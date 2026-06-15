İstanbul’u bölgenin etki merkezi yapmak istiyoruz

ChangeNOW, 2017’de Paris’te doğan, çevresel ve sosial dönüşümü hızlandırmak için girişimcileri, yatırımcıları, şirketleri, kamu karar alıcılarını, STK’ları, medya temsilcilerini ve gençleri bir araya getiren küresel bir etki platformu.

Kendisini “gezegen için çözümlerin en büyük etkinliği” olarak konumlandırıyor. Amacı yalnızca sürdürülebilirlik gündemini konuşmak değil, somut çözümlerin yayılmasını, finansmana ve iş birliklerine erişmesini sağlamak. ChangeNOW’u farklı kılan, yalnızca büyük bir sürdürülebilirlik etkinliği olması değil; fikirleri sahaya, çözümleri yatırıma, bağlantıları kalıcı iş birliklerine dönüştürme iddiası. Şimdi bu küresel platformun İstanbul’a taşınması, Türkiye’nin COP31’e ev sahipliği yapacağı bir dönemde ayrı bir anlam kazanıyor. 10 Eylül’de düzenlenecek olan ChangeNOW HUB Istanbul, İstanbul’u Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya arasında yeni bir etki merkezi haline getirme hedefiyle yola çıkıyor. Aplike+Beyin Kurucu Ortağı Beyza Beyzade Berkol ile konuştuk:

Türkiye’nin çözümlerini küresel vitrine taşımak istiyoruz

“ChangeNOW’u İstanbul’a getirme kararımızın temelinde Türkiye’nin küresel dönüşüm ve etki ekosisteminde daha görünür olması gerektiğine olan inancımız yatıyor. Bugün dünyada çok değerli girişimler, sosyal inovasyon projeleri, sürdürülebilirlik çözümleri ve gençlik hareketleri ortaya çıkıyor. Türkiye’de de bu alanda son derece güçlü çalışmalar yürütülüyor ancak bunların uluslararası görünürlüğü henüz potansiyelinin gerisinde. İstanbul ise Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya’nın kesişim noktasında yer alan, girişimcilik, sanayi, finans, akademi ve genç nüfusu aynı anda buluşturabilen çok özel bir şehir. Bizim hedefimiz yalnızca bir etkinlik düzenlemek değil; İstanbul’u bölgedeki çözüm üreticilerinin buluştuğu bir merkez haline getirmek ve Türkiye’de geliştirilen çözümleri küresel platformlara taşıyabilmek. Bu nedenle ChangeNOW HUB Istanbul’u bir etkinlikten çok, uzun vadeli bir dönüşüm ve bağlantı ekosistemi olarak görüyoruz.”

COP31’in başarısı zirveden önce kurulacak iş birliklerinde yatıyor

“COP31’i yalnızca bir iklim zirvesi olarak değil, Türkiye’nin dönüşüm vizyonunu dünyaya göstereceği önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Bugün iklim gündemi; enerji, finans, üretim, teknoloji, tarım ve şehirleşme gibi birçok alanı doğrudan etkiliyor. Dolayısıyla sürdürülebilirlik artık yalnızca çevre politikalarının değil, ekonomik kalkınmanın ve rekabetçiliğin de merkezinde yer alıyor. ChangeNOW HUB Istanbul’u da COP31’e giden süreçte kamu, özel sektör, girişimciler, yatırımcılar, akademi, sivil toplum ve gençleri aynı zeminde buluşturan bir hazırlık ve diyalog platformu olarak konumlandırıyoruz. Amacımız yalnızca sorunları konuşmak değil; Türkiye’de geliştirilen çözümleri görünür kılmak, farklı paydaşlar arasında yeni iş birliklerini teşvik etmek ve dönüşümün farklı aktörleri arasında ortak bir hareket alanı yaratmak. COP31’in başarısı yalnızca zirve günlerinde yapılacak görüşmelerle değil, öncesinde kurulan iş birlikleri ve ortaya çıkan somut çözümlerle ölçülecek. ChangeNOW HUB Istanbul’un da bu sürece katkı sağlayan, çözüm odaklı ve kapsayıcı bir buluşma noktası olmasını hedefliyoruz.”

‘Ortak Zemin” adlı gençlik topluluğunu kuruyoruz

“En önemli farkımız, ChangeNOW HUB Istanbul’u bir etkinlik olarak değil bir ekosistem olarak tasarlıyor olmamız. Etkinlik günü elbette önemli; ancak bizim asıl hedefimiz etkinlik öncesinde başlayan ve sonrasında da devam eden bir topluluk oluşturmak. Bu kapsamda lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan, yıl boyunca çözüm geliştiren, birlikte üreten ve farklı disiplinleri buluşturan ‘Ortak Zemin” adlı gençlik topluluğunu kuruyoruz. Bugün gençler iklim, teknoloji, girişimcilik ve sosyal etki alanlarında çok güçlü fikirler üretiyor. Biz onların yalnızca dinleyici değil, sürecin aktif üreticileri olmalarını istiyoruz. Aynı zamanda etkinlikte yalnızca paneller değil; çözüm vitrini, girişim sunumları, kurumlar arası eşleşmeler ve yeni iş birliklerini destekleyecek alanlar yer alacak. Katılımcıların etkinlikten yalnızca ilham alarak değil, yeni bağlantılar, yeni fikirler ve yeni fırsatlarla ayrılmalarını hedefliyoruz.”

Hedefimiz güçlü bir Türkiye görünürlüğü oluşturmak

İstanbul’u bir “impact hub” haline getirmek mümkün. İstanbul'un en büyük avantajlarından biri farklı coğrafyaları, sektörleri ve kültürleri aynı anda buluşturabilmesi. Bugün bölgenin ortak gündeminde enerji dönüşümü, su kaynakları, gıda güvenliği, genç istihdamı, döngüsel ekonomi ve teknoloji gibi başlıklar yer alıyor. Bu sorunların çözümü de ancak farklı aktörlerin birlikte çalışmasıyla mümkün. Biz İstanbul’un yalnızca Türkiye için değil, bölgesel ölçekte de bir etki merkezi haline gelebileceğine inanıyoruz. ChangeNOW HUB Istanbul’un uzun vadede bölgedeki girişimcileri, yatırımcıları, kurumları, akademiyi ve gençleri buluşturan kalıcı bir platforma dönüşmesini hedefliyoruz. İstanbul’un Paris, Amsterdam veya Singapur gibi küresel etki ağlarının doğal bir parçası haline gelmesi ve bölgesel ölçekte bir ‘impact hub’ olarak anılması bizim için önemli bir hedef. Ancak bizim başarı tanımımız biraz daha geniş. Birincisi, Türkiye’den çıkan çözümlerin uluslararası görünürlük kazanması. İkincisi, burada kurulan ilişkilerin yeni projelere dönüşmesi. Üçüncüsü ise gençlerin bu sürecin aktif bir parçası haline gelmesi. Eğer bir yıl sonra Ortak Zemin topluluğunda yüzlerce gencin birlikte projeler geliştirdiğini, Türkiye’den çıkan girişimlerin uluslararası ağlara eriştiğini ve 2027 yılında Paris’te gerçekleşecek ChangeNOW Zirvesi’nde Türkiye’nin çok daha güçlü temsil edildiğini görürsek, o zaman amacımıza ulaştığımızı söyleyebiliriz. Uzun vadeli hedeflerimizden biri de Türkiye’de geliştirilen çözümleri, girişimleri ve etki hikâyelerini Paris’e taşıyabilmek ve güçlü bir Türkiye görünürlüğü oluşturmak. Çünkü bizim hedefimiz yalnızca bir gün süren bir etkinlik değil; Türkiye’nin çözüm üreten insanlarını, kurumlarını ve gençlerini küresel etki ekosistemine bağlayan kalıcı bir hareket oluşturmak.”