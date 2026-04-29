İşyerlerinde süt sağma odaları kurulsun

Çalışan ve emziren kadınların süt sağma mekânları sağlanmalı ki kariyerleri, doğum sonrası analık sorumluluklarını yerine getirirken aksamasın. Kadını çalışma hayatında tutmak, farkındalık ister

1- SORUN: Süt sağmak, annelerin günümüz hayat koşullarında erken işe dönüş ile stok yapmak amacıyla başvurduğu bir yöntem. Günde birkaç kez emziren anne, süt pompalayıp depolamak için sessiz, kapalı bir mekâna ihtiyaç duyar. Ancak işletmelerin çoğunluğunda böyle mekânlara yer verilmemiştir.

2- ETKİSİ: Tipik bir pompalama seansı; üst elbisenin çıkartılması, pompanın kurulumu 5-30 dakika alıyor. Süt sağma işlemi, süt kabının buzdolabına koyma, pompa ve malzemenin yıkanması, giyinme ve çalışmaya dönmek süreci söz konusu. Süt veren anneler için mekânsal sorun, sanıldığından büyük.

KADINA ÇALIŞ DEMEK KOLAY AMA ÇALIŞMA ŞARTLARI DA İYİLEŞTİRİLMELİ

3- ÇÖZÜM: SUTODASI.ORG üzerinden çözüm üreten Aytaç Uzun; “firmalar, çalışanlarına özel alanlar (lactation rooms) yaratarak, bu ihtiyaca cevap verebilir” diyor. Bu hem çalışan memnuniyetini artırır hem de kurumsal imajı güçlendirir. “Kadın çalışsın” demek kolay ama şartları sağlamak da gerekiyor.

4- ETKİSİ: Her anne bebeğini elinden gelenin en iyisini yaparak büyütür, kendi koşulları dâhilinde en güzel şekilde besler. Süt odaları bu süreci destekler. Oda, hijyenik, rahat, güvenli ve sessiz olmalı. İklim kontrolü, havalandırma, gizlilik sağlanmalı. Emziren anneye çalışma motivasyon kazandırılmalı.

İKİ SORU İKİ CEVAP / Süt odalarına dair…

Süt odası neden kritik?

Ekonomik verimlilik; sadece sosyal sorumluluk projesi değil, nitelikli kadın iş gücünün korunmasını sağlayan bir kurumsal yatırımdır ve kadınların bu sessiz çilesini sona erdirmenin konforu gerçekleşir.

Çalışan memnuniyeti?

Emziren anneler için destekleyici ortam yaratmak, memnuniyeti, sadakati arttırır. Kişisel ihtiyaçlara cevap vermek stresi azaltır. İK imajını güçlendirir, yetenekli insanları çeker, toplumsal sorumluluktur.

NOT

SÜT SAĞMA ODASI KURACAKLARA ÖNERİLER

Minimum alan: 2.13m x 2.13m, maksimum alan: 3.048m x 1.524m. Ses yalıtımı; mümkünse tuvalet mekânlarına yakın olmalı. Kilit sistemi; “meşgul” uyarısı ve acil çıkış rahatlığı olmalı. Ergonomik mobilya; ayarlanabilir sandalye, koltuk ve tekerlekleri annenin kolları dolu iken de kullanılabilmeli.

SÜT ODASI LÛGATI

Emziren anne: Çalışan annenin kariyerinde önemli yer tutan bebek yetiştirme sürecinin adı

Süt emzirme: Doğumun ilk 9 ayında anne sütü, sağlıklı nesiller için olmazsa olmaz hayati şart

Emzirme odası: Annenin süt sağım için tasarlanmış özel, hijyen, mahrem ve güvenli mekân

İnsani Standart: Emziren annenin tuvaletlerde süt sağmak zorunda kalmadığı modern yaklaşım