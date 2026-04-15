İstanbul’un Dubai olmasına gerek yok, yakışanı yapsın yeter

Geçen hafta savaş nedeniyle Ortadoğu’dan kaçan sermayeyi İstanbul ve Türkiye’nin önde gelen şehirlerinin kapıp kapamayacağı üzerine oldukça eğlenceli, zaman zaman da derinliksiz tartışmalara şahit olduk.

Özellikle “finans merkezi olmak için önce hukukun üstünlüğü gerekir” diyenlerin aslında adaletin herkese eşit dağılmasını kast ettiğini pek anlamayanların “BAE’de demokrasi mi var?” gibi anlamsız tepkiler verdiğini gördük. Halbuki anlatılmak istenen şuydu:

BAE, Katar, Bahreyn ve Suudi Arabistan’ın zaten demokrasi iddiası yok. Kuruluş felsefeleri de özgür iradeye dayanmıyor zaten. Sadece koydukları kuralları saatte bir değiştirmiyorlar. Yani yerlisi yabancısı başına geleceğin ne olduğunu biliyor. Petrol, doğalgaz, gayrimenkul, turizm ve ticaret üzerine kurulu düzende oldukça sert ve etkili bir asayiş düzeni var. Suç işleme oranları bu sebeple düşük, yabancı ülkelerden gelenler kurallara uyarlarsa başlarına bir şey gelmeyeceğini bilmiyorlar.

Mesele binalardan ibaret olsaydı kolayca çözerdik

Türkiye ise laik, demokratik bir hukuk devleti olarak kurulduğu için bazılarına Batı hukuku kafası kızdığı zaman şeriat hükümlerini uygulamıyor. Dolayısıyla Türkiye’nin hukuk düzeni uluslararası sermaye için daha uygun. Ancak çok sık kural ve kanun değiştirdiği için kimse başına ne geleceğini tam olarak bilemiyor. Bunun yanında anlamsız bir yüksek faiz-düşük kur politikası ile yabancıların bile pahalı bulduğu bir ülke haline gelmiş. Benzin fiyatından market fiyatına kadar her şey Avrupa ortalamalarının üzerinde. Ayrıca enflasyonun gerçek sebepleriyle değil sonuçlarıyla uğraşıldığı için hayat pahalılığı altında ezilen ücretler düşük kur sebebi ile Euro cinsinden yabancıları caydıracak hale gelmiş. Dolayısıyla mesele binalardan ibaret olsaydı kolayca çözerdik meseleyi. Yine de objektif şekilde ele almakta fayda var.

Sorumuzu hatırlayalım: Dubai, Doha ve Bahreyn kısa ya da orta vadede “riskli bölge” algısıyla yıpranırsa, Türkiye’de İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir ve Antalya bu boşluğu doldurabilir mi? Kısa cevap şu: Türkiye fırsat yakalayabilir, ama doğrudan Körfez’in yerini alamaz. Çünkü finans merkezleri yalnızca gökdelen, havalimanı ve lüks konuttan ibaret değil; hukuk, vergi, sermaye piyasası derinliği, iletişim altyapısı, fuarcılık ve yaşam kalitesinin birleşimi. Dubai’nin son yıllarda finans ve turizmde ürettiği ölçek, bunun ne kadar kurumsal bir iş olduğunu gösteriyor. Geçen yılın sonunda Dubai 1.052 finansal şirkete, 500’ün üzerinde varlık ve servet yönetim şirketine ve 1.677 Yapay zeka/Fintech kuruluşuna ulaşmış. Ayrıca Dubai’nin finans merkezinin yaklaşık 7.700 şirket ve 48 bine yakın çalışanla 2020’ye göre iki kattan fazla büyüdüğünü görüyoruz.

Turizm ve yaşam kalitesi tarafında Türkiye’nin şehir bazlı üstünlüğü daha belirgin. Dubai 2025’te 19,6 milyon uluslararası ziyaretçi ve 95,2 milyon havalimanı yolcusu ile gücünü sürdürdü. Katar, 2025’te 5,1 milyon uluslararası ziyaretçi ağırladı; konaklama sayısı 10,8 milyonun üzerine çıktı ve doluluk oranı %71 oldu. Türkiye tarafında ise Antalya 2025’i 17,1 milyon ziyaretçi ile kapattı; havalimanı 39,16 milyon yolcu taşıdı. İstanbul’da 2025 boyunca yabancı ziyaretçi sayısının 18,97 milyona ulaştığı, 2024’e göre artışın sürdüğü bakanlık kaynaklı istatistiklerde görülüyor. Yani Türkiye’nin şehirleri, özellikle İstanbul ve Antalya ekseninde, turizm ve iş seyahati kapasitesi bakımından Körfez’le yarışabilecek bir ölçeğe ulaşmış durumda. Bu çok önemli; çünkü sermaye önce güvenli erişim ve yaşanabilirlik arar, sonra vergi oranına bakar.

Ankara, İzmir ve Antalya’nın rolü burada ayrı ayrı düşünülmeli. Ankara bir finans merkezi değil, ama karar merkezi. 2025’te Esenboğa Havalimanı yaklaşık 13,9 milyon yolcu taşıdı. Kesinlikle güçlü bir erişim seviyesi diyebiliriz. İzmir Adnan Menderes ise 2025’te 12,7 milyon yolcu ile hem ticaret hem turizm hem de yaşam kalitesi açısından “ikincil üs” rolü oynayabilecek kapasiteye geldi. Antalya ise tipik bir “sermaye yaşam şehri” adayı: Turizm hacmi, otel kapasitesi, uluslararası tanınırlık ve yeni havalimanı yatırımlarıyla, savaşın gölgesinde Körfez’den çıkmak isteyen yüksek gelir grupları için ikincil yerleşim alternatifi olabilir. Bu anlamda Türkiye’nin avantajı tek şehirde değil; İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya birlikte düşünülürse çok merkezli bir cazibe alanı yaratılabilir. Körfez ülkelerinde ise finans, yaşam ve karar merkezi daha çok aynı dar coğrafyada sıkışıyor.

Gayrimenkul tarafında Türkiye’nin fırsatı daha da net. Dubai’de konut piyasası 2025’te yeni rekor kırdı: Toplam satış değeri 137 milyar dolar, işlem sayısı 205.400 olmuş. Dubai geneli konut fiyatı kabaca metrekare başına yaklaşık 5.300 dolar ve villalarda 6.300 dolar seviyesine denk geliyor. Türkiye’de ise 2025’te konut satışları çok güçlü toparlandı, fakat reel fiyatlar daha yatay kaldı; yani İstanbul ve Antalya gibi şehirler, Dubai’ye göre hâlâ daha düşük giriş maliyeti sunuyor. Bu, yatırımcı için önemli bir avantaj. Ama aynı zamanda bir uyarı da içeriyor: düşük fiyat tek başına üstünlük değildir; hukuki güvence ve piyasa şeffaflığı yoksa “ucuzluk”, uzun vadeli sermaye için cazibe değil risk primi anlamına gelir. Le Monde’un geçenlerde İstanbul kiraları üzerine yaptığı haberde de görüldüğü gibi, konut piyasasında öngörülebilirlik ve erişilebilirlik sorunu büyüyor.

Bankacılık sistemi ve sermaye piyasası açısından ise Türkiye’nin profili güçlü, ancak eksik tarafları var. BDDK verilerine göre Türkiye bankacılık sisteminin toplam aktifleri Şubat 2026 itibarıyla 48,87 trilyon TL’ye ulaşmış. Bu, sistemin ölçek olarak güçlü olduğunu gösteriyor. Ama uluslararası finans merkezi olmak için aktif büyüklüğü yetmez; yabancı yatırımcı, serbest sermaye girişi-çıkışı, tahkim ve ürün çeşitliliği gerekir.

Dubai Finans Merkezi ise ayrı hukuk, ayrı tahkim ve uluslararası yatırımcı dostu bir çerçeve sunuyor. Katar Finans Merkezi’nin 2025 ortası itibarıyla 3.300 kayıtlı firmaya ulaşması da aynı durumu gösteriyor: Körfez’de finans merkezleri sadece vergiyle değil, hukuki mimariyle büyüyor. Türkiye’nin zayıf tarafı da tam burası. İstanbul Finans Merkezi fiziksel olarak çok iddialı olabilir, ama küresel fon yöneticisinin baktığı ilk şey ofis binası değil; “ihtilaf çıkarsa hangi mahkeme, hangi hukuk, hangi takvim?” sorusudur.

Fuarcılık ve iş etkinlikleri tarafında da benzer bir fark var. Dubai’nin finans merkezi olmasının bir nedeni yalnızca regülasyon değil; aynı zamanda yıl boyunca süren küresel fuar, kongre ve yatırım etkinlikleriyle “ağ ekonomisi” üretmesi. Türkiye’de İstanbul’un fuarcılık altyapısı büyük, Antalya’nın kongre turizmi potansiyeli yüksek, İzmir’in ticari fuar geçmişi güçlü. Ama bunların hiçbiri henüz Dubai kadar küresel marka üretmiş değil. Bu, Türkiye için ciddi bir fırsat alanı. Savaş nedeniyle Dubai, Doha ve Bahreyn’de güvenlik algısı bozulursa, İstanbul ve Antalya konferans-ekonomi ekseninde öne çıkabilir. Fakat bu geçişin kalıcı olması için yalnızca mekân değil, uluslararası takvim ve marka inşa etmek gerekir. Aksi halde Türkiye, Körfez’den çıkan talebin ancak geçici bir durağı olur. Dubai’nin 2025’te finans, turizm ve gayrimenkulü aynı anda büyütmesi, tam da bu marka gücünün sonucudur.

İletişim ve haberleşme altyapısında Körfez lehine önemli bir fark var. ITU’nun 2025 ICT Development Index verilerinde Katar 98,4 puan ile dünyanın en üst sıralarında yer aldı. GSMA ve ITU endeksleri, genel olarak BAE ve Katar’ın dijital altyapı, ağlantı kalitesinde çok yüksek performans gösterdiğini ortaya koyuyor. Türkiye güçlü bir telekom altyapısına sahip olsa da, Körfez’deki premium iş altyapısı ile aynı seviyede değil. İstanbul’un avantajı erişim ve pazar ölçeği; Dubai ve Doha’nın avantajı ise daha yüksek dijital kalite ve daha sorunsuz kurumsal hizmet deneyimi. Yani Türkiye’nin fırsatı “Körfez’den daha iyi altyapı sunmak” değil; daha büyük pazar-daha düşük maliyet -kabul edilebilir kalite bileşimini doğru paketlemek olabilir.

Bütün bu resmi SWOT mantığıyla toplarsak tablo şöyle:

- Türkiye’nin güçlü tarafı, şehir çeşitliliği, erişim kapasitesi, görece düşük gayrimenkul maliyeti, büyük iç pazar, turizm hacmi ve jeostratejik konum.

- Zayıf tarafı, hukukun üstünlüğü algısı, vergi/teşvik sisteminin karmaşıklığı, sermaye piyasasının sığlığı ve yabancı yatırımcı için öngörülebilirlik sorunu.

- Fırsat tarafı, savaş nedeniyle Körfez’de oluşabilecek algı bozulması, hava sahası ve güvenlik riski nedeniyle şirketlerin operasyon çeşitlendirme ihtiyacı ve varlıklı bireylerin ikinci adres arayışı.

- Tehdit tarafı ise şu: Türkiye reform yapmazsa, Körfez’den çıkan sermaye burada kalıcı üs kurmak yerine İstanbul ve Antalya’yı yalnızca kısa vadeli geçiş alanı olarak kullanır.

Özetle, Dubai’nin finansal ve hukuki üstünlüğü, yalnızca savaşla aşınacak kadar zayıf değil. Dubai’nin çekiciliği düşük vergi, hızlı regülasyon, uluslararası işgücü ve kurumsal altyapının birleşiminden geliyor.

Güven üretilirse sermaye gelir ve kalır

Şöyle bitirelim: İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya; Dubai, Doha ve Bahreyn’in yerini hemen alamaz. Ama doğru adımlar atılırsa, onların zayıfladığı dönemde en çok kazanan Türkiye olabilir. Bunun için yapılması gerekenler de belli.

İstanbul Finans Merkezi gerçek anlamda uluslararası tahkim ve finans hukuku alanına dönüşmeli; vergi rejimi sadeleştirilmeli; yabancı yatırımcı için giriş-çıkış ve kâr transferi öngörülebilirliği güçlendirilmeli; fuarcılık ve kongre turizmi uluslararası markaya dönüştürülmeli; İstanbul finans ve yönetim merkezi, Antalya yaşam ve turizm merkezi, İzmir lojistik-ticaret merkezi, Ankara ise regülasyon ve kamu merkezi olarak birlikte kurgulanmalı.

Türkiye’nin elindeki potansiyel gerçek; ama potansiyel ile çekim merkezi arasında bir tek kelimelik fark var: “güven”. Güven üretilirse sermaye gelir ve kalır. Güven üretilmezse gelir, bakar ve gider.

Altyapı, küresel finans hukukuyla desteklenmeli

İstanbul’un güçlü tarafı ölçek ve coğrafya. İstanbul Finans Merkezi’nin resmî verilerine göre projede 1,3 milyon metrekare ofis alanı, 100 bin metrekare alışveriş alanı, kongre merkezi ve günlük 100 bin kişilik kullanım kapasitesi hedefleniyor. İstanbul’un iki büyük havalimanı ise 2025’te toplam 132 milyon yolcu taşıdı; bunun yaklaşık 84 milyonu İGA İstanbul Havalimanı, 48 milyonu Sabiha Gökçen’den geliyor. Bu iki veri birlikte okunduğunda İstanbul’un Körfez karşısındaki en büyük avantajı ortaya çıkıyor: şehir yalnızca bir “finans kampüsü” değil, aynı zamanda Avrupa-Asya-Afrika aksında doğal bir erişim merkezi. Ancak aynı veri başka bir gerçeği de söylüyor: Altyapı var, ama bu altyapının küresel finans hukukuyla desteklenmesi gerekiyor.