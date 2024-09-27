İstanbul Sanayi Odası yarınını şekillendiriyor

İstanbul Sanayi Odası; girişimcilik ekosistemine attığı dev adımla yarına dair daha güçlü Türkiye hedefine katkı sunma gayretinde… İSO, hem dönüşüm sürecindeki Türk sanayisinin röntgenini çekeceği, hem de girişim ekosistemini destekleyeceği iki önemli projesini Odakule’de duyurdu bile.

Bu projelerden ilki ‘İSO Yeni Nesil Sanayi Hazırlık Endeksi’ olurken, diğeri de İSO KOZA Girişim Sermeyesi Yatırım Fonu ve hedeflenen büyüklük; 25 milyon $. Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan; sanayimizin stratejik dönüşümünün ancak yenilikçi fikirlerle destekleneceğini söylüyor.

Ürün, süreç, satış kanalları yeniden tasarlanıyor

Bahçıvan’ın dikkat çektiği, sanayinin insan boyutuna dair: “Sektörlerin; demografik değişimler, göç, esnek çalışma modelleri, yeni nesil öğrenme biçimleri gibi eğilimlere uyumunun sağlanması önem kazanıyor.” Zira dünyanın farklı fırsatlar, tehditlerle bir bakıma sil baştan şekillendiği dönemdeyiz.

Tüketici yapısı ve beklentileri; daha kişiselleşmiş, deneyim odaklı, uzun süreli etkileşime imkân veren mal ve hizmetlere doğru kayıyor. Böyle bir dünyada sanayi sektörleri de ürün, süreç ve satış kanallarını yeniden tasarlamak zorunda kalıyor. Bahçıvan’ın bu tespitleri, dikkate alınası türden...

İKİ SORU İKİ CEVAP / Stratejiye dair…

Yarına dair en önemli reform hangisi?

Elbette eğitim… Nitekim sanayinin önündeki en acil gündem, sağlıklı bir işgücü ve bunu da eğitim sağlayabilir. Bazı iş kollarında büyük işgücü açığı yaşanırken bazı iş kollarındaki yoğunlaşma ekonominin dengelerini olumsuz etkiliyor. Bitlere baytlara yatırıma paralel, insana yatırım yapmalıyız.

İSO KOZA Girişim Sermayesi Fonu?

Başkan Yardımcısı İrfan Özhamaratlı, fonun odağının yeşil ve dijital dönüşüm süreçleri olacağını söylüyor. Türkiye Varlık Fonu da buna sıcak bakıyor. Bahçıvan; “İlk adımı bugün atıyoruz, devamı gelecek ve bu fon giderek büyüyecek, ürettiği değeri, gücünü, etkinlik repertuvarına katacak” diyor.

not/ Birinci dönüşüm dalgasını kaçırdık hiç değilse ikincisi kaçmasın

Stratejik Dönüşüm Merkezi Danışmanı, Future Ally Şirketi Kurucu Ortağı İdil Özdoğan’ı dinliyoruz. Meclis üyeleriyle interaktif gerçekleşen sunumunda Özdoğan; “dünya nereye akıyorsa, sanayici de oraya akmalı” diyor ve ekliyor; “start-up’lar dahil yarına dair her adım, küredeki gidişatı bilmelidir.”

Bu, son derece yerinde bir ikaz… Elimizdeki düne dair avantaj ezberleri çoktan eskidi. Misal genç nüfus fırsat penceremiz çoktan kapandı. Sorun şu ki Avrupa önce zenginleşti, sonra yaşlandı fakat bizler bu fırsatı kaçırdık. O halde bize yarına dair yeni öykü, sanayiciye taze ufuklar gerekecektir.

Şu anda kürede birbirinden kopuk gibi görünen ama aslında her biri diğerini etkileyen onlarca ana teknoloji trendi, iş yapma yaklaşımı, finansal yaklaşım mevcut… Tüm bunların bileşkesinde oluşan yarının endüstri dünyasında, Türk sanayicisi eski ezberleriyle var olamaz, rekabet dahi edemez.

O halde yapılması gereken; İSO’nun Stratejik Dönüşüm Merkezi’nin çalışmalarına daha fazla destek vermek… Zira sanayie yön veren küresel eğilimlere odaklanmak şart. Veriye dayalı, bulguları hesaba katan sanayiciler ayakta kalacak, diğerleri ise zamanın dişlileri arasında eriyip yok olacak.

Peki ya şimdiki sanayimizin güçlü kasları? Geliştirdiğimiz kabiliyetler? Sanayici Aynur Ayhan bunu sorguladı Meclis toplantısında… Cevabı ise apaçık; mevcut kabiliyet setimizi yarına akort etmek…