrekarelerinin büyütülmesinin nedenini açtı:

- Mağazalarımızda hem daha fazla çeşit bulunduruyoruz. Hem de ürünlerimizi mağazada daha iyi sergileme imkanı oluyor.

Yurt dışında yeni ülkelerin gündemde olup olmadığını merak ettim, aktardı:

- Öncelikli gündemimiz bulunduğumuz ülkelerde derinleşmek.

Miroglio, Trussardi’yi aldı bizimle Türkiye’ye geliyor

İPEKYOL Group CEO’su Uğur Ayaydın, ortakları Miroglio Group’un asırlık İtalyan markası Trussardi’yi aldığını anımsattı:

- Miroglio, Trussardi’yi Türkiye’de İpekyol Group’a emanet etti. İstanbul Havalimanı projesi kapsamında açılacak olan outlet AVM’de Trussardi’yi vitrine çıkaracağız. Ayrıca bir mağaza da İstanbul Finans Merkezi’nde (İFM) açacağız.

Trussardi markasının İpekyol Group’a ek büyüme sağlayacağını vurguladı:

- Trussardi’yi ayrıca Antalya’ya Rixos’un The Land of Legends’de de açacağız.

Vitrindeki ürünlerin yüzde 25’ini kendi fabrikamızdan alıyoruz ayrıca 300 tedarikçi ile çalışıyoruz

İPEKYOL Group CEO’su Uğur Ayaydın, Edirne’deki fabrika yatırımından memnun olduklarını belirtti:

- Biz kendi markamıza üretim yapmayı doğru bir model görüyoruz. Mağazalarımızdaki ürünlerin yüzde 25’i kendi fabrikamızdan sağlanıyor. Ayrıca irili ufaklı 250-300 tedarikçiden de alım yapıyoruz.

Grup mağazalarındaki ithal ürün oranını merak ettim, paylaştı:

- Mağazalarımızdaki ürünlerin yüzde 50’si ithal…

Fabrika dahil İpekyol Group’ta 3 bin 200 kişinin istihdam edildiğini kaydetti:

- İpekyol Group’ta çalışanların yüzde 83’ü kadınlardan oluşuyor.

Savaşın olumsuz etkisi var Ama 2026 planlarımızı Şimdilik değiştirmedik

İPEKYOL Group CEO’su Uğur Ayaydın, 2025 yılı sonunda 2026 için yaptıkları projeksiyonu aktardı:

- 2026’nın ilk yarısının 2025’le benzer geçeceğini öngörmüştük. İkinci yarıdan itibaren enflasyon ve faizlerin aşağı yönlü olacağını düşündük. Dolayısıyla 2026 için de yüzde 37-38 büyüme hedefi koyduk.

Savaşa rağmen ilk çeyrekte işlerinin hedefe uygun geliştiğini vurguladı:

- Savaş uzamazsa hazır giyim sektörü 2026’yı yine enflasyonun az da olsa üstünde büyüme ile kapatabilir. Savaşın olumsuz etkisini bizim sektörde de hissediyoruz ama şimdilik hazırladığımız bütçeyi değiştirmedik.

Kozmetik, ciroda yüzde 5’e ulaştı

İPEKYOL Group CEO’su Uğur Ayaydın’a kendi markalarıyla girdikleri kozmetik pazarındaki durumlarını sordum, anlattı:

- Kozmetik ve parfüm tarafı iyi gidiyor. Yeni ürün denemelerimiz gündeme geliyor.

Kozmetik ve parfümün cirodaki payını merak ettim, paylaştı:

- Ciromuzun yüzde 5’ini oluşturuyor.