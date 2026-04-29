İşte yanıtı aranan soru: Temmuzda asgari ücrete ara zam var mı?

ABD ile İran arasında yaşanan savaşın yarattığı küresel gerilim, başta enerji olmak üzere gıda, ulaşım ve birçok sektörde maliyetleri yukarı çekti. Küresel ekonomik dalgalanmalar ve özellikle enerji fiyatlarındaki artışın iç piyasaya yansımasıyla birlikte Türkiye’de milyonlarca çalışanın gözü temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağına çevrildi. Yılın ilk yarısında yükselen enflasyon, temel tüketim kalemlerinde hissedilir fiyat artışlarına yol açarken, mevcut asgari ücretin alım gücünde de belirgin bir erime yaşandı.

Bugün geldiğimiz noktada net 28 bin 75 TL olarak ödenen asgari ücret açlık sınırının bile altında kaldı. Oysa asgari ücretin; gıda, barınma, sağlık ve ulaşım gibi temel ihtiyaçları güncel fiyatlar üzerinden karşılayabilecek düzeyde olması gerekiyor. Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında asgari ücretlinin rahat nefes alması şart.

Ekonomi yönetiminin enflasyon dengeleriyle uyumlu bir adım atıp atmayacağı merakla beklenirken işveren kesimi, maliyet baskılarının arttığı bir dönemde yapılacak olası bir ücret artışının üretim ve istihdam üzerindeki etkilerine dikkat çekiyor. Temmuz ayına yaklaşılırken, asgari ücrette ara zam ihtimali hem çalışanlar, hem de piyasa aktörleri tarafından yakından takip ediliyor.

Şunu da belirtmekte fayda var, temmuzda asgari ücrete ara zam yapılması için hiçbir yasal engel yok. Komisyon, Bakanlık ne zaman isterse hemen toplanabilir.

Assgari ücrete ara zam ihtimali henüz ufukta görünmese de artışın şart olduğu da kaçınılmaz bir gerçek...