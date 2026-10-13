İşveren çalışanın e-postalarını okuyabilir mi?

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Av. Ege DEMİRALP

Günümüzde birçok çalışan, işveren tarafından kendisine verilen kurumsal e-posta hesabını kullanıyor. Bu hesaplar şirket işlerinin yürütülmesi, müşterilerle iletişim kurulması ve kurum içi yazışmaların yapılması amacıyla açılıyor.

Peki işveren, çalışanın kurumsal e-posta hesabına istediği zaman girip bütün yazışmaları okuyabilir mi?

Kural olarak işverenin sınırsız bir denetim yetkisi yoktur. E-posta hesabının şirkete ait olması, bu hesaptaki bütün yazışmaların hiçbir kurala bağlı olmadan incelenebileceği anlamına gelmez. Çünkü e-posta hesabında çalışanın kişisel verileri, iletişim bilgileri ve özel yazışmaları da bulunabilir.

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 16 Eylül 2026 tarihli ve 2026/2035 sayılı İlke Kararı, bu konuda işverenlerin uyması gereken kuralları açıkladı.

İşveren önceden bilgi vermeli

İşveren, kurumsal e-posta hesabının denetlenebileceğini çalışana önceden bildirmelidir. Bu bildirim yalnızca "Şirket e-postaları denetlenebilir" şeklinde genel bir ifadeden oluşmamalıdır.

Çalışana;

* Denetimin hangi amaçla yapılacağı,

Hangi bilgilerin inceleneceği,

E-posta içeriğine hangi durumlarda girileceği,

Elde edilen bilgilerin ne kadar süre saklanacağı,

Bu bilgilere kimlerin erişebileceği

açıkça anlatılmalıdır.

Çalışan, işe başladıktan sonra veya e-posta hesabı kendisine verilirken bu konuda bilgilendirilebilir.

Her e-posta okunamaz

İşverenin yaptığı denetim, ulaşılmak istenen amaçla sınırlı olmalıdır. Örneğin şirket bilgilerinin başka bir kişiye gönderildiğinden şüpheleniliyorsa yalnızca bu olayla ilgili e-postalar incelenmelidir.

Tek bir belgenin gönderilip gönderilmediğini belirlemek için çalışanın yıllara yayılan bütün yazışmalarının okunması ölçüsüz bir denetim sayılabilir.

Mümkünse önce e-postanın gönderildiği tarih, gönderen ve alıcı bilgileri, konu başlığı veya eklenen dosyanın adı gibi daha sınırlı bilgiler incelenmelidir. Yazışmanın içeriğine ancak gerçekten gerekli olması halinde girilmelidir.

Somut bir gerekçe bulunmalı

İşveren, hiçbir gerekçe göstermeden çalışanların bütün e-postalarını sürekli takip edemez. Denetimin işin yürütülmesi, bilgi güvenliğinin sağlanması, şirket sırrının korunması veya somut bir ihlalin araştırılması gibi belirli bir amacı bulunmalıdır.

Örneğin bir çalışanın müşteri listesini başka bir şirkete gönderdiği, şirket belgelerini kişisel hesabına aktardığı veya kurumsal hesabı hukuka aykırı bir amaçla kullandığı yönünde somut bir şüphe varsa ilgili yazışmalar incelenebilir.

Ancak denetimin kapsamı yine bu şüpheyle sınırlı tutulmalıdır.

E-postalar işten çıkarmada kullanılabilir mi?

Kurumsal e-postalarda bulunan bilgiler, bazı durumlarda disiplin işlemlerinde veya iş sözleşmesinin feshedilmesinde kullanılabilir. Fakat bunun için e-postaların hukuka uygun şekilde elde edilmiş olması gerekir.

Çalışanın önceden bilgilendirilmemesi, denetimin gereğinden fazla geniş tutulması veya özel yazışmaların hiçbir gerekçe olmadan incelenmesi halinde elde edilen bilgilerin hukuka uygunluğu tartışmalı hale gelebilir.

İşten ayrılan çalışanın hesabı ne olacak?

Çalışan işten ayrıldığında kurumsal e-posta hesabı yeni kullanımlara kapatılmalıdır. Eski çalışanın adına e-posta gönderilmeye devam edilmemeli ve hesap başka bir çalışanın kişisel kullanımına bırakılmamalıdır.

Şirket faaliyetlerinin devamı veya açılmış bir davanın takibi nedeniyle eski yazışmaların saklanması gerekiyorsa erişim sınırlı tutulmalıdır. Hesaba kimlerin, ne zaman ve hangi nedenle eriştiği kayıt altına alınmalıdır.

Sonuç olarak, kurumsal e-posta hesabı şirkete ait olsa da işveren bu hesabı sınırsız biçimde inceleyemez. Çalışanın önceden bilgilendirilmesi, denetimin belirli bir amaca dayanması ve yalnızca gerekli bilgilerle sınırlı tutulması gerekir.

Kısacası işveren denetim yapabilir; ancak "E-posta hesabı şirketin, istediğim gibi incelerim" diyemez.