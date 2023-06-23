İstanbulluyu zamlardan koruma sübvansiyonumuz yılda 14 milyar lirayı buluyor

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Haliç Kongre Merkezi’nde seçimi kazandığı günü “23 Haziran Demokrasi Şenliği” olarak tanımlayarak “İstanbul’a Hizmette 4 Yıl Sunumu”yla sahneye çıktı.

23 Haziran 2019’un “Türkiye’yi hukuk ve demokrasi rotasında tutma idaresinin zaferi” olduğunu savundu:

- Milletimiz 23 Haziran 2019’da o demokrasi dersini vermeseydi, Türkiye çok daha karanlık bir yola girerdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesini, “aile bütçesi” hassasiyetiyle yönettiklerini belirtti:

- Asla israfa geçit vermiyoruz.

Ulaşıma tüm zamanların en büyük yatırımını yaptıkları iddiasını ortaya koydu:

- Yatırımların aslan payını metroya ayırdık, ayırmaya da devam ediyoruz. 3.5 yılda toplam 46 istasyona sahip 46.2 kilometre uzunluğunda 5 metro ve 1 tramvay hattını hizmete açtık.

Halen 8 metroda inşaatların sürdüğünü kaydetti:

- 2024 Mart ayına kadar raylı sistem ağına 18.9 kilometre daha kazandıracağız. Önümüzdeki 9 ayda hizmete açacağımız 3 raylı sistem hattımızla birlikte yıllık ortalama 13 kilometre metro ile İstanbul tarihinin yıllık bazda en çok metro üreten yönetimiyiz.

Yeni hatlarla birlikte ulaşımda metro ve raylı sistemi kullanan İstanbullu sayısının arttığını bildirdi:

- İstanbul’da günde 1.8 milyon kişi ulaşımda metroyu, raylı sistemi kullanıyordu. Şimdi 2.6 milyon kişiye çıktı.

“TRAM34” projesine işaret etti:

- Bu projeyle yerli ve milli tramvaylarımızı üretmeye başladık. 2030 sonrası için İstanbul'un 740 kilometrelik raylı sistem ağına ulaşma hedefine aklın ve bilimin ışığında ilerliyoruz.

“HIZRAY” projesine değindi:

- Yeni nesil ve ekspres metro projemiz “HIZRAY”, 74.5 kilometre uzunluğunda 13 istasyonlu olacak. Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Beylikdüzü’ne tamamen yer altından uzanacak. Yolculuk 55 dakika sürecek. Günde 1.5 milyon kişiyi taşıyacak.

Sefaköy-Beylikdüzü metro hattının projesini ve finansmanını hazırladıklarını vurgulayıp ekledi:

- Projeye İBB Meclisi'nden de onay aldık. Sayın Cumhurbaşkanı’ndan onay bekliyoruz.

Kendi kaynaklarından finanse ettikleri 195 yeni metrobüsü hizmete aldıklarının altını çizdi:

- Yıl sonuna kadar yeni metrobüs sayısı 252’yi bulacak.

Bu noktada şu veriyi paylaştı:

- İstanbullu’nun akaryakıt, elektrik gibi kalemlerdeki fiyat artışlarından etkilenmesini engellemek için ayda 1 milyar lirayı aşan sübvansiyon sağlıyoruz. Sübvansiyon yılda 14 milyar lirayı buluyor.

İmamoğlu’nun ortaya koyduğu veriler, özellikle metroda önemli ölçüde yol alındığını gösteriyor.

Ancak, 14-28 Mayıs seçim süreci, ardından CHP’de gündeme gelen “değişim” tartışmaları, İmamoğlu’nu daha çok siyaset sahnesine çekiyor.

Başta AK Parti olmak üzere Cumhur İttifakı, “İmamoğlu iş değil, siyaset yapıyor” algısını beyinlere kazımak için her fırsatı kullanıyor.

İmamoğlu, Mart 2024’e kadar kalan 9 aylık sürede icraatlarıyla daha çok öne çıkıp bu algının üstesinden gelebilir mi?

Çöpten üretilen elektrik yılda 2.5 milyon kişinin evini aydınlatabiliyor

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, özellikle içme suyu, atık su ve yağmur suyu hatlarında çok ciddi altyapı yatırımları gerçekleştirdiklerini bildirdi:

- 2 bin kilometreye yakın atık su hattı, 200 kilometre yağmur suyu altyapısı inşa ettik. Su baskınlarını bu şehrin kaderi olmaktan çıkardık. Atık sulardan geri kazanım kapasitemizi artırdık. Marmara Denizi, İstanbul Boğazı ve Haliç’e kontrolsüz atık su girişini engelledik.

2019 yılında çöpten 55 megavat elektrik üretildiğini anımsattı:

- Çöpten elektrik üretimini tam 4 katına çıkardık. Geçen yıl çöpten elektrik üretimini yüzde 55 artırarak 2.5 milyon İstanbullu’nun 1 yıllık enerji ihtiyacını karşılar hale geldik. Ayrıca İBB’ye ait binalarımız için güneşten enerji üretmeye başladık.

Vapurlarımız 16 milyon kişiyi taşıyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, deniz ulaşımına dönük yatırımlarını, atılımlarını şöyle özetledi:

· Çürümeye terkedilmiş tarihi gemilerimizi restore ederek sefere sunduk.

· 2019’da İstanbul’da sadece 20 hatta Şehir Hatları vapurları çalışıyordu. Bugün 34 hatta vapurlarımız 16 milyona hizmet veriyor.

· Haliç Tersanesi'ni yeniden çalışır hale getirerek burada ürettiğimiz 5’i hibrit 50 adet Deniz Taksi'yi hizmete sunduk.

52 Gülhane Parkı büyüklüğünde yeşil alan açtık

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, toplam 7.5 milyon metrekareden fazla yeşil alanı şehre kazandırdıklarını bildirdi:

- Bir başka ifadeyle şehrimizde yaşam kalitesini artırmak için 52 tane Gülhane Parkı büyüklüğündeki yeşil alanı İstanbulluların hizmetine sunmuş olduk.

306 bin haneye 2 milyar liralık destek verdik

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal desteklerle ilgili çalışmalarını şöyle sıraladı:

· Anne Kart ile 4 yaşına kadar çocuğu olan 532 bin anneye ücretsiz ulaşım hakkı tanıdık. Annelerimizin 862 milyon liralık geçişlerini sübvanse ettik.

· 4 yılda 234 bini aşkın çocuğa 21 milyon litrenin üzerinde süt dağıttık.

· İstanbul Vakfı aracılığıyla 3 yılda 600 bin kişiye kurban eti, 370 bin aileye gıda yardımı yaptık.

· “Askıda Fatura” kampanyamızla 100 binden fazla ihtiyaç sahibi ailenin 356.300 su veya doğal gaz faturasının ödenmesine yardım ettik.

· 306 bini aşkın haneye toplamda 2 milyar 80 milyon 209 bin lira ödeme yaptık.

· 75 bin üniversite öğrencisine yıllık 4 bin 500 lira burs sağladık.

· İşbaşına geldiğimizden bugüne 191 bin üniversite öğrencisi ile ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki 334 bin öğrencimize toplam 812 milyon liralık maddi destek sağladık.

120 bin kişiye özel sektörde İş bulduk

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bölgesel İstihdam Ofislerine işaret etti:

- 25 ilçede 26 şubemiz ile 120 bin kişiye özel sektörde iş imkanı sağladık. Bu hizmeti en kısa sürede 39 ilçemize yayacağız.

Deprem bölgesine 1.6 milyar liralık Destek verdik

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 11 ilimizi vuran 6 Şubat 2023 depremlerine değindi:

· 18 bin 264 personelimiz, 1551 iş makinamızla afetzedelerin yanında olduk.

· Arama kurtarma ekiplerimiz 561 vatandaşımızı enkazdan canlı çıkardı.

· 1.4 milyon kişiye iaşe, 230 bin kişiye mobil büfe hizmeti verdik.

· Toplam 1.6 milyar liralık işgücü ve bütçeyi afetzedelere yardım için kullandık, kullanmaya da devam ediyoruz.

İştirak gelirleri 72 milyar lira

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyenin iştiraki olan şirketlerle ilgili şu bilgileri verdi:

· İştirak şirketlerimizin gelirleri 2022 yılında bir önceki yıla kıyasla iki kattan fazla artarak 31.5 milyar liradan 72 milyar liraya ulaştırdık.

· İştirak şirketlerimizin yatırımlarını bir önceki yıla kıyasla yüzde 63 artırarak 1 milyar liradan 1.6 milyar liraya çıkardık.

· Sadece iştirak şirketlerimiz tarafından bu yılın sonuna kadar yaklaşık 5.5 milyar liralık yatırım yapmış olacağız.

· İştiraklerimizin öz kaynaklarını da 2022 yılında önceki yıla göre yüzde 52 artırarak 12.2 milyar liradan 18.6 milyar liraya yükselttik.

· 2019’da devraldığımız 4.5 milyar Euro’luk borcu 3.6 milyar Euro’ya düşürdük.