İstanbul Radyosu’nu 35 yıl şenlendiren sanatçı

Seha Okuş, 1933’te İstanbul’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini bu kentte tamamladı. İstanbul Belediye Konservatuarı Türk müziği bölümünden 1958 yılında mezun oldu. Şefik Gürmeriç, Emin Ongan, Halil Bedi Yönetken, Dr. Nevzat Atlığ gibi hocalardan ders aldı.

Konservatuar ve İstanbul Radyosu icra heyetinde kadro bulamayınca, hocaları ve arkadaşlarının önerisiyle kadro imkanı olan klasik batı müziği bölümüne soprano olarak girdi. 2.5 yıl görev yaptı. 1961’de Konservatuar Halk Müziği Topluluğu’na naklini yaptırdı. Halk müziğine yönelmesinde konservatuardan hocası Sadi Yaver Ataman’ın etkisi büyük oldu.

Halk müziği okumaya başlayınca bu müziği çok sever, ”Halk müziğinin kutsal bir yönü“ olduğuna inanır. Neriman Tüfekçi’nin önerisiyle İstanbul Radyosu Kadınlar Topluluğu’na girip radyo sanatçısı olur. 4 yıl korist olarak çalıştıktan sonra solistliği onaylanır. Sonradan Ahmet Yamacı’nın, Yurttan Sesler Topluluğu’na katılır. Neriman ve Nida Tüfekçi çiftinden halk müziğinin inceliklerini öğrenir.

Seha Okuş, konservatuar ve radyoda 35 yıl görev yapar. Konservatuar Halk Müziği topluluğu yöneticiliği görevini de üslenir. Emekli olsa da repertuar dersleri vermeyi sürdürür. Yeğeni olan Müjdat Gezen’in isteğine uyarak, 1990’da Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde halk müziği bölümünün başına geçer, ders verir.

Seha Okuş, 1972 yılında Türkan Şoray’ın ‘’Dönüş’’ filmine türkü okuyarak başladığı film müziği serüvenini, Toprak Ana, Mahpus, Açlık ve Kuma, filmlerine yaptığı eşsiz müziklerle katkısını sürdürür.

Kalan Müzik, 2002’de 17 eserinin yer aldığı ‘’Hasretinden Yandı Gönlüm’’ albümünü çıkardı, çok yankı yaptı.

Okuş, kişisel birikimini Darüşşafaka ve Türk Eğitim Vakfı’na bağış olarak bıraktı.

Seha Okuş’u saygı ile selamlıyor, popüler olmak yerine iz bırakan sanatçı tavrıyla örnek olduğunu vurgulamak istiyorum.

GÜNÜN SÖZÜ:

Uzmanlar hasar tespiti olmadan hızlı bir konut yapım kararının yeni facialara neden olabileceği uyarısını yapıyor.